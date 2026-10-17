Demócratas de Estados Unidos temerían que Colombia abandone su tradición bipartidista en su relación bilateral: De la Espriella respondió

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos no ha distinguido partidos políticos - crédito Alex Brandon/AP

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Los congresistas demócratas en Estados Unidos están preocupados por la posición política del Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. La alerta se centra en la posibilidad de que Colombia abandone la tradición bipartidista en su relación con el país norteamericano.

Infobae Colombia conoció que el tema surgió en una conversación que mantuvo el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Luis Gilberto Murillo con el representante demócrata Gregory Meeks, miembro de mayor antigüedad del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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“Grata conversación con el congresista @RepGregoryMeeks, líder demócrata del comité de asuntos internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU. Hablamos sobre la actualidad en Colombia y Estados Unidos (sic)”, expresó Luis Gilberto Murillo en su cuenta de X.

El excanciller Luis Gilberto Murillo se reunió con el representante demócrata Gregory Meeks - crédito @LuisGMurillo/X

La publicación de De la Espriella que incomodó a los demócratas

La preocupación que ahora aqueja a los demócratas estadounidenses surgió por una publicación que hizo el presidente De la Espriella en sus redes sociales, relacionada con la legisladora republicana María Elvira Salazar. En un video, el jefe de Estado elogió a la congresista y aseguró que es “la mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos”.

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“Siempre ha estado ahí, siempre ha defendido a Colombia. Por eso, yo estoy con mi amiga María Elvira Salazar, porque ella siempre ha estado con Colombia”, dijo el jefe de Estado colombiano.

La representante a la Cámara del Partido Republicano respondió a las declaraciones del primer mandatario con un mensaje de agradecimiento. Afirmó que representa a miles de colombianos en el sur de Florida y que ha procurado acompañar al país en los momentos difíciles. Además, aseguró que ha defendido la democracia y la relación bilateral entre los países.

La congresista María Elvira Salazar agradeció las palabras del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @MaElviraSalazar/X

“Colombia vuelve a mirar hacia delante. Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella. Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y oportunidades”, indicó.

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Un pronunciamiento en etapa electoral: alerta de Gregory Meeks

El respaldo público del presidente Abelardo de la Espriella a María Elvira Salazar surgió en plena época electoral en Estados Unidos. El 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones a la Cámara de Representantes y Salazar busca ser reelegida en esos comicios.

Teniendo en cuenta ese contexto, el representante Gregory Meeks emitió un comunicado en el que cuestionó las declaraciones del presidente colombiano en favor de la congresista republicana. Señaló al jefe de Estado de interferir en las elecciones estadounidenses y calificó esa conducta como “inaceptable”.

“Valoro profundamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y me preocupa cualquier medida que pueda erosionar el apoyo bipartidista del que ha gozado durante décadas. La decisión del presidente De la Espriella de involucrarse en una elección estadounidense mientras ejerce como líder de Colombia pone ese respaldo en riesgo”, indicó el representante.

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El representante Gregory Meeks cuestionó el apoyo de Abelardo de la Espriella a María Elvira Salazar - crédito @HouseForeign/X

Además, afirmó que, si el presidente De la Espriella quiere “preservar la buena voluntad bipartidista” que se ha mantenido entre los países, “debería detenerse ahora”.

Presidente de Colombia confirmó postura bipartidista

Posteriormente, el mandatario colombiano se pronunció en su cuenta de X, en la que aseguró que su administración sigue comprometida con cuidar el apoyo multipartidista que han sostenido las naciones durante décadas. Además, recordó que Colombia y Estados Unidos son las dos democracias más antiguas del hemisferio occidental y afirmó que su relación trasciende gobiernos y diferencias políticas.

“Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en EE. UU., el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas”, indicó.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó postura bipartidista en la relación entre Colombia y Estados Unidos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Añadió: “Tengo un profundo respeto por quienes, desde distintas posiciones políticas, han contribuido a fortalecer los vínculos entre nuestras naciones”.