Así trata Xabi Alonso a Gustavo Puerta en el Bayern Leverkusen: el volante dio detalles del campeón alemán

Gustavo Puerta en su primera temporada en Europa logró su primer título con el Bayer Leverkusen - crédito Reuters

El volante colombiano Gustavo Puerta se ha inscrito en los libros de historia del fútbol alemán al erigirse como el tercer colombiano en alzarse con el título de la Bundesliga.

El joven mediocampista alcanzó esta hazaña como parte del equipo del Bayer Leverkusen, y se une a Adolfo ‘el Tren’ Valencia y James Rodríguez.

La participación de Puerta en la mítica campaña del Leverkusen, aunque en minutos limitados, fue suficiente para que su nombre resonara en varias ocasiones para su director técnico, Xabi Alonso.

Luego de las celebraciones del título, el jugador, en conversación con ESPN, entregó detalles de cómo ha sido su paso por el club alemán desde su llegada y cómo ha manejado Xabi Alonso su situación en el equipo.

Puerta afirmó que la relación que maneja con el reconocido exfutbolista español es buena y que su estrategia de trabajo es tan disciplinada que entiende por qué tuvo tanto éxito en esta campaña donde derrocó al gigante Bayern Múnich.

“La relación con el profe ha sido muy buena, digo que excelente, es alguien que te enseña día a día, que te exige al máximo, que te ayuda a ser mejor, por eso trato cada día de explotar todo ese conocimiento y trasmitirlo dentro de la cancha”, aseguró el volante.

El volante Gustavo Puerta es uno de los jóvenes destacados del Bayer Leverkusen en la temporada 2023/24 - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

Posteriormente, habló sobre cómo ha visto su evolución como futbolista desde que dejó Bogotá en 2023 y dio el gran paso al fútbol europeo. Afirmó que este año de adaptación ha sido de gran ayuda para poder moldear su juego a un ritmo más exigente y espera poder mostrar los frutos de su esfuerzo la próxima campaña.

“Ya soy un jugador un poco más maduro, aunque no haya tenido muchos minutos, estar en este equipo, en uno de los mejores del mundo, en este momento, también con grandes compañeros me ha servido para llenarme de mucho conocimiento y de mucha experiencia, entonces, este ha sido un año de un proceso muy lindo para mí”, determinó Puerta.

El colombiano, de 20 años, se coronó campeón en Alemania con el Bayer Leverkusen - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

El Leverkusen todavía no ha cumplido con todas sus obligaciones esta temporada, si bien ya le entregaron una de las alegrías más grandes a su afición con el título de Bundesliga, también les queda pendiente disputar la final de la Copa de Alemania, y poder instalarse en las semifinales de la Europa League.

Cómo maneja Puerta la frustración de ser suplente en el equipo campeón de Alemania

Para finalizar sus declaraciones, el nacido en La Victoria afirmó que el haber llegado al viejo continente le cambió la vida totalmente y que el cambiar su mentalidad fue fundamental para aprovechar las pocas oportunidades que le dio Alonso.

Desde su llegada a Alemania, Puerta ha demostrado tener una actitud abierta a mejorar, sin orgullos e ínfulas de jugador famoso, actitudes que fácilmente adquiere el futbolista cafetero recién inicia su carrera.

Xabi Alonso elogió al colombiano y lo felicitó por su pasada convocatoria a la selección mayor - crédito Thilo Schmuelgen/Reuters

“Esa parte es muy mental, creo que cuando uno llega a Europa, la mentalidad te va a cambiar cien por ciento, porque son mundos muy diferentes. Siempre he sido muy fuerte mentalmente y no tener muchos minutos, el estar convocado y no jugar, hay muchos jugadores que no aguantan, esto es algo duro para uno como jugador, saber de que estás, pero que no sumas minutos”, concluyó Puerta.

En su momento, Xabi Alonso afirmó que están encantados con Puerta y su disposición, puesto que a pesar de no contar con minutos de juego, ha peleado por ganarse un puesto y eso es lo que necesita.

“Con Gustavo estamos encantados, con su actitud y ganas de mejorar. Desde el principio y desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad, peleó por ella y se merece estar donde está. Evidentemente, ha jugado unos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso y está aprendiendo mucho de los entrenamientos y los grandes compañeros que tiene”, determinó el entrenador.