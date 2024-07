Colombia no la tendrá fácil en Olímpicos y Mundial Femenino sub-20, según Liliana Zapata, dirigente de Nacional

La dirigente de Atlético Nacional habló para Infobae Colombia sobre los retos en los Juegos Olímpicos y el Mundial Femenino sub-20 - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

Con el inicio de los Juegos Olímpicos París 2024, la selección Colombia femenina vuelve al ruedo con el primer partido del certamen ante Francia, el 25 de julio, mientras que el combinado sub-20 sigue en preparación para el mundial que se realizará en Bogotá, Cali y Medellín, en el que aparece como candidata al título.

Liliana Zapata, directora deportiva de Atlético Nacional Femenino, habló para Infobae Colombia sobre el nivel de la Tricolor para los certámenes, las expectativas y lo primero que reconoció es que serán campeonatos difíciles por el nivel de los otros equipos.

En el plano de la Liga Femenina, la dirigente envió sus felicitaciones a las finalistas Santa Fe y Deportivo Cali, pero también se refirió a la organización del campeonato y el deseo de que tenga una ampliación en los próximos años para que dure todo un año.

La Selección Colombia masculina viene de ser subcampeona, de la Copa América, pero la femenina, dos años atrás, también había logrado el mismo objetivo, ¿qué cree que le ha faltado a estas selecciones para pasar de ser como los que pelean y no ganan nada, a ser campeones?

Lo que pasa es que el fútbol de alto rendimiento es muy tenaz, es muy difícil, los resultados son impredecibles, quienes vimos la Copa América Femenina lo sentimos, quienes vimos la Copa América hace unos días también lo sentimos. El fútbol es así, tiene que haber siempre un ganador, pero ya estamos en finales y eso es muy significativo para el país y también para el continente.

La selección femenina tiene dos retos: la mayor en los Juegos Olímpicos y la sub-20 con el Mundial en Colombia. ¿Cómo ve a estos equipos?

Nosotros vamos muy fuertes, hemos evolucionado de una manera maravillosa en términos de la parte técnica, física, táctica y personal. Los Olímpicos es un torneo de 12 naciones de todo el mundo. Cada partido va a ser una final y el mundial ni se diga, vamos a a tener que enfrentar naciones con mucho más desarrollo, experiencia y apoyo. Vamos a esperar un buen espectáculo.

Aun así, somos subcampeonas del mundo porque estas jugadoras que estuvieron en el sub-17 en 2022 son casi las mismas que van a venir a disputar el torneo sub-20. Tengo toda la energía, pero para uno pronosticar resultados me parece irresponsable porque las 24 naciones que van a venir a Medellín, Bogotá y Cali tienen mucho nivel y eso es lo bonito de fútbol, que no se sabe qué va a pasar, que uno desde su esencia, desde su sentir, quiero que Colombia vaya a la final, pero no está fácil.

Con la Liga Femenina ¿cómo le ha parecido este campeonato, los equipos que van a jugar la final y cuál cree que va a ser el campeón?

No sé quién va a ser el campeón, son dos equipos muy parejos que reconozco en ellos el trabajo que hicieron porque fueron los que más desmantelaron iniciando el torneo. Desmantelaron a Santa Fe, a Cali, con muchas afugias compitieron, vinieron de menos a más, los felicito, espero una gran final y que los dos estadios se llenen.

Del torneo, sigo insistiendo en que ha evolucionado, pero que desafortunadamente seguimos cometiendo los mismos errores desde 2017, eso es una responsabilidad de la organización y que desde mi posición respeto, pero cuestiono. Para resumir, el fútbol femenino profesional debería tener competencia todo el año.

Los dirigentes han dicho que por temas de calendario, el torneo no se puede hacer en un año. ¿Si cree eso o cuál puede ser la solución para lograr esa Liga Femenina ideal?

Es un tema de voluntades, cuando uno quiere, puede. Ellos están mirando con muy buenos ojos la posibilidad de ampliar los torneos, pero siempre he dicho que cuando uno quiere, puede. Cuando hay voluntad, se puede todo.

Con los campamentos a los asistió para ver estos niños y niñas no solamente en Bogotá, sino en distintas partes del país, ¿qué tanto talento ha encontrado y sobre todo para el fútbol femenino? Talento encontramos en todas las regiones del país.

Campamentos Bancolombia tiene un gran proyecto porque vamos a las regiones más apartadas, donde son más escasas las oportunidades y nos acercamos un poco más a los sueños de las niñas y niñas.

También dándole formación a esos líderes allí, tenemos dos días y salimos, pero la presencia de los campamentos es permanente porque tenemos una red de profesores que comparte conocimientos, nos retroalimentamos, nos enseñan mucho de lo que saben sobre esas regiones y llevamos la metodología, pero sobre todo un mensaje de que el fútbol es un transformador muy tremendo y que ese balón tiene más poder que una varita mágica, siempre lo digo así.