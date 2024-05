Deportivo Cali quedó embolatado: se le habría caído el nuevo técnico

Deportivo Cali estaría cerca de perder a un entrenador que era el preferido por la junta directiva - crédito Colprensa

Deportivo Cali se encuentra en días de descanso, a la espera de que finalice la Liga BetPlay, en la que no accedió a cuadrangulares, y pueda contratar el entrenador para afrontar el segundo semestre, en el que disputará tanto el campeonato colombiano como la Copa Colombia.

El Azucarero tenía en sus planes a un entrenador colombiano, con experiencia y que sabe ser campeón en el país, pero tal parece que se le cayó el proyecto por una situación que disgustó mucho al timonel, lo que prendió las alarmas en la junta directiva.

Aunque no hay nada oficial respecto a si definitivamente se cayeron los contactos entre las partes, lo cierto es que hay mucha incertidumbre en el cuadro vallecaucano porque necesitan confirmar al técnico para definir la nómina y cumplir con el primer objetivo de 2024, que es alejarse del descenso a final de temporada.

“Yo no he arreglado con Deportivo Cali”

Desde hace unos días, se habló en la prensa que el conjunto verdiblanco ya tenía listo el nombre de la persona que tomaría las riendas del club en reemplazo de Jaime de la Pava, que salió en medio del torneo y su lugar lo ocupó Hernando Patiño, de manera interina y hasta final de campeonato.

Sin embargo, Hernán Torres, que al parecer era el elegido por Deportivo Cali, descartó por completo que llegara al equipo para el segundo semestre, explicando en un video publicado por su equipo, el Emelec, acompañado por el presidente de la institución, José Pileggi.

El entrenador de Emelec dejó claro que está enfocado en dirigir al equipo ecuatoriano y no piensa llegar al cuadro vallecaucano - crédito SC Emelec

“Eso es mentira, yo no he arreglado con Deportivo Cali. No sé de dónde se sacan las informaciones, no he hecho ningún arreglo. Yo me debo a Emelec, estamos en plena recta final del torneo, estamos jugando partidos demasiado importantes y no es el momento para tratar estas situaciones”, dijo el tolimense.

Torres, en un tono serio y fuerte, dejó claro que no tiene planes de abandonar la institución y la única persona que le puede decir que se vaya es el máximo directivo del Eléctrico: “Yo me voy de acá cuando el presidente Pileggi me eche, no es más, nada más voy a aclarar. Un saludo a todos”.

Ya venían con problemas

El video sobre Hernán Torres y Deportivo Cali se da en medio de los rumores sobre un supuesto acuerdo al que llegaron las partes para firmar contrato de cara al segundo semestre, todo después de que finalice su labor con Emelec en la primera ronda de la liga ecuatoriana.

Para empezar, periodistas como Mariano Olsen y Jaime Dinas aseguraron que el entrenador tolimense se encontraba enojado con los directivos del Azucarero porque se filtró la información en la prensa, dándolo como un hecho y que era cuestión de tiempo.

Deportivo Cali habría buscado calmar la situación con Hernán Torres para mantener el acuerdo - crédito @olsendeportes/X

Al parecer, esa fue la razón para que Deportivo Cali sacara un comunicado el 7 de mayo, cuando desmintieron cualquier acuerdo con un entrenador, seguían en la búsqueda de alguien idóneo para la institución y con eso calmar un poco los rumores alrededor del club.

Este es el comunicado del Deportivo Cali desmintiendo un acuerdo con algún entrenador - crédito Deportivo Cali

El descenso no da espera

Según el calendario de Dimayor, para el 18 de julio está pactado el inicio del segundo semestre en el fútbol colombiano, con el que también se retomará la tabla del descenso que definirá los dos conjuntos que perderán la categoría en noviembre de 2024.

Según los promedios, Deportivo Cali se encuentra en la posición 17 con 1,07, la misma cifra de Envigado en el puesto 18 y los que descenderían, por el momento, son Jaguares, penúltimo con 1,03, y el último en la clasificación es Patriotas, uno de los recién ascendidos, con 0,78.

Así va la tabla del descenso: