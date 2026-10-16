Colombia

“Otra vez soy presidente...”: Gustavo Petro reaccionó a decisión del Pacto Histórico sobre su futuro político

Su designación lo deja al frente de las acciones políticas de la colectividad, en medio de su intención de profundizar las movilizaciones sociales y avanzar hacia un paro nacional frente al hoy jefe de Estado, al que no reconoce como gobernante legítimo

Gustavo Petro-Colombia
Gustavo Petro ejerció como presidente de la República entre 2022 y 2026 - crédito Colprensa
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Luego de conocerse su escogencia como líder máximo del Pacto Histórico, el expresidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó en la mañana del viernes 16 de octubre con un mensaje en el que reivindicó el nuevo cargo y planteó la intención de ampliar la capacidad de movilización de la colectividad; en el que además quiso revindicar su anterior dignidad.

A través de su perfil de X, el líder de izquierda agradeció la confianza de la colectividad, después de que la Coordinación Nacional Provisional aprobara su designación por unanimidad. Una determinación que se conoció a través de un comunicado publicado por el Pacto, pese a que no se entregaron mayores detalles de la mecánica de elección.

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Gustavo Petro habló de su designación como presidente del Pacto Histórico
Con este mensaje, el expresidente Gustavo Petro habló de su designación como presidente del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

“Otra vez soy presidente... del Pacto Histórico”, escribió Petro en la red social X, en un mensaje en el que, además de querer enfatizar en su condición pasada, añadió que asumía la conducción del movimiento con el propósito de convertirlo en “el movimiento más grande del pueblo colombiano”, con objetivos que irían en la misma línea de lo que fue su gestión.

La escogencia de Petro lo convierte como el jefe único de la estructura política opositora y lo responsabiliza, entre otras tareas, de liderar las acciones de la colectividad hacia las elecciones regionales de 2027. Además, el anuncio quedó asociado a una estrategia de protesta social ante la administración de Abelardo de la Espriella, vinculada a las calles.

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Y es que, más allá sobre su designación, el exjefe de Estado reaccionó con un escueto mensaje, en el que no desmintió sus intenciones de convocar a un paro nacional: tal y como afirmó su propio partido, como la petición principal del exmandatario, que ya había impulsado las movilizaciones que en su momento llevaron al estallido social del 2021.

crédito Colprensa
En 2021, uno de los impulsores del paro nacional fue el expresidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Gustavo Petro vinculó su nueva función con el poder constituyente

En efecto, el mensaje del exjefe de Estado sostuvo que la nueva etapa del Pacto Histórico buscará activar la organización popular y fortalecer la capacidad política del movimiento, “capaz de desatar su poder constituyente”. La declaración concentró el sentido que el dirigente dio a su designación, en la que esbozaría la intención de reformas constitucionales.

La decisión sobre la escogencia de Petro se tomó durante una reunión de la Coordinación Nacional Provisional, que definió al exmandatario como titular por encima del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda. La organización presentó la elección como una medida para reforzar la unidad interna, la conducción colectiva y la proyección del espacio político.

“Petro llamó a profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”, reiteró el Pacto Histórico frente a lo que serían las decisiones del Ejecutivo en materia de protesta social, con el Decreto 1525 de 2026 que estableció un papel más activo de la fuerza pública para responder a las manifestaciones.

Pacto Histórico eligió a Gustavo Petro como su presidente
El Pacto Histórico, a través de sus canales oficiales, confirmó la elección de Gustavo Petro como su presidente (- crédito @PactoCol/X)

La posición de Petro, en suma, coincide con los planteamientos del senador Cepeda, que también respaldó las movilizaciones que estén conducidas a un cese de actividades. El congresista sostuvo que la oposición podría avanzar hacia un paro si el Gobierno mantiene su postura ante las protestas y, segúm él, su intención de reprimir a los sectores opositores.

El Pacto Histórico y su apuesta por un “Pacto por la Vida”

En su pronunciamiento, la organización progresista insistió que impulsará un Pacto por la Vida, una iniciativa que estará orientada a la defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales; en una propuesta busca consolidar a la colectividad como una alternativa frente al Gobierno que sucedió a Petro y que ya marcó sus líneas de acción.

El movimiento señaló que su agenda combinará tres frentes: “movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática”. Esa hoja de ruta pretende responder a reclamos vinculados con el empleo, la educación y la vivienda bajo la conducción del gobernante, que por el momento no tiene un periodo definido como presidente del Pacto.

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