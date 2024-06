Antonio Casale habló de la posibilidad de que Falcao juegue en Millonarios: “No vale la pena ilusionarse”

Tras un evento publicitario con Nike se aumentaron los rumores que vinculan a Falcao con Millonarios - crédito Colprensa

Desde hace mucho tiempo, se ha especulado con una situación que sería idílica para Millonarios y sus hinchas: la llegada del histórico delantero y máximo goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García, a la institución capitalina. Pero ahora con una serie de situaciones las fanáticos Embajadores se han ilusionado aún más.

Una de estas situaciones es la inminente salida de el Tigre del Rayo Vallecano, donde lleva tres temporadas; ahora Falcao se encontraría sin ningún compromiso por lo que iniciaron la ola de rumores que lo vincula al ballet azul.

La otra gran situación que ocurrió pasó hace un par de días, el histórico delantero durante unos compromisos publicitarios con una marca de ropa deportiva en Bogotá se pronunció sobre su amor por Millonarios y la posibilidad de llegar al club capitalino.

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde mi niñez. Estas cosas son más complejas, son temas que se están hablando con la familia, es muy importante la decisión de ellas (esposa e hijas). Con el doctor Serpa (Gustavo) ya hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto, depende de las intensiones que tenga él”.

El Tigre nuevamente expresó su amor por la institución - crédito Caracol Radio

Tras las declaraciones de Falcao la prensa y las redes estallaron en debates a partir de especulaciones y rumores, pero al parecer habría una información que circula y que tiene mayor veracidad ya que presuntamente vendría desde una voz oficial de la institución.

El periodista deportivo Antonio Casale, reconocido por su pasión por el cuadro capitalino, informó que se comunicó con la máxima fuente que tiene con la institución y que desde allí le informaron que no valía la pena ilusionarse con la llegada de Falcao a Millonarios.

“La fuente más alta posible de @MillosFCoficial Gustavo Serpa me confirma que no vale la pena ilusionarse con lo de @falcao. No es viable. Punto final (SIC)”, escribió en su cuenta oficial de X.

Mediante su cuenta de X el periodista deportivo descartó la llegada del histórico delantero al club capitalino - crédito @CasaleSports/X

Precisamente el tema de Falcao en Millonarios fue discutido ampliamente en diversos magazines deportivos, en uno de ellos se debatía si el fútbol profesional colombiano está preparado para recibir la presencia de una leyenda del futbol al rentado local.

En el programa deportivo de ESPN F360 se habló sobre el trato que le ha dado la fanaticada a los futbolistas que desean retirarse en la liga colombiana, entonces indicó Faustino El Tino Asprilla que en su última temporada en Atlético Nacional fue blanco de abucheos y chiflas debido a que su nivel no era el mejor.

Entonces otro exfutbolista como Fabian Vargas se refirió a Hugo Rodallega, un veterano que llegó a Santa Fe y que actualmente es goleador de la Liga Betplay, ídolo de la afición y está a un paso de coronarse como campeón. Los panelistas señalaron que a Rodallega la afición lo había respaldado a lo que respondió a manera de burla El Tino: “pero igual Santa Fe tiene tres hinchas, quién lo va a presionar”.

Los números del Tigre en el Rayo Vallecano

El contrato de Radamel Falcao llegó hasta junio del 2024 con Rayo Vallecano - crédito EFE

Radamel Falcao García ha cerrado su etapa con el Rayo Vallecano, despidiéndose de los aficionados en el último partido de La Liga 2023/24, coincidiendo con el centenario del club. Fue titular y capitán en la derrota 0-1 contra el Athletic de Bilbao, saliendo del campo ovacionado. El colombiano jugó tres temporadas en el Rayo, disputando 80 partidos y anotando 12 goles desde su llegada en septiembre de 2021.

Pese a que en esta ocasión no se vio el arrasador goleador que arribó alguna vez a la liga española, Falcao se robó el corazón de los fanáticos del Rayo debido a su liderazgo y entrega por el equipo.