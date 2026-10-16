Laura Sarabia habló del título que ganó como ‘la mujer más poderosa de Colombia’ por su cercanía a Petro: “Me ha traído más odios”

Laura Sarabia rechazó ser considerada la mujer más poderosa del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Alexa Rochi/Presidencia

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Laura Sarabia rechazó la etiqueta de haber sido la mujer más poderosa durante la administración del expresidente Gustavo Petro, al asegurar que dicha definición le generó problemas personales y tensiones políticas a lo largo de su paso por las distintas dependencias del Estado.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa De Frente, del medio digital Tercer Canal, donde la exservidora pública abordó los cuestionamientos sobre su trayectoria, los escándalos que marcaron su gestión y los señalamientos contra el entorno presidencial, en una conversación con la periodista Paola Herrera.

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Y es que el paso de Sarabia por la administración pública inició en agosto de 2022 al asumir como jefa de Gabinete de la mano de Petro, cargo que desempeñó hasta mediados de 2023, cuando salió de la Casa de Nariño tras el caso de las pruebas de polígrafo aplicadas a su exniñera Marelbys Meza en el sótano del edificio oficial por la pérdida de un maletín con una importante suma de dinero.

Meses después —aún con la controversia viva y las respectivas investigaciones en curso—, Laura Sarabia retornó al Gobierno para asumir la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y posteriormente la titularidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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La exfuncionaria cuestionó la percepción de que concentraba una influencia excepcional en la Casa de Nariño y sostuvo que su papel correspondía al de una persona cercana al presidente - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Su ciclo de nombramientos concluyó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como canciller, periodo salpicado por la investigación sobre la licitación para la impresión y distribución de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, antes de asumir su último encargo como embajadora de Colombia en el Reino Unido, hasta el final de ese periodo presidencial; es decir, ella fue funcionaria durante toda la administración Petro.

La respuesta sobre el poder en la Casa de Nariño

Al ser consultada por la periodista Paola Herrera sobre la percepción pública que la situaba como la figura con mayor influencia en el gabinete, Sarabia descartó asumir esa caracterización y comparó su rol con las funciones administrativas de pasadas y presentes administraciones.

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“Nunca. Yo creo que esa categoría me ha traído más odios, envidias y, por definirlo de alguna forma, problemas que beneficios. Pues en la práctica era la mujer que estaba al lado del presidente, como lo estuvo María Lorena Gutiérrez en el gobierno Santos, como hoy lo está Nicolás Gómez en el gobierno de Abelardo de la Espriella, o Carlos Ríos, director del Dapre”, dijo Sarabia.

Luego señaló: “Entonces, la figura como tal es la persona más cercana al presidente, la persona que está casi 24/7 con un presidente y la que está en la oficina de al lado. Pero es muy curioso porque nunca hablamos del hombre más poderoso del Palacio”.

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Laura Sarabia habló sobre las tensiones asociadas a su cercanía con Gustavo Petro y rechazó que esa relación deba interpretarse como una demostración de poder absoluto dentro del Ejecutivo - crédito Juan Cano/Presidencia

Reacción a las denuncias de Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Durante la entrevista, Sarabia abordó las acusaciones formuladas por Eva Ferrer —la reconocida asesora catalana y examiga de Verónica Alcocer— y Angie Rodríguez —exdirectora del Dapre— sobre supuestos viajes y traslados de equipaje con dinero en efectivo que involucrarían a la exprimera dama hacia Venezuela.

Frente a la veracidad de estos testimonios, la exministra sostuvo que no se deben desestimar los señalamientos, pero exigió que la evidencia sea entregada a los jueces y no se mantenga de forma tardía en los medios.

“Hay una diferencia gigante entre lealtad y encubrimiento. Y si lo que dice Eva Ferrer es cierto, ella encubrió un delito durante tres años. Estamos hablando de algo demasiado serio. Son denuncias de suma gravedad que no podemos minimizarlas ni obviarlas”, dijo la exfuncionaria durante la entrevista.

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Laura Sarabia añadió: “Si Eva Ferrer dice que Laura Sarabia le dijo que Verónica Alcocer movía cantidades de dinero o hacía vuelos irregulares, la obligación de la Fiscalía o la Procuraduría es llamarme a mí a preguntarme si es verdad o no es cierto”.

Durante la conversación con Tercer Canal, Sarabia distinguió entre la lealtad personal y el eventual encubrimiento de conductas ilegales - crédito Joel González/Presidencia

Postura sobre la renovación de liderazgos políticos

En otro tramo del diálogo, la exembajadora fue indagada sobre las voces que piden un relevo en las dirigencias del movimiento progresista y una reorganización de los perfiles públicos. Sin instar al retiro del expresidente Petro, la exfuncionaria concluyó que la ciudadanía reclama la incorporación de perfiles jóvenes en la toma de decisiones estatales.

“Yo no sería quién para decir que el presidente Gustavo Petro deba hacerse a un lado o no, pero sí coincido en que la gente le está apostando a nuevos liderazgos y a una renovación de la clase política. La gente está agotada de lo mismo de siempre y hay que darle la oportunidad a líderes jóvenes y a las bases que han entregado su vida por las causas sociales”, puntualizó Sarabia.

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