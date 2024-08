Juegos Olímpicos París 2024: Anthony Zambrano no estará en el repechaje de los 400 metros de atletismo

Anthony Zambrano fuera de los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

En el noveno día de competencias en los Juegos Olímpicos París 20124, la delegación colombiana continúa sin sumar medallas. Una de las cartas de Colombia en las justas es el atleta Anthony Zambrano, que tuvo una destacada actuación en Tokio 2020.

Sin embargo, el nacido en Maicao (La Guajira) no cumplió su mejor papel en la segunda serie de la ronda clasificatoria. Zambrano ocupó la séptima posición en la prueba con un tiempo 45.49, que fue dominada por el norteamericano Michael Norman, seguido por trinitario Jerem Richards, mientras que el bosnio se quedó por el tercer lugar bosnio Busang Kebinatshipi.

Cabe recordar que, en las seis series disputadas, los tres primeros clasifican de manera directa a las semifinales, mientras que los atletas que ocupen del cuarto puesto en adelante deberán pelear su cupo a la próxima instancia en el repechaje.

Zambrano no disputaría el repechaje

A pesar de quedar penúltimo, el atleta colombiano tendrá una chance más de clasificar a las semifinales; no obstante, un problema físico sacaría al guajiro de la competencia, de acuerdo con la información de Caracol Radio.

“Anthony Zambrano no correrá mañana el repechaje por lesión en el tobillo izquierdo”, escribió la cadena radial desde su cuenta de X.

Zambrano se despidió de París 2024

Desde su cuenta oficial de Instagram, Anthony Zambrano publicó un sentido mensaje a sus seguidores en el que explicó lo detalles que lo llevaron a dar por finalizada su participación en los Juegos Olímpicos, en el que era una de las esperanzas de medalla para Colombia.

“Primero que todo gracias a Dios y los santos por permitirme participar en mis 3ros juegos olímpicos, estoy en deuda conmigo mismo y con mi país y mi departamento. Hay Zambrano para rato y les prometo que el otro año volvemos con toda. Y de verdad agradecido con todas esas personas que me brindaron apoyo, pero así es el deporte de alto rendimiento, cuando estamos en forma me lastime el tobillo izquierdo tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. Gracias por todo, pero me retiro este año de las pistas, el otro año volvemos con toda… Gracias”, escribió el medallista de plata en Tokio 2020.

Reacciones

Anthony Zambrano fue tendencia en las redes sociales tras su presentación y posterior retiro de los Juegos Olímpicos en París. Los internautas se pronunciaron sobre esta noticia que es una baja sensible para Colombia en sus aspiraciones por no irse en blanco en la competencia.

“Esa gente que juzga y le exige a los deportistas que se creen o qué? 😡😡😡 Vayan más bien a practicar algún deporte o hacer algo más interesantes sus vidas!!”.

“Felicitaciones, venga como venga estar ahí es un orgullo. Felicitaciones por tu esfuerzo durante toda tu profesión. ¡Crack!”.

“Usted no está en deuda con ningún país mijo, a usted nadie le ha regalado nada... ERES UN CRACK”.

“Nombe ya usted no es más de eso, mijo, siga su vida, pero usted no se representa ni usted mismo ahora a un país, tiene huev...”.

“¡Si gana se felicita… si no, pues más suerte la próxima!!! ¡No podemos seguir premiando las derrotas xq nos vamos a quedar mediocres siempre!!! ¡Hay que cambiar la mentalidad de los deportistas colombianos!”.

“Mucha farándula y de aquello poco mijo, céntrese en su deporte y deje de ser tan fantoche que el ego lo está llevando al vacío”.

“Eres un tesooooo retesoooo, pa delante e ignora los comentarios de aquellos que solo aportan críticas. Viene Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 allá brillarás”.