A futbolista que perdió la pierna le negaron pensión de invalidez: la jugadora entuteló a Protección por negarle la solicitud

Johanis Menco está peleando por sus derechos a tener una pensión de invalidez y asegura que por su parte cumplió con las condiciones y ahora no le quieren responder - crédito Johanis Menco / redes sociales

La historia de Johanis Menco es una más que se agrega al listado de la inoperancia y la mala gestión de los entes que otorgan beneficios a los ciudadanos en el país. Johanis perdió su pierna y así su posibilidad de seguir jugando al fútbol profesional, adaptó su vida a este nuevo reto, pero el gobierno le dio la espalda.

Cuando Menco hizo la solicitud para su pensión por invalidez, todo parecía indicar que iba a salir bien, pero no fue así. Un error burocrático y de gestión no permitió que la exfutbolista y ahora dedicada al paraciclismo, tenga su pensión como lo dicta la ley en Colombia. En conversación con Infobae Colombia contó detalles de todo lo que está atravesando y cómo es su vida actualmente.

La deportista Johanis Menco se dedicaba al fútbol profesional femenino de Colombia hasta que un accidente en moto le cambió la vida - crédito Infobae Colombia

¿Qué pasó con Protección y la pensión de invalidez?

J. M.: Bueno, la verdad fue que empezamos el tema de la pensión y todo llevamos un caso con protección donde ha habido muchas tutelas a labios rechazos, pero pues ya la Junta Regional me calificó, me dio el dictamen todo salió súper bien.

Gracias a Dios pero pues según Protección la Junta Regional nunca les notificó a ellos, el dictamen de mi calificación y por eso si ellos se apegando porque según ellos la Junta notificó, pero lo más chistoso es que la Junta notifica a la EPS a protección y a mí la de PC respondió yo respondí y ellos no, entonces, eh?. Ya sí es cuestión de ellos con el caso de nosotros, y pues el abogado tomó acciones puso una tutela para mirar el tema.

¿Cuál fue la respuesta de ustedes? ¿Qué dice su abogado?

J. M.: Ya son cuatro años prácticamente de mi accidente y que ya venimos trabajando en ese tema y ellos nada siempre pues tratan de buscar como algo para decirme no al tema de la pensión sí, entonces, pues con el abogado estamos en ese proceso, pues el abogado es de la Asociación Colombiana de futbolista profesional (Acolfutpro) con esa tutela, pues el juez digamos nos otorgue a nosotros como que listo ha probado el tema de la pensión para la recompensa.

Esperamos que todo salga a mi favor para poder contar con ese ingreso que me ayuda. Sería justo y necesario que Dios me de esa ayuda.

Johanis Menco es una historia de resiliencia, fuerza y mucho amor propio - crédito Johanis Menco / Instagram

¿Cómo es la vida de Johanis Menco, años después del accidente?

J. M.: Bueno, mi vida, ya la verdad, hoy precisamente estoy cumpliendo 30 años, 30 años de nacida y cuatro años de aquel accidente donde me cambió la vida por completo, pero pues hoy en día agradezco todas las oportunidades, que Dios me dio, las puertas que se me han abierto. Soy una niña, que a pesar de las adversidades no se ha rendido, que sigue adelante, sigue luchando, sigo en mi nuevo deporte que es el ciclismo.

La vida de Johanis no para, menos por un accidente y por eso quiere entregar un mensaje a todos los que atraviesan por situaciones difíciles - crédito Johanis Menco / Instagram

Ahora me ha ido súper bien, he ganado muchas medallas obtenido muchos triunfos tanto en lo deportivo como en lo personal. Entonces la verdad esta vida me encanta, es buena. Sí, aunque a veces tengo mis días nuevamente de caída, pero bueno, solo Dios sabe por qué el cómo de la situación y aquí estoy con muchas ganas de seguir adelante de afrontar la vida y de comerme el mundo, porque aún me faltan muchas cosas más.

Después del 2019 que su vida cambió, renunció al fútbol y ahora practica ciclismo, con una tenacidad admirable - crédito Johanis Menco / Instagram

Un mensaje para todas las personas que pasan por un momento difícil

J. M.: Este mensaje es muy especial para todas esas personas que están pasando por momentos muy difíciles, y yo sé que todos llevamos una batalla dentro, una batalla interna que luchamos día a día y que a veces se nos hace un nudo en la garganta y quisiéramos gritar muchas cosas. Hoy les digo que se vale creer, se vale confiar en cada uno de nuestros propósitos que tiene Dios con nosotros.

Ahora su vida está dedicada a trabajar y a crecer en el deporte por fuera del fútbol - crédito Johanis Menco / Instagram

Cada batalla o cada caída nos hace más fuerte, debemos aprender a luchar con nuestras guerras internas y seguir adelante. Se los digo yo que perdí una pierna, pero no perdí mis ganas de vivir, mis ganas de seguir triunfando, mis ganas de seguir adelante. Así que, si esta mujer con miles de tropiezos en la vida ha podido, yo creo que ustedes también pueden así que mucho ánimo mucha fuerza y siempre les digo oren a Dios y tendrán paz.