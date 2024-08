Inesperado anuncio de Yeni Arias tras eliminación en los Juegos Olímpicos París 2024: “Me siento muy triste”

La boxeadora Yeni Arias se despidió de los Juegos Olímpicos París 2024, luego de caer en cuartos de final ante Aeji Im, de Corea del Sur - crédito Maye-E Wong/REUTERS

El boxeo le ha dado tanto alegrías como tristezas a Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, dado que muchos de ellos avanzaron de ronda, pero ninguno ha alcanzado por ahora una medalla, aunque se mantienen las posibilidades en la rama masculina y femenina.

Yeni Arias, que era una de las opciones para subir al podio, tomó una dura decisión después de perder frente a Aeji Im, de Corea del Sur, en los cuartos de final de la categoría 54 kilogramos, por decisión de 3-2 que fue señalada como polémica por los aficionados de la cafetera.

Por el momento, el boxeo tiene las dos últimas cartas para ganar una medalla en París 2024, empezando por Valeria Arboleda que empezará su participación en los 57 kilogramos, así como la favorita Ingrit Valencia que le apunta al bronce en los 50 kilogramos.

Yeni Arias no aguantó la derrota

Lo ocurrido en el ring del North Paris Arena, en la tarde del 1 de agosto, dejó sorprendidos a los aficionados del boxeo porque la colombiana parecía controlar la pelea ante la surcoreana y se esperaba que ganara, pero los jueces dijeron lo contrario y la asiática se llevó el cupo a las semifinales.

Luego de esa pelea, Yeni Arias dijo a la prensa que se retiraba de la actividad profesional a los 33 años, tras su eliminación en los Juegos Olímpicos, argumentando que quiere pasar tiempo con su familia y se siente triste por no representar de la mejor manera a sus compatriotas.

Yeni Arias, campeona en los Juegos Panamericanos 2023, le dijo adiós al boxeo profesional en los Olímpicos de París 2024 - crédito Maye-E Wong/REUTERS

“En estos momentos no me da para analizar muy bien el combate, y aprovecho para decirles que este es mi adiós del deporte, ahora a disfrutar de mi familia, dedicarme a Dios, independiente de este resultado, sabía que estos eran mis últimos Juegos Olímpicos, me duele bastante esta decepción para un país, para la familia y me siento muy triste”, dijo.

De esta manera, se acaba la carrera de una de las boxeadoras de mejor rendimiento en los últimos años, ya que había clasificado a Tokio 2020 y también se quedó en cuartos de final, llevándose dos diplomas olímpicos en su carrera y dejando en alto el nombre de Colombia.

“Yo pensé que lo habíamos ganado”

En los resultados de la pelea, Yeni Arias perdió los tres rounds frente a Aeji Im, siendo los dos primeros con una decisión más cerrada porque fueron por 3-2, que terminó siendo el resultado final por el que criticaron a los jueces, debido a que muchos aficionados consideraron que la colombiana había ganado.

La colombiana Yeni Arias, de azul, en su combate ante la surcoreana Aeji Im, en la categoría de peso pluma de los Juegos Olímpicos - crédito John Locher/AP Foto

De hecho, la boxeadora cafetera le dijo a los medios en París que lo ocurrido en el combate en París fue “nada favorable a mi favor, me desconcentré un poquito en el primer round, cuando me dijeron que lo había perdido, cuando yo pensé que lo habíamos ganado”.

Más allá de lo que pasó en la pelea y las críticas hacia los jueces, Yeni Arias se mostró decepcionada porque sentía que podía llegar más lejos en los Juegos Olímpicos, sobre todo porque quedó en cuartos de final y nuevamente con el diploma olímpico como en Tokio.

Este fue el momento en que Aeji Im fue declarada ganadora de la pelea ante Yeni Arias - crédito Richard Pelham/Pool vía REUTERS

“Me duele bastante haber perdido, me duele haber decepcionado a todo un país, un departamento, una familia, pero creo que la preparación que tuvimos fue excelente. En esta ocasión no hubo ‘tacañes’ para nosotros, todo nos lo dieron. Este es el tope de mi carrera”, afirmó.

Las semifinales de la categoría de 54 kilogramos femenino serán con Aeji Im ante la turca Hatice Akbas, mientras que la otra llave será con Yuan Chang, de China, enfrentándose a Cholmi Pang, de Corea del Norte, ambas el 4 de agosto.