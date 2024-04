Vea aquí el doblete de Miguel Ángel Borja con el que salvó a River Plate de la derrota ante Rosario Central

Miguel Ángel Borja marcó doblete con River Plate y los salvó de perder ante Rosario Central - crédito @RiverPlate/X

En un vibrante encuentro correspondiente a la Copa de la Liga, River Plate logró remontar un desfavorable resultado inicial para imponerse 2-1 ante Rosario Central, gracias a una destacada actuación del colombiano Miguel Ángel Borja.

La victoria situó al equipo dirigido por Martín Demichelis en la tercera posición de la zona A, acercándose significativamente a la clasificación. Aunque el conjunto millonario tuvo un comienzo complicado, las sustituciones efectuadas en la segunda mitad por Demichelis fueron cruciales, con Borja convirtiendo las dos oportunidades de gol que tuvo.

La primera mitad del partido dejó mucho que desear por parte de River, mostrándose atado y con poco juego, destacándose únicamente por momentos aislados del ‘Diablito’ Echeverri. Sin embargo, un Rosario Central que presentó una alineación alternativa no perdió la oportunidad de tomar la delantera, gracias a un gol de Lautaro Giaccone.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No obstante, la capacidad de reacción de River se hizo patente en la segunda mitad, con Pablo Solari y Esequiel Barco jugando papeles fundamentales en la preparación de los goles del ‘Colibrí' Borja, quien demostró su valía como delantero decisivo.

El empate llegó al minuto 66, cuando Solari entregó un centro preciso para que Borja, en una muestra de anticipación, superara a Juan Cruz Komar y marcara el 1-1. Posteriormente, ya en el minuto 86, otro centro, esta vez de Barco, permitió a Nacho Fernández preparar la escena para el segundo gol del oriundo de Tierra Alta, sellando así la remontada.

Finalizado el compromiso, el ariete tricolor tuvo un momento para reflexionar sobre lo que fue el compromiso y desveló a detalle las instrucciones que recibió de su técnico, las cuales fueron fundamentales para que pudiese anotar su doblete.

“Me decía ‘no vayas a salir del área, quédate que se van a generar los espacios’. Muchas veces me gustaría hacerlo y tocar la pelota, pero son decisiones del entrenador y hay que respetarlas. Lo he escuchado y se vio el resultado de lo que me ha dicho”, aseguró Borja.

Con este resultado, el conjunto de Núñez quedó en la tercera posición de la tabla con 24 puntos a su nombre y quedó a tan solo una unidad del liderato, el cual mantiene Argentinos Juniors. En cuanto a rendimiento individual, luego de cuatro partidos de sequía, el artillero colombiano volvió a la punta del escalafón de máximos goleadores de la liga argentina con un total de 12 anotaciones.

Luego de su doblete superó por un tanto a Adrián Martínez en el exclusivo ranking y espera en el resto del cronograma restante poder mantener aquel título, el cual plantaría a Borja como el futbolista más importante de esta campaña del balompié gaucho.

Borja se acerca a la meta de goles histórica de Falcao

Miguel Ángel Borja es el máximo goleador de la liga argentina con 12 tantos - crédito @RiverPlate/X

Con estas dos anotaciones, Miguel Ángel quedó a 9 goles de posicionarse como el tercer máximo goleador colombiano en la historia de River Plate, desbancando de su puesto al ‘Tigre’ Falcao, goles que perfectamente puede llegar a anotar en lo que resta de la campaña actual. Así va el ranking: