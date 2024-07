Hugo Rodallega se refirió al programa de Juanpis González que molestó a los hinchas del Bucaramanga: “No se sientan ofendidos que fue un momento de humor”

El delantero, de 38 años, tiene 11 anotaciones con Independiente Santa Fe - crédito @rodallega20/Instagram

Tras la final del primer semestre entre Santa Fe y Bucaramanga el 15 de junio de 2024, las reacciones de ese partido, que dejó como campeón al cuadro Leopardo por primera vez en la historia, no han cesado tras pasar 39 días.

En esta ocasión, en el programa de The Juanpis Live Show, en el capítulo denominado Rodallega y su complejo de Edipo, se presentó una situación en la que el humorista compartió una camiseta del Atlético Bucaramanga con en número 11 en la espalda y el apellido del futbolista.

La reacción de Hugol fue de sorpresa y molestia, y el delantero lanzó la camiseta sobre un sofá, recordando que los búcaros vencieron a Santa Fe en la final desde el punto penal.

Así fue el momento cuando Rodallega recibió la camiseta del Atlético Bucaramanga en Juanpis Show y la lanzó hacia el sofá:

Las críticas desatadas en redes sociales y la disculpa de Hugo Rodallega

Así mismo, tras la reacción de Hugo Rodallega en el programa de Juanpis Gonzáles, las críticas y comentarios no se hicieron esperar que con el paso de las horas; el exjugador del Wigan, Fulham, Denizlispor y Bahía tuvo que responder a lo ocurrido durante ese capítulo.

Rodallega citó a través de su historia lo siguiente: “Primero que todo, si es el caso, quiero pedir una disculpa al hincha de Bucaramanga y a la institución por lo sucedido en el programa de Juanpis. No se sientan ofendidos que fue un momento de humor en un programa que se caracteriza por el sarcasmo”, explicó el delantero de Santa Fe, de 38 años, a través de su cuenta de Instagram @rodallega20:

Y complementó dentro del mismo mensaje: “Aunque no crean, conozco mucho su ciudad y en algún momento estuve muy cerca de vestir su camiseta. No confundan porque el tema de la final ya es pasado y en su momento estuve muy cerca de vestir su camiseta, no confundan porque el tema de la final ya es pasado y en su momento hasta en TV los felicité”. aclaró el delantero de Independiente Santa Fe

Y en el mensaje finalizó con la aclaración de que la camiseta había sido obsequiada por parte del mediocampista argentino Fabián Sambueza como cortesía: “Para información general la camisa que me fue obsequiada la guardo con cariño al igual que la del Chino Sambueza, ojalá puedan entender el motivo de este mensaje y que en ningún momento fue mi intención ofender a nadie. Grande abrazo y nos vemos pronto @bucaramangaoficial, paz y amor”. concluyó el mensaje en la historia de Instagram del artillero cardenal.

También el humorista Alejandro Riaño por medio de sus redes sociales, ofreció disculpas por el momento incómodo que vivió debido a este desafortunado hecho:

Próximo partido de Independiente Santa Fe y continuidad de la Liga BetPlay con la fecha 3:

Independiente Santa Fe recibirá por la fecha 3 a La Equidad en el Estadio El Campín el sábado 27 de julio a las 6 y 10 de la tarde. El conjunto cardenal dirigido por el uruguayo Pablo Peirano viene de triunfar el 20 de julio en el estadio Polideportivo Sur ante Envigado, mientras que el día 23 de julio, Equidad derrotó en el Estadio Enrique Olaya Herrera a Jaguares de Córdoba por la mínima diferencia con gol de Juan Carvajal al minuto 87 del encuentro.

Así se disputará la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor que tendrá dos partidos adelantados (por la fecha 6 el 24 de julio, Millonarios recibirá a Atlético Nacional en El Campín a las 8 de la noche y América de Cali recibirá a Envigado el 25 de julio en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira a Envigado FC a partir de las 4 de la tarde):

Sábado, 27 de julio

Once Caldas vs Atlético Nacional - Estadio Palogrande de Manizales - 4 de la tarde

Independiente Santa Fe vs La Equidad - Estadio El Campín - 6 y 10 de la tarde

Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla - Estadio Atanasio Girardot - 8 y 20 de la noche

Domingo, 28 de julio

Águilas Doradas vs Patriotas - Estadio Alberto Grisales - 3 de la tarde

Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba - Estadio Américo José Montanini - 3 de la tarde

Alianza FC vs Millonarios - Estadio Armando Maestre Pavajeau - 5 y 30 de la tarde

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira Estadio Departamental La Libertad- 7 y 45 de la noche

Lunes, 29 de julio

Fortaleza CEIF vs Deportivo Cali- Estadio Enrique Olaya Herrera - 8 y 10 de la noche