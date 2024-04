Falcao sigue sufriendo en Rayo Vallecano: le está generando problemas al cuerpo técnico

Desde el 10 de marzo que Falcao García no aparece con el Rayo Vallecano en la Liga Española - crédito Rodrigo Jiménez/EFE

La temporada de Falcao García sigue sin ser la mejor por la poca continuidad con el Rayo Vallecano, conjunto que se encuentra al borde del descenso en la Liga Española y está obligado a ganar el 13 de abril frente al Getafe para escapar de las últimas posiciones.

En ese deseo del cuadro de Madrid, Falcao volvió a poner incómodo al cuerpo técnico por una nueva situación con el delantero, que lleva un buen tiempo sin sentirse pleno en la institución pese al apoyo de los hinchas, la confianza del entrenador Íñigo Pérez y ser un hombre de mucha experiencia en Europa.

De seguir así, todo indicaría que serían los últimos encuentros del goleador en el viejo continente, ya que contempla el retiro de las canchas y su próximo destino estaría en el continente americano, ya sea en Estados Unidos, Argentina o incluso el fútbol colombiano.

El nuevo lío con Falcao

Para el técnico Íñigo Pérez, que tiene la obligación de sacar al Rayo Vallecano del descenso, no le ha sido fácil cumplir esa tarea por lo corta de la nómina en la temporada, que pese a las otras buenas campañas en los últimos años, ahora mira de cerca la segunda división.

Durante la rueda de prensa, el entrenador confirmó que Falcao García sufrió una molestia física que lo sacará del duelo ante Getafe, un encuentro clave para la permanencia del cuadro madrileño y que no contará con la experiencia del colombiano, que sabe afrontar esa clase de compromisos.

Falcao completará tres partidos sin aparecer con el Rayo Vallecano, dos de ellos por una lesión - crédito Reuters

“Falcao, al igual que Kike Pérez, está haciendo cosas y esperemos que podamos sumarlos a la causa mañana (13 de abril). Y si no, esperar y que nos ayuden la próxima semana”, afirmó Pérez, refiriéndose al encuentro del sábado 20 ante el Osasuna, equipo que pelea por las competencias internacionales.

Aunque no se sabe con exactitud la gravedad de la lesión del Tigre, el jugador tampoco estuvo presente en la pasada jornada contra el Celta, el 31 de marzo, por lo que surgen muchas dudas sobre el estado del futbolista de 38 años, pues acaba contrato en junio.

Rayo Vallecano se encuentra en la posición 16 de la Liga Española con 30 puntos, a cinco del descenso - crédito Ana Beltrán/REUTERS

Un ‘Tigre’ ausente

La temporada 2023/2024 se ha convertido en una de las más complicadas para Falcao García en Europa, ya que no ha tenido una buena cantidad de oportunidades para demostrar su poder goleador, sumado a que sus cifras muestran más ausencias que apariciones.

En los 35 partidos que el Rayo Vallecano jugó en la Liga Española y la Copa del Rey, el colombiano apareció en 16 de ellos y no sumó minutos en 15, ya sea por molestias físicas, no convocado o que no salió del banco de suplentes, además que nunca fue titular.

Otro dato alarmante sobre el Tigre es que solo lleva cuatro goles, de los cuales apenas uno fue en el campeonato local contra el Mallorca, el 30 de septiembre de 2023, y los restantes por la copa ante Yeclano y el doblete contra el Lugones en primera fase.

El colombiano marcó su primer doblete en 2023 durante la Copa del Rey - crédito DSports

¿A dónde irá?

Todo parece indicar que Falcao no renovará contrato con Rayo Vallecano, dejando que culmine su vínculo el 30 de junio tras tres años de defender la camiseta de los españoles, esperando qué le depara el futuro para finalizar su carrera de la mejor manera.

Según los últimos rumores, el destino del colombiano no estaría en Europa porque los tres clubes con los que lo han relacionado son Los Angeles Galaxy, de la MLS, River Plate y Millonarios, este último por pedido de sus hinchas y la gestión del máximo accionista, Gustavo Serpa, para tratar de convencerlo una vez más.