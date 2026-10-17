Colombia

Cédula digital en Colombia: quiénes pueden obtenerla gratis y cómo realizar el trámite

La Registraduría explicó quiénes pueden acceder sin costo al documento digital y cuáles son los pasos para activarlo

Un proceso de verificación facial y dactilar seguido de la creación de una clave única son pasos claves en el proceso para digitalizar la identidad de los colombianos en la era tecnológica - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Cédula digital colombiana - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
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En Colombia, las personas que tramiten por primera vez su cédula de ciudadanía al cumplir la mayoría de edad pueden obtener gratuitamente la versión digital del documento de identidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que la cédula digital se convirtió en una alternativa que permite portar el documento desde el celular y facilita distintos procesos de identificación y validación de información.

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Según información divulgada por la Registraduría, el beneficio aplica únicamente para quienes realizan la expedición inicial de la cédula al llegar a los 18 años.

La cédula digital tiene la misma validez del documento físico, afirmó la Registraduría - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Cédula digital colombiana- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El duplicado sí tiene costo

La entidad explicó que quienes soliciten un duplicado de la cédula digital sí deberán asumir un pago establecido actualmente en 76.100 pesos.

El trámite debe realizarse directamente ante la Registraduría Nacional y los ciudadanos pueden consultar los requisitos específicos a través de los canales oficiales de la entidad.

La implementación de este documento busca facilitar la identificación de los ciudadanos y reducir situaciones relacionadas con la falta de porte del documento físico.

La cédula digital funciona desde el celular

La versión digital permite llevar el documento de identidad en dispositivos móviles mediante una aplicación oficial desarrollada por la Registraduría.

Además de la versión electrónica, el documento también cuenta con una presentación física elaborada en policarbonato.

El rediseño del documento incorpora elementos de seguridad, accesibilidad y referencias culturales, buscando restaurar la confianza y fortalecer la identidad digital de extranjeros en el país - crédito Colprensa
Cédula digital colombiana - crédito Colprensa

La entidad explicó que este sistema facilita procesos de autenticación y verificación de información ante autoridades y entidades públicas o privadas.

Así se activa la cédula digital

Para activar el documento digital, las personas deben descargar la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia” desde Google Play Store o App Store.

Después deberán ingresar a la aplicación y seleccionar la opción “Usar mi número de identificación”.

Posteriormente, el sistema solicitará el número de cédula y enviará un código de verificación de seis dígitos al correo electrónico registrado por el ciudadano.

Una vez recibido el código, este deberá ingresarse en la plataforma para continuar con el proceso.

El sistema exige autenticación facial

Luego de validar el código enviado por correo electrónico, la aplicación solicitará realizar una autenticación biométrica facial.

El usuario deberá seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el reconocimiento facial y finalizar la activación de la cédula digital.

Cédula digital colombiana - crédito Registraduría Nacional
Cédula digital colombiana - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría recomendó verificar cuidadosamente que todos los datos personales estén correctos antes de concluir el procedimiento.

Hay requisitos técnicos para el celular

La entidad también advirtió que no todos los dispositivos móviles son compatibles con la aplicación oficial.

Por esta razón, los ciudadanos deben revisar previamente que sus teléfonos cumplan con las características mínimas requeridas para el correcto funcionamiento del sistema.

En caso de presentarse errores o inconsistencias durante el proceso, las personas deberán comunicarse con la Registraduría para corregir la información antes de continuar con la activación del documento.

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El documento facilita distintos trámites

La cédula digital permite agilizar procesos relacionados con identificación ciudadana y validación de antecedentes judiciales o administrativos.

Además, facilita el acceso a distintos servicios sin necesidad de portar físicamente el documento tradicional.

La Registraduría recordó que en Colombia sigue siendo obligatorio portar un documento de identidad, ya sea en formato físico o digital, para presentarlo cuando sea requerido por autoridades o entidades oficiales.

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