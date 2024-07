James Rodríguez le interesa al Napoli, pero hay algo que preocupa al entrenador del equipo italiano

James Rodríguez viene de ser el mejor jugador de la Copa América con seis asistencias y un gol con la selección Colombia - crédito Sam Navarro/USA TODAY Sports

El colombiano James Rodríguez vuelve a tener los ojos del mundo sobre él, luego de su destacada actuación en la Copa América.

Tras ser catalogado como el mejor jugador del campeonato continental por parte de la Conmebol, el jugador nacional sería uno de los fichajes más interesantes para el mercado de verano que está en curso.

Mucho se ha hablado de los interés del jugador y sus representantes, y a pesar de que no se han realizado un anuncio oficial por parte del Sao Paulo de Brasil sobre la rescisión del contrato del colombiano, este ya estaría buscando la que sería nueva casa y ya se habla de un posible interés por parte del Napoli.

De acuerdo con la información suministrada por el diario La República, el interés del equipo italiano es genuino, sin embargo, existiría sólo un obstáculo para que esté interés termine siendo una realidad.

“James, un nombre importante en el que están pensando los dos clubes italianos, pero no sólo ellos. El Napoli ha vendido a Jesper Lindstrom al Everton con una fórmula de préstamo onerosa (3 millones) y un derecho de reembolso fijado en 22 millones. A Antonio Conte le gusta el perfil de James, pero su condición física deja el trato en suspenso”, manifestó el medio de comunicación.

Recientemente el cucuteño cumplió 33 años, y a lo largo de su carrera deportiva acumula 412 partidos en territorio europeo desde su arribo a Porto de Portugal y su último club, el Olympiacos de Grecia. Su participación más destacada ha sido vistiendo la camiseta del Real Madrid donde alcanzó un total de 135 compromisos, marcó 40 goles y asistió en 38 oportunidades, y en la actualidad, su deseo es regresar a ser uno de los mejores jugadores a nivel internacional demostrando que el buen momento de la Copa América es producto del trabajo y la continuidad.

A poco más de 10 días de haber quedado subcampeón de la Conmebol Copa América, James ya ha sido relacionado con más de 10 clubes en el viejo continente. Porto, Real Betis, Celta de Vigo, Villarreal, Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham, Wolverhampton, Brighton, Lazio y Napoli de alguna manera han manifestado su interés en tenerlo dentro de sus filas, pero el costo de su contratación también es un factor a considerar.

Actualmente está valorado en el mercado por 5 millones de euros, sin embargo, se estima que esta cifra aumente así como ha resurgido su buen nivel futbolístico. Además, de despejar las dudas de muchos sobre su capacidad de rendir en el campo, situación por la que ha sido cuestionado y se ha vuelto un factor determinante teniendo en cuenta sus intereses.

Liverpool le pone precio a Luis Díaz, esperarían recibir más de 80 millones de euro por el colombiano

Luis Díaz, figura del combinado nacional con destacada participación en el torneo continental, y jugador del Liverpool de Inglaterra también ha sido noticia.

Luego de una destacada temporada y ser uno de los protagonistas en el planteamiento del alemán Jürgen Klopp, muchos fueron los rumores de su salida del club, sin embargo, las especulaciones cesaron un poco en medio de los torneos de continental, quienes lo vinculaban con el Barcelona FC y el Paris Saint Germain PSG habrían quedado en el pasado.

En este momento todo señalaría que el guajiro continuará vistiendo los colores de conjunto inglés, pues el club no habría recibido ofertas de real interés por el colombiano y estarían interesados en mantenerlo en el plantel, tanto así que le pusieron un precio en el mercado para quienes tenga un mínimo interés de vincular a sus filas al nacional.

Según informó el diario Liverpool Echo, los Reds esperarían 75 millones de libras (más de 80 millones de euros) por el pase del colombiano: “Liverpool no quiere vender a Díaz y, según se informa, ha puesto un precio de 75 millones de libras esterlinas a posibles pretendientes este verano. No ha recibido ninguna oferta por Díaz, a quien fichó procedente del Porto por 37,5 millones de libras esterlinas hace dos años y medio, y no tiene intención de vender al jugador”, apuntó el medio mencionado.