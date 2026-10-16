Colombia

Primera dama Ana Lucía Pineda rindió cuentas de su fundación: más de $54.000 millones en donaciones privadas para la reconstrucción tras el terremoto

El balance, presentado entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, incluye la entrega de ayuda humanitaria a más de 48.000 personas y proyectos de reconstrucción de colegios, centros de salud y viviendas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas mantiene su registro activo en el Régimen Tributario Especial - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas
Durante la fase de atención humanitaria, la organización movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y atendió a más de 48.000 personas en 80 municipios, con el apoyo de empresas, voluntarios y centros de acopio - crédito Fundación Colombia Luz y Sonrisas
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La primera dama Ana Lucía Pineda presentó el informe de gestión de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad privada sin ánimo de lucro que fundó y representa legalmente, con el balance de los recursos recibidos y las acciones desarrolladas durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 que sacudió al país.

El documento comprende el periodo entre el 7 de julio y el 16 de octubre e incluye las actividades de atención humanitaria, los convenios suscritos y el avance de los proyectos de reconstrucción.

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De acuerdo con el reporte, la fundación recibió, administró y canalizó $54.589.523.791 en recursos provenientes de personas naturales y jurídicas del sector privado. La entidad precisó que no recibió ni administró dinero de origen público y que las donaciones, tanto económicas como en especie, se destinaron al desarrollo de sus programas, proyectos y actividades, de acuerdo con su objeto social y las condiciones establecidas por los aportantes.

La publicación del informe, señaló la fundación, busca promover la transparencia, fortalecer la confianza de los donantes y aliados, y mantener informadas a las comunidades beneficiarias. En el documento, señala: “Cada aporte recibido, ya sea económico o en bienes, representa un compromiso con las familias afectadas, y comunicarlo de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo”.

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La organización fue constituida el 7 de julio y admitida en el régimen tributario especial a partir de esa vigencia. Según la misión de la fundación, su objeto incluye la atención humanitaria, el fortalecimiento de las familias, la entrega de bienes de primera necesidad, las soluciones de vivienda digna y el desarrollo de programas de salud, nutrición, educación, cultura, recreación y deporte, además de iniciativas de formación, emprendimiento y generación de ingresos.

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