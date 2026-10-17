Atentado contra Andrés Felipe Ramírez en Jamundí: ofrecen $100 millones y refuerzan su esquema de seguridad

Intento de homicidio - crédito archivo Colprensa

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A través de un video en X, el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez confirmó que sobrevivió al atentado sicarial del que fue víctima y pidió a las autoridades esclarecer rápidamente el ataque, en el que murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que hacía parte de su esquema de seguridad.

“Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro”, expresó Ramírez después del ataque.

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El exmandatario agradeció a Dios y recordó a su escolta, quien murió durante el atentado.

“Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí. De verdad, gracias”, manifestó antes de enviar un mensaje de solidaridad a la familia de López.

Ramírez describió al funcionario de la UNP como “una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”.

El exalcalde también cuestionó el uso de la violencia y pidió mayores garantías de seguridad para las personas expuestas a situaciones de riesgo.

“Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, afirmó.

Andrés Felipe Ramírez emite una declaración en video tras sobrevivir a un atentado contra su vida en el que falleció Felipe López, integrante de su esquema de seguridad. Durante la grabación, Ramírez expresa condolencias a la familia del escolta y solicita a las autoridades el esclarecimiento del hecho, así como el refuerzo de la seguridad para personas en situación de vulnerabilidad.

Gobernación ofrece recompensa de hasta $100 millones

Tras conocerse el atentado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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“En el Valle del Cauca no vamos a tolerar que la criminalidad pretenda imponerse”, escribió la mandataria departamental.

Toro rechazó el atentado contra Ramírez y lamentó el asesinato de su escolta.

“Rechazo con absoluta contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, y lamento el asesinato de su escolta de la UNP durante este hecho repudiable”, señaló.

La gobernadora informó además que solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Sijín de la Policía Nacional conformar un equipo especializado de alto nivel para esclarecer el ataque.

El objetivo, según explicó, es identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables detrás del hecho.

“He dispuesto una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificarlos y capturarlos”, agregó.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

UNP reforzó el esquema de Andrés Felipe Ramírez

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también reaccionó al atentado y confirmó que Ramírez resultó ileso.

“Condeno el vil atentado sicarial contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, del que salió ileso”, indicó.

Lara lamentó además la muerte de Felipe López, a quien identificó como integrante de la UNP que falleció “cumpliendo su deber”.

Ministro del Interior, Rodrigo Lara - crédito @MinInterior/X

El ministro informó que, tras el ataque, el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, ordenó fortalecer el esquema de seguridad de Andrés Felipe Ramírez.

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“Me informa el director de la UNP que ya se procedió a fortalecer el esquema de protección”, señaló.

Ramírez, por su parte, pidió que las autoridades “redoblen la seguridad de todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad” y que entreguen resultados sobre lo ocurrido.

También confirmó que su esposa se encuentra afectada emocionalmente por el episodio y agradeció los mensajes recibidos.

“Decirles que estoy bien. Mi esposa también consternada. Al equipo decirle que gracias y espero que nos veamos pronto”, afirmó.

El atentado había sido informado inicialmente por el senador Duvalier Sánchez, quien señaló que Ramírez había sido atacado después de una reunión que ambos sostuvieron.

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Por ahora, no se ha informado de capturas ni se ha establecido públicamente quiénes estarían detrás del ataque.

Las autoridades deberán determinar el móvil, reconstruir la ruta seguida por los agresores y establecer si existían amenazas previas contra el exalcalde.