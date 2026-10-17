Colombia

Dengue deja más de 83.000 casos y 57 muertes en Colombia; médicos piden reforzar prevención y vigilancia

El Colegio Médico Colombiano advirtió que 16 departamentos están por encima del comportamiento esperado y pidió consultar a tiempo, evitar la automedicación y eliminar criaderos del mosquito

Dengue. (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)
Dengue. (James Gathany/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP/Archivo)
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El dengue continúa representando un riesgo importante para la salud pública en Colombia, pese a que los casos muestran una reducción frente al año anterior. Hasta el 3 de octubre de 2026, el país había notificado 83.382 casos y 57 muertes confirmadas, mientras otros 46 fallecimientos permanecían en estudio.

Las cifras fueron reportadas por el Instituto Nacional de Salud, INS, y motivaron un llamado del Colegio Médico Colombiano para reforzar las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y atención oportuna de los pacientes.

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Según informó Blu Radio, aunque los casos representan una disminución aproximada del 20 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 102.959 contagios y 96 muertes, la transmisión del virus sigue activa en varias regiones.

Además, entre una semana epidemiológica y otra se sumaron 2.126 nuevos casos, una cifra que mantiene la atención de las autoridades sanitarias.

Mujer con mascarilla, gafas y bata azul ajusta el tubo de una bolsa de suero intravenoso junto a camas de hospital.
Entre una semana epidemiológica y otra se sumaron 2.126 nuevos casos, una cifra que mantiene la atención de las autoridades sanitarias.. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieciséis departamentos siguen por encima de lo esperado

El Colegio Médico Colombiano indicó que 16 departamentos permanecen por encima del comportamiento esperado de la enfermedad.

Entre los territorios mencionados están Meta, Bolívar, Cesar, Antioquia y Atlántico.

El presidente del gremio, Stevenson Marulanda Plata, insistió en que las personas con síntomas deben buscar atención médica de manera oportuna y evitar la automedicación.

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La preocupación es mayor en la población más joven.

Según el reporte, los menores de 17 años presentan la mayor incidencia, con 495,5 casos por cada 100.000 habitantes.

El organismo también señaló que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la transmisión del dengue en determinados territorios, debido a cambios en temperatura, almacenamiento de agua y proliferación del mosquito transmisor.

Frente a este escenario, el Colegio Médico pidió mantener vigilancia activa y fortalecer la respuesta de los servicios de salud en las zonas con mayor circulación del virus.

Frente a este escenario, el Colegio Médico pidió mantener vigilancia activa y fortalecer la respuesta de los servicios de salud en las zonas con mayor circulación del virus. (FOTO:Bolivia.com)
Frente a este escenario, el Colegio Médico pidió mantener vigilancia activa y fortalecer la respuesta de los servicios de salud en las zonas con mayor circulación del virus. (FOTO:Bolivia.com)

Estas son las principales medidas de prevención

Entre las recomendaciones está eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los tanques y depósitos, limpiarlos periódicamente y utilizar repelente.

También se recomienda consultar cuando aparezcan síntomas compatibles con dengue, especialmente si hay señales de alarma.

El Colegio Médico recordó que el dolor abdominal intenso, el vómito persistente, el sangrado, la somnolencia o la irritabilidad requieren valoración médica inmediata, incluso si la fiebre ha disminuido.

La advertencia busca prevenir complicaciones y reducir el riesgo de muertes asociadas a la enfermedad.

El organismo también recordó que durante 2026 comenzó la introducción escalonada de la vacunación contra el dengue en niñas y niños de nueve años o que cursan cuarto grado y viven en municipios priorizados.

Sin embargo, aclaró que la vacunación no reemplaza las medidas tradicionales de prevención.

La eliminación de criaderos, la vigilancia de síntomas y la consulta oportuna siguen siendo claves para reducir la transmisión y evitar cuadros graves.

Por ahora, las cifras muestran un descenso frente a 2025, pero el número de casos acumulados y la presencia de departamentos por encima del comportamiento esperado mantienen la alerta.

El llamado de los médicos es a no bajar la guardia y reforzar tanto las acciones individuales como la respuesta institucional.

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