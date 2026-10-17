Colombia

Fuerzas Militares inspeccionan oficina que controla armas por denuncias de presuntos cobros en trámites

El Comando General ordenó auditar al DCCAE tras recibir alertas sobre posibles pagos irregulares para gestionar permisos y otros procedimientos relacionados con armas

Un comandante militar utilizó recursos recaudados bajo amenazas para financiar gastos personales - crédito Colprensa
El Comando General ordenó auditar al DCCAE tras recibir alertas sobre posibles pagos irregulares para gestionar permisos y otros procedimientos relacionados con armas - crédito Colprensa
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El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), luego de que comenzaran a conocerse señalamientos sobre presuntos cobros irregulares para adelantar trámites relacionados con armas en Colombia.

La revisión podría derivar en cambios dentro de esa dependencia si la auditoría encuentra elementos que comprometan actuaciones administrativas o a funcionarios responsables de los procedimientos.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las primeras alertas no surgieron únicamente de denuncias divulgadas recientemente en redes sociales.

Durante el proceso de empalme en el mando militar, altos oficiales habrían recibido comunicaciones de ciudadanos que aseguraban haber sido objeto de solicitudes de dinero para gestionar procedimientos ante el DCCAE.

La dependencia tiene entre sus funciones el control de los trámites relacionados con armas, municiones y explosivos, por lo que los señalamientos llevaron al alto mando a ordenar una verificación interna.

Las excepciones contemplan personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros, destacó el comunicado del Ejército Nacional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Porte de armas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Auditores especializados revisarán procedimientos

La inspección será adelantada por la Inspección del Comando General de las Fuerzas Militares, con participación de auditores especializados en los procesos que desarrolla el DCCAE.

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Según una fuente conocedora del caso citada por el medio, la decisión de iniciar la revisión no respondió exclusivamente a las denuncias públicas conocidas durante los últimos días.

Los primeros indicios habrían aparecido mientras se revisaban asuntos pendientes y actuaciones administrativas de la dependencia durante el proceso de transición en la cúpula militar.

Fue entonces cuando comenzaron a llegar comunicaciones de ciudadanos que afirmaban haber recibido solicitudes de dinero para facilitar o adelantar procedimientos relacionados con armas.

Esos testimonios, todavía materia de verificación, llevaron a revisar la manera como se estaban adelantando determinados trámites y la posible intervención de funcionarios encargados de autorizarlos.

Por ahora, no se han identificado públicamente funcionarios responsables ni se ha establecido que los cobros denunciados efectivamente hayan ocurrido.

Precisamente, uno de los objetivos de la inspección será determinar el alcance de los señalamientos, revisar los expedientes involucrados y establecer si existen elementos administrativos o disciplinarios que requieran nuevas actuaciones.

También deberá determinarse si los casos reportados corresponden a situaciones aisladas o si existe algún patrón dentro de determinados procedimientos.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión podría terminar en relevos de personal

La auditoría no se limitaría a revisar documentos.

Según las fuentes consultadas por El Tiempo, sus conclusiones podrían convertirse en el fundamento para ordenar relevos o retiros de militares vinculados al DCCAE, en caso de que se determinen irregularidades.

Sin embargo, cualquier modificación de personal dependerá del resultado de la inspección y de las decisiones administrativas que adopte posteriormente el mando militar.

El informe final tendrá un papel central porque deberá establecer los elementos que sustenten cualquier determinación y evitar que se produzcan cambios sin respaldo documental.

La revisión también pretende determinar si los procedimientos que se adelantan en la dependencia cumplen los protocolos establecidos y si existen vulnerabilidades que puedan facilitar actuaciones irregulares.

El DCCAE ocupa una posición sensible dentro de la estructura estatal debido a que interviene en procesos relacionados con la tenencia, porte, comercio y control de armas, municiones y explosivos.

Por esa razón, los señalamientos sobre posibles pagos para agilizar o gestionar trámites llevaron al Comando General a activar mecanismos internos de control.

Hasta ahora, la actuación corresponde a una inspección administrativa y no implica que se haya establecido responsabilidad individual.

El resultado de la auditoría determinará si existen méritos para adoptar medidas disciplinarias, administrativas o cambios de personal y si los hallazgos deben ser trasladados a otras autoridades.

Mientras concluye la revisión, el alto mando busca esclarecer el origen de los reportes y establecer si dentro del departamento encargado del control de armas se presentaron actuaciones contrarias a los procedimientos establecidos.

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