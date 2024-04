Más complicaciones para Deportivo Cali: candidato para dirigir al club suena en Argentina

Deportivo Cali marcha en la posición número 15 de la liga - crédito Dimayor

Deportivo Cali se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico para superar la crisis deportiva y económica que enfrenta desde su último título en el 2021.

Esta situación ha llevado a que la escuadra Azucarera vea comprometida su permanencia en la primera división, por lo que las directivas del conjunto vallecaucano están enfocadas en la búsqueda de un estratega que les permita mejorar su ubicación en la tabla del descenso y prepararse para el segundo semestre.

Entre los candidatos, destaca el uruguayo Guillermo Sanguinetti, con experiencia previa en del fútbol colombiano, peruano y ecuatoriano, por lo cual es un hombre del gusto de la dirigencia del Deportivo Cali para tomar el cargo, que actualmente ocupa de manera interina Hernando Cocho Patiño.

El conjunto vallecaucano ha enfrentado un declive en su rendimiento deportivo desde la obtención del campeonato en el 2021, lo cual ha derivado en una urgente necesidad de reestructuración. La elección de un nuevo director técnico se ubica en el centro de esta estrategia, considerando la relevancia de escapar de las posiciones peligrosas del descenso.

Guillermo Sanguinetti, cuyo último equipo fue Sport Boys de Perú, surgió como el principal candidato para llevar a cabo esta misión crítica. Otros nombres como Lucas González y Hubert Bodhert, Hernán Torres y Jorge Luis Pinto, han sonado para reemplazar a Jaime de La Pava.

La experiencia de Sanguinetti en el fútbol colombiano, en el que ha dirigido a Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, juega a su favor en esta decisión crucial para el futuro inmediato del equipo.

Los cambios de planes de Sanguinetti que afectan al Deportivo Cali

Guillermo Sanguinetti no llegaría al Deportivo Cali

El diálogo con Noticias RCN, el estratega uruguayo, de 57 años, se refirió a la posibilidad de llegar al banquillo Verdiblanco luego de paso sin pena ni gloria por el balompié inca: “Hay algo, pero no concreto. Alguien me ha manejado la posibilidad, pero aún no hay nada”.

Sin embargo, el ex Cúcuta Deportivo se encuentra en la mira de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que evalúa su contratación como posible reemplazo de Leonardo Madelón. Este interés surge a raíz que el Lobo no tiene chances de avanzar a las finales del campeonato argentino, por lo que Sanguinetti es una posibilidad, ya que es un ídolo del club.

Este movimiento sería significativo en la carrera de Sanguinetti, marcando su posible regreso al fútbol argentino, en el que ya ha tenido experiencias previas. La decisión final sobre su contratación dependerá de las negociaciones entre las partes y la valoración del proyecto deportivo que Gimnasia y Esgrima de La Plata le ofrezca al técnico uruguayo.

Deportivo Cali espera que la incorporación de un entrenador con un historial de éxitos que pueda ser el catalizador para revertir la situación actual, ya que el cuadro Azucarero se encuentra en la decimoquinta casilla con 15 puntos y -2 en la diferencia de gol, a siete unidades del octavo lugar que actualmente ocupa el América de Cali.

Así quedó la tabla del descenso:

20. Patriotas - Promedio: 0.80. (Descendería)

19. Jaguares de Córdoba - Promedio: 1.02. (Descendería)

18. Deportivo Cali - Promedio: 1.05.

17. Envigado - Promedio: 1.11.

16. Boyacá Chico - Promedio: 1.16

15. Alianza FC - Promedio: 1.23.

14. Fortaleza Ceif - Promedio: 1.27.

13. Deportivo Pasto - Promedio: 1.29.

12. Once Caldas - Promedio: 1.33.

Deportivo Cali se encuentra en crisis económica y deportiva en el primer semestre de 2024 - crédito Colprensa

En la próxima fecha de 16 de la Liga BetPlay Dimayor, Deportivo Cali intentará volver al triunfo para alejarse del fantasma del descenso ante América. El clásico vallecaucano se jugará el viernes 12 de abril a partir de las 8:15 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.