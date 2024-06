Luis Sandoval, quien salió del Cartagena por escandalosa fiesta, llegó al Medellín y al parecer no piensa dejar la rumba: “No me voy a amargar”

Luis Sandoval se encuentra en Pre-Temporada con el Independiente Medellín de cara a la Liga BetPlay del Segundo Semestre de 2024 - crédito DIM

Luis Sandoval ha sido un jugador que ha demostrado capacidad goleadora y determinación en el campo de juego en el Fútbol Profesional Colombiano.

No obstante, sus reiteradas faltas disciplinarias por fiestas y vida nocturna, han opacado su rendimiento a lo largo de su carrera. Aún así, en su último paso por el Deportivo Cali y Real Cartagena, fueron los motivos de peso para la llegada al Independiente Medellín.

En declaraciones al programa de televisión Primer toque, de Win Sports, el delantero se refirió sobre su salida del Real Cartagena, aclarando todos los rumores que estaban relacionados con actos de indisciplina por una fiesta realizada en su hogar en el día de su cumpleaños.

“Yo cumplí el primero de junio, veníamos de jugar contra el Huila y perdimos 2-0. Todo el equipo estaba golpeado porque esperábamos un resultado favorable. Cuando regreso, mi esposa me recoge en el aeropuerto y me lleva a mi casa. Cuando llego, me encuentro con una fiesta sorpresa de cumpleaños que había hecho mi familia. Además compartimos con un cantante cartagenero reconocido y un dj, no le vi malicia”.

En el programa matutino de Win Sports "Primer Toque", el delantero atlanticense habló sobre su polémica salida del Real Cartagena-crédito Win Sports

De esta forma, Sandoval salió a aclarar los rumores sobre su polémica salida del Real Cartagena, equipo en el cual llegó a comienzos de este año para poder para poder ascender a Primera División en el 2025 con jugadores como Teófilo Gutiérrez, Miguel Murillo, entre otros jugadores experimentados en el FPC, meta no alcanzada a pesar de haber ganado por 2-0 en la última fecha en el Estadio Jaime Morón ante Orsomarso.

Independiente Medellín sigue de pre-temporada de cara al segundo semestre

El Poderoso de la Montaña comenzó su pre-temporada el día de ayer en las instalaciones del gimnasio Smart-Fit, ubicado en la capital antioqueña -crédito Facebook DIM-Oficial

El día de ayer, el conjunto paisa realizó su primer día de Pre-temporada en la capital antioqueña con la confirmación oficial del fichaje de Sandoval por redes sociales, generando expectativa en la hinchada poderosa que tiene la ilusión de llegar a una nueva final del FPC. Cabe recordar que la última final disputada por el Poderoso fue el 13 de diciembre de 2023, donde perdió ante el Junior de Barranquilla en la tanda de tiros penaltis el título.

Además, es importante destacar que el conjunto poderoso ha realizado la renovación de varias de sus jugadores destacados como lo es en el caso de Fainer Torijano, defensor central que se ha convertido en una pieza fundamental para el esquema táctico del Director Técnico uruguayo, Alfredo Arias.

Por otro lado, cabe destacar que Medellín sigue vivo en Copa Sudamericana, donde jugará los octavos de final, esperando rival que saldrá de la llave que disputarán Palestino de Chile ante Cuiabá de Brasil. El primer enfrentamiento entre los clubes que definirán el rival del Poderoso de la Montaña se dará el próximo 18 de junio a las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Concepción de Chile, y la vuelta será una semana después, el 25 de junio a la misma hora en el Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá.

Por lo tanto, con miras a los objetivos de comenzar la Liga BetPlay-II y los octavos de final de la Copa Sudamericana, Alfredo Arias suma una pieza fundamental en su zaga de ataque que está conformada por jugadores determinantes que ayudaron a conseguir el paso a la final de la Liga 2023 - II como Brayan León Muñíz y que ha sido complementada con la llegada del extremo cartagenero Jhon Vásquez.

Siendo así, se aguardan las esperanzas de los hinchas del Poderoso de la montaña para disputar ambas competencias de cara al segundo semestre del 2024, con la esperanza y la motivación de adquirir mejores resultados, teniendo en cuenta que el Independiente Medellín en la fase del todos contra todos del Primer Semestre del 2024, en donde quedó eliminado en la posición número 9, con la misma cantidad de puntos que obtuvo Junior y Once Caldas solo superado por la diferencia de gol por parte de dichos equipos.