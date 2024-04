Carlos Antonio Vélez y Win se lavaron las manos por la falta de VAR en el partido Millonarios vs. Pasto

El periodista deportivo fue bastante duro con el arbitraje del torneo de clubes más importante del mundo - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Carlos Antonio Vélez aprovechó la transmisión del partido entre Deportivo Pasto y Millonarios para aclarar por qué no hubo VAR. Entre sus palabras aseguró que ni Win Sports, ni nadie de la producción tiene la culpa.

¿Entonces quién es el responsable?, según Carlos Antonio los encargados del fútbol profesional colombiano son los principales señalados, ya que el VAR que se iba a utilizar para ese encuentro, no llegó desde otra ciudad.

Carlos Antonio Vélez: “Que quede claro que nosotros no tenemos nada que ver”

“Nosotros, como Win, debemos informar que este tema es ajeno a la producción del partido y del canal. No tenemos nada qué ver con la ausencia del VAR hoy”, señaló Vélez.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que la FIFA le dio el visto bueno al uso del VAR en la Liga Betplay - crédito Colprensa

Luego afirmó que el esfuerzo fue mayor por parte de todo el equipo de producción para llevar a cabo este compromiso. “Agradecemos el esfuerzo de todas las personas para que este compromiso pueda ser transmitido. No se imaginan la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer para poder prestar este servicio”.

“Que quede claro que no hay ninguna responsabilidad de parte nuestra. El VAR que venía era el de Cali vs. América y no pudo llegar. Es un problema que escapa a todos nosotros”, aseguró Carlos Antonio, en defensa de él y de su equipo de trabajo.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez habló en Planeta Fútbol de Win Sports y envió una advertencia a las autoridades del fútbol colombiano - crédito FCF - Dimayor - pantallazo Win Sports

La polémica: un gol que tenía que haber comprobado el VAR que no estuvo

Al minuto 24 de partido, apareció Leonardo Castro para correr al vacío y recibir un pase para evadir a Carabalí y anotar el primer gol del encuentro dejando a Millonarios 0 - 1 en el tablero del estadio La Libertado, ubicado en la capital de Nariño.

La polémica de la acción fue que supuestamente Castro tiene medio cuerpo adelantado. Situación que no pudo se aclarada por el VAR porque no hubo - crédito captura de pantalla de Win Sports

Los jugadores del equipo local saltaron encima del juez para afirmar que había fuera de lugar en la acción, pero sin la ayuda de la tecnología, la única forma de tomar la decisión era por voluntad propia y con la guía del juez de línea que le permitiría confirmar o replantear su decisión.

Pasto respondió con dos goles de Santiago Tréllez que logró poner en ventaja parcial al equipo ‘volcánico’ que luego recibió dos golpes por parte de la visita para quedarse sin puntos en casa, durante la fecha 16 de la Liga Betplay 2024-I.

Juan Pablo Vargas marcó al minuto 53 el 0-2 a favor de Millonarios y sobre el final del encuentro pudo anotar el tercero para la visita, luego de recibir las dos anotaciones de Tréllez.

Juan Pablo Vargas marcó dos goles en el partido que puede definir la clasificación de Millonarios a las semifinales - crédito Win Sports

El equipo de Alberto Gamero tendrá que buscar la forma de sumar de a tres puntos en los tres encuentros que le queda para poder asegurar la clasificación a los cuadrangulares de Liga BetPlay, teniendo en cuenta que son cinco los equipos que están disputando ese octavo cupo que parece el más fácil de acceder.