Elvis Perlaza, del Santa Fe, arremetió contra el técnico del Pasto por comentarios racistas: “Tenés que dar ejemplo, tienes que respetar”.

Elvis Perlaza, lateral de Independiente Santa Fe, su tercer equipo en la capital de Colombia - crédito Prensa Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe inauguró este segundo semestre en el fútbol profesional colombiano con victoria 2-1 sobre Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, lugar donde perdió la posibilidad de conseguir la décima estrella para los Leones el pasado mes de junio ante Atlético Bucaramanga.

Elvis Perlaza, lateral del conjunto cardenal, posterior al compromiso atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del escenario deportivos, y allí se despachó contra el director técnico del conjunto volcánico por haberse dirigido a él con palabras groseras y racistas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aseguró para los micrófonos de Gol Caracol y El Deportivo las siguientes frases: “Me dijo hijo de put…, parate, negro maric…”, insultos a los que respondió con categoría con: “tenes que dar ejemplo, tienes que respetar”.

Sin embargo, manifestó que en medio de su ira se tenía que controlar, porque muy posiblemente podría traer sanciones personales y nivel grupal, pero no negó las ganas que tuvo en el momento de devolver los insultos con un golpe: “La verdad eso me sacó de quicio y la pensé para no perjudicar el equipo, pero quería pegarle… eso no se puede quedar en la cancha. Toca una aguantarse y seguir porque no hay de otra”.

El jugador dio fuertes declaraciones sobre las palabras que utilizo el técnico del Deportivo Pasto para dirigirse a él - crédito @MarquezCaroR/X

El altercado entre los dos hombres se dio tan pronto se inició la parte complementaria. Sobre el minuto 48 cuando Perlaza cayó sobre la zona designada para el equipo nariñense, y en ese momento al parecer, el entrenador uruguayo Gustavo Florentín, le dijo algunas palabras que no le gustaron al futbolista que encendieron el altercado.

El arquero suplente del Pasto, Diego Martínez fue el primero en intentar separarlos, y luego, Daniel Moreno que conoce bien al jugador, pues ya ha sido su compañero intervino. Sin embargo, esto no fue suficiente y Pablo Peirano, técnico del equipo capitalino salió en defensa de su pupilo, hasta que el central Edilson Ariza, amonestó a Perlaza y a los dos entrenadores.

En la conferencia de prensa ninguno de los dos técnicos quiso referirse a profundidad sobre el tema, pero Florentín aseguró que todo lo que ocurre en la grama no trasciende y que es una forma de crear carácter en los jugadores: “Lo que sucede dentro del campo, termina ahí. La idea es inyectar carácter a nuestros jugadores, algo que nos faltó en el primer tiempo, los jugadores me conocen en ese aspecto, y lo que pasó termina ahí”, declaraciones que por supuesto ponen en duda la ética del entrenador.

El club bogotano en la final del primer semestre del FPC ante Atlético Bucaramanga - crédito Mauricio Alvarado Lozada

Además, y luego de haber sido protagonista de cuestionables hechos,el estratega se quejó por el arbitraje aseverando que Santa Fe fue beneficiado por ser el local. “La verdad, no me gustó (el arbitraje). Para mí, fue pésimo. Los favoreció. Ante la duda, ellos pedían falta y hubo jugadas alevosas. Hay una preocupación que tenemos y es que en el inicio del campeonato haya este tipo de errores”, sentenció.

Y añadió: “No digo que pudimos haber empatado, si es que cobraba como correspondía, legalmente. Pero sí hubo situaciones que pudieron favorecernos a nosotros”.

Edwin Cardona fue el primer refuerzo de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2024 - crédito Atlético Nacional

A última hora de la jornada del miércoles en la primera fecha del campeonato, Atlético Nacional visitó a Alianza FC en la ciudad de Valledupar, donde consiguió sus primeros tres puntos con doblete de Edwin Cardona, jugador que hasta el mes de junio vestía la camiseta del América de Cali. El equipo vallenato sigue por la senda de la derrota, pues el semestre pasado terminó sin conseguir puntos en los últimos puestos de la tabla de clasificación.

Los Verdolagas jugarán el próximo domingo 21 de julio, el clásico de la fecha en Medellín ante el América de Cali. Ambos vienen de ganar en su estreno. Alianza tendrá un duelo directo por el descenso el sábado en su visita al Deportivo Cali.