Jenny Arias, la boxeadora que competirá por Colombia en París 2024

Jenny Arias, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El boxeo es uno de los deportes emblemas en la historia de Colombia. En la modalidad de las olimpiadas se destacó por tener participantes destacados. Entre ellos, Yuberjen Martínez e Ingrit Valencia han sido las cartas para nuestro país en los últimos años.

Por la modalidad femenina, la victoria de Ingrit Valencia el 28 de julio de 2024 ante Yesugen Oyuntsetseg, de Mongolia, por la categoría de los 50 kilogramos, y también el triunfo de Angie Valdes ante la kosovar Donjeta Sadiku en los 60 kilogramos, las esperanzas de medalla olímpica dorada en nuestro país sigan latentes en París 2024.

La siguiente competidora en salir a demostrar su capacidad y tenacidad en el cuadrilátero será Yeni Arias en el North París Arena por la categoría de 54 kilogramos, con el fin de avanzar a la ronda siguiente.

Perfil de Jenny Arias

La boxeadora Jenny Arias espera conseguir el oro en los Panamericanos de Santiago 2023, ya que fue bronce en Lima 2019 - crédito Ministerio del Deporte

Con la participación en Tokio 2021, la preparación para el ciclo olímpico de París 2024 trazó como meta en superar la participación que logró en los juegos llevados a cabo en el oriente asiático hace tres años.

En entrevista con El Tiempo, la colombiana habló sobre sus sensaciones acerca de su participación en esta edición y lo que quiere obtener en París 2024: “Quedo satisfecha si llego a obtener la medalla de oro, porque nosotros los deportistas trabajamos para ganar, para eso lo hacemos, nos sacrificamos y estamos conformes solo con el primer lugar”.

Con su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, para llegar a la presea dorada tuvo que superar a la venezolana Johana Gómez.

A continuación, este es el palmarés de la atleta nacida el 23 de diciembre de 1990.

Oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Plata en el Mundial de 2023

Oro en Centroamericanos 2023

Bronce en Panamericanos 2019

Plata Centroamericanos 2018

También en la misma entrevista con El Tiempo resaltó las claves que son importantes para lograr la meta de conseguir una medalla de oro: “Muchas cosas, pero lo más fundamental es el entrenamiento, en el gimnasio, la preparación física y que el proceso ha sido positivo para todos, lo cual nos da confianza para tener un mejor resultado. En la competencia hay que dar el máximo”, concluyó la boxeadora colombiana.

Momentos difíciles para Arias en su juventud

Jenny Arias durante su debut en los Olímpicos de Tokio 2020. crédito Comité Olímpico Colombiano / Página oficial

La boxeadora oriunda de Pereira, se enfrentó a varias dificultades económicas a lo largo de su vida. Su madre, Flor Alba Castañeda, tenía que levantarse temprano, junto a Jenny Marcela, para ir al colegio,

Con condiciones precarias a nivel económicas, muchas veces la situación de la familia de Jenny Arias no daba para conseguir los tres platos de comida y sus compañeros se burlaban porque asistía con los zapatos y los pantalones rotos.

A partir de todos estos condicionantes, Arias conoció lo que sería el mundo de la noche, que tuvo parte de su juventud acaparada.

“Mantenía en mucha rumba, el trago y la droga la dominaron, pero me di cuenta tarde de lo mal que andaba en la vida. El peor problema de la persona que consume es no reconocerlo o decir que lo puede controlar. Llegué a un punto que no lo podía controlar, tenía que consumir para hacer algo”, destacó Jenny Marcela Arias en la entrevista que tuvo con el periódico El Tiempo el 25 de octubre de 2023.

Maribel Arias, hermana de Jenny, fue la principal promotora de que Arias fuera importante para que la atleta olímpica llegara al boxeo, herramienta que finalmente dio como un Knock Out a la vida de rumba y drogas.

Junto a su entrenador Franklin Granados, Arias pudo crecer en condiciones normales y salir adelante, con resultados destacados hasta el momento.

Resultados olímpicos de Colombia en París 2024

Queen Saray Villegas

La colombiana finalizó en el sexto lugar en la ronda de clasificación de BMX Freestyle el día 30 de julio de 2024 y competirá el 31 de julio en la ronda final olímpica de París 2024.

Maria Camila Osorio

La tenista cucuteña se despide tras perder su partido ante la norteamericana Danielle Collins con parciales de 6-0, 4-6 y 3-6 en dos horas y doce minutos

Andrés Hernández

El tiro con arco pierde una de sus cartas fundamentales para Colombia. Con derrota ante el francés Thomas Chirault por 7-1, finaliza una de las esperanzas para París 2024, pero continuará su preparación para Los Angeles 2028.

<br/>