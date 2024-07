Así fue la última vez que un jugador colombiano se fue expulsado en semifinales de Copa América

Daniel Muñoz vio la cartulina roja a los 45 minutos de juego tras una agresión a un rival - crédito Omar Vega/Getty Images

La selección Colombia se clasificó a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. En partido de semifinales del certamen continental, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se impusieron 0-1 a Uruguay, que buscó igualar el partido hasta el último instante.

Un solitario gol de Jefferson Lerma, sobre el minuto 39, marcó el camino para la Tricolor, que regresó a una final de Copa América luego de 23 años, cuando en 2001 venció 1-0 a México en Bogotá. A pesar de la euforia que generó el paso a la instancia definitiva, en la que el conjunto nacional se medirá con Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los lunares que dejó el duelo del duelo ante los charrúas fue la expulsión del defensor Daniel Muñoz.

El lateral antioqueño vio la tarjeta roja sobre el final de la primera parte. Y es que cuando restaban segundos para el final de la mitad inicial, futbolistas de ambos equipos protagonizaron un tumulto en el que el uruguayo Manuel Ugarte comenzó a pellizcar al antioqueño que, al notar la acción, reaccionó y le propinó un golpe en su pecho.

Así las cosas, segundos después, el árbitro mexicano César Ramos optó por mostrarle la tarjeta roja a Muñoz, que continuaba enseñándole su abdomen para, por lo menos, buscar una amonestación para Ugarte, actual jugador del Paris Saint Germain (PSG) de Francia.

Precisamente, la expulsión de Daniel Muñoz hizo recordar una efeméride de lo que se registró el 23 de junio de 2016. En aquella fecha, la selección Colombia, al mando del entrador argentino José Néstor Pekermán, disputaba las semifinales de la Copa América Centenario en Estados Unidos contra Chile, que a la postre se terminaría consagrando campeón.

En medio de un torrencial aguacero, la Tricolor se midió con los australes en el Soldier Field Stadium de Chicago, que estuvo colmado de hinchas colombianos y que aguantaron más de tres horas de lluvia, debido a que el juego, incluso, tuvo que ser pausado por algunos minutos debido a las tormentas eléctricas que se registraban en la zona.

Carlos Sánchez había sido el último expulsado de Colombia en semifinales de Copa América

No obstante, a pesar de la expectativa que generaba el duelo y la posibilidad de acceder a una final de Copa América, los colombianos recibieron un baldado de agua fría debido a que Charles Aránguiz y José Fuenzalida adelantaron a los chilenos 0-2 antes de los 10 minutos de la parte inicial.

El equipo dirigido por Pekerman poco pudo hacer para revertir el resultado y la impotencia terminó condenando a Carlos Sánchez, volante que hoy milita en San Lorenzo de Argentina, que sobre el minuto 56 se fue expulsado.

La Roca, que ya había sido amonestado en la primera mitad, propinó una fuerte patada a Charles Aránguiz cuando este intentaba salir de su propio campo, razón por la que el árbitro hondureño Joel Aguilar enseñó la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la roja.

Así las cosas, el seleccionado colombiano tuvo que afrontar más de la última media hora de juego con un jugador menos, situación que poco influyó debido a que el equipo dirigido en ese entonces por el entrenador argentino Juan Antonio Pizzi manejó el balón y sostuvo el resultado.

Ahora, con un jugador menos toda la segunda parte, la selección Colombia logró mantener el resultado frente a los charrúas y se instaló en la final de la Copa América.

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65,300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura acogió importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.