Violencia en el fútbol colombiano: hinchas del Deportes Tolima agredieron a familia de un jugador

Deportes Tolima ha tenido un pobre acompañamiento de su hinchada a lo largo del primer semestre del 2024, pese a ser líder en la fase todos contra todos - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima se consolidó como líder único de la Liga BetPlay tras vencer 2-1 a Patriotas en un emocionante encuentro disputado en Ibagué. Los goles de Carlos Esparragoza y Luis Miranda, en los minutos finales del partido, jugaron un papel crucial para asegurar la victoria de Tolima, que ahora se posiciona con 38 puntos en la cima de la tabla. Esta victoria destaca la fortaleza y determinación de Deportes Tolima, que logra afianzarse como serio contendiente al título del fútbol colombiano

Durante el partido, Deportes Tolima mostró un dominio claro, buscando constantemente abrir el marcador y presionando a Patriotas, que se defendió con tenacidad. A pesar de varias oportunidades fallidas en la primera mitad, Tolima no decayó en su empeño.

Carlos Esparragoza rompió el empate inicial en el minuto 71, seguido por un rápido gol de empate de Carlos de las Salas para Patriotas. Sin embargo, en los minutos finales, Luis Miranda logró el gol de la victoria para Tolima, destacándose por su lucha y determinación en el campo.

La nota triste del encuentro la protagonizaron los hinchas del conjunto Pijao, que en la tribuna occidental cogieron de ring de boxeo las graderías para golpear a uno de los familiares de los jugadores de Patriotas. La denuncia fue realizada por Andrés Mauricio Alarcón, volante del equipo Lancero en la rueda de prensa, denunciado lo acontecido entre sus familias y vándalos en el escenario deportivo más importante de Ibagué.

Hinchas de la tribuna occidental golpearon a la familia de un jugador del equipo visitante - crédito @Fifancisco_yt/X

“Son situaciones que no pueden ocurrir. Mi familia viene a ver el partido, a apoyarme, y se presentan partidos tras partidos, fechas tras fechas y en todos los estadios. Y esa intolerancia no puede seguir en el fútbol. Hago un llamado para tener un poco de conciencia de lo que viene sucediendo. No es la intención, venimos a hacer un partido y por qué ellos no pueden estar con tranquilidad. Pero sí es doloroso, porque viene la familia a acompañar, somos tolimenses, venimos a hacer las cosas bien, y la gente debería tener un poco de cordura con sus paisanos. Creo que lo malo que hacemos es trabajar para sobrevivir”, dijo Alarcón, que es confeso hincha del Deportes Tolima.

Los hinchas del club Pijao ya habían protagonizado actos de violencia, el 16 de marzo de 2024, cuando en el estadio El Campín de Bogotá saltaron desde la tribuna norte hasta la tribuna de oriental en búsqueda de recuperar un trapo. Durante este momento, golpearon a algunos hinchas de Santa Fe.

Hinchas de Independiente Medellín le lanzaron una navaja a figura de Atlético Nacional

Ataque a Pablo Ceppelini con una navaja en el clásico paisa entre Medellín y Atlético Nacional - crédito Win Sports

El estadio Atanasio Girardot fue otro de los estadios del país en el que los hinchas fueron protagonistas por los hechos violentos que empañan el fútbol colombiano jornada tras jornada. El jugador uruguayo de Atlético Nacional, Pablo Ceppelini, fue impactado por el mango de una navaja en los momentos finales del encuentro, lanzado por hinchas de Independiente Medellín ubicados en la tribuna oriental

El hecho violento escaló cuando objetos fueron lanzados hacia los jugadores en el campo, culminando en un momento de alta tensión cuando Ceppelini, preparándose para realizar un tiro de esquina, fue golpeado por el proyectil. Este evento no solo ha levantado preocupaciones sobre la seguridad en los eventos deportivos, sino que también ha puesto en entredicho la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en el estadio. Además, se ha criticado la respuesta del equipo arbitral ante el incidente, especialmente resaltando la actuación del árbitro Wilmar Roldán y la jueza de línea Jenny Arias, por su aparente inacción inmediata frente al suceso.

Ceppelini, impactado por lo ocurrido, expresó su sorpresa por la falta de una suspensión inmediata del partido por parte de Roldán, a pesar de la evidente hostilidad del ambiente: “Sabemos que el árbitro Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que lo iba a suspender (el partido), que se iban a tomar medidas. Cobrar un tiro de esquina condicionado no es bueno, pero bueno me gusta hablar es de fútbol”.