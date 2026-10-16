La Corte Suprema confirmó condena contra el exmagistrado José Leonidas Bustos, señalado de hacer parte del cartel de la Toga: “La ética judicial es innegociable”

José Leonidas Bustos fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal que hoy ratificó su condena - crédito Colprensa

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en la mañana del viernes 16 de octubre la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, por su participación en el llamado Cartel de la Toga, y pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella adelantar las gestiones diplomáticas para que sea extraditado desde Canadá.

La decisión, que fue tomada el miércoles 14 de octubre, ratificó en su totalidad la sentencia de primera instancia emitida el 20 de febrero en contra del extogado. En este fallo, Bustos había sido declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo; y absuelto por el punible tráfico de influencias de servidor público, por el que era acusado.

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Con este duro pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre condena contra el magistrado José Leonidas Bustos - crédito @CorteSupremaJ/X

En su determinación, en la que reiteró que “la ética judicial es innegociable”, el alto tribunal concluyó que Bustos hizo parte de una estructura que ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. La pena contra Bustos incluye inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período y una multa de $ 133.738.170.

La Corte describió una red para alterar procesos contra aforados

Según la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la organización estuvo integrada por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, además de abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy litigante. El fallo señaló que el grupo buscaba “intervenir ilegalmente en el curso de procesos de única instancia contra aforados constitucionales”.

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Lo anterior, a través de tácticas como demoras, archivos, autos inhibitorios, preclusiones y la omisión de órdenes de captura. A juicio de la sala es claro que Bustos contribuía a ese esquema con su “disponibilidad y respaldo institucional” como integrante de la Sala de Casación Penal; por lo que para los magistrados, su participación configuraba una serie de características que agravan su conducta delictiva.

José Leonidas Bustos, exmagistrado de la Corte Suprema, se encuentra en Canadá, tras evadir a la justicia colombiana - crédito suministrada a Infobae Colombia

Su papel no dependía de que fuera ponente de los expedientes, ya que tenía capacidad de intervenir en las decisiones colegiadas de la corporación. En ese sentido, rechazó el argumento de la defensa sobre una supuesta falta de competencia funcional del exmagistrado y sostuvo en su pronunciamiento que “lo cuestionable fue la oferta de su dignidad como presidente (...), al servicio de intereses particulares”.

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Los pagos de Álvaro Ashton y Musa Besaile

Uno de los hechos analizados se relaciona con el exsenador Álvaro Ashton, que, de acuerdo con el fallo, pactó el pago de $ 1.200 millones para lograr el archivo de una indagación por parapolítica. Ashton entregó inicialmente $ 600 millones, de los cuales la Corte dio por probado que Bustos recibió al menos $200 millones en efectivo en su apartamento, por intermedio del exfiscal anticorrupcción Moreno.

El exsenador Musa Besaile fue uno de los que pagó a José Leonidas Bustos para verse beneficiado con decisiones judiciales - crédito Colprensa

Según el expediente, Moreno habría llevado el dinero por instrucción de Francisco Ricaurte. El objetivo consistía en retrasar el expediente y procurar un auto inhibitorio en favor del excongresista; mientras que el segundo episodio tuvo como protagonista al exsenador Musa Besaile, quien habría acordado pagar $2.000 millones para demorar una investigación en su contra y evitar que se emitiera orden de captura.

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Aunque Moreno afirmó inicialmente que Bustos no intervino de manera directa en ese caso, la Sala valoró otros testimonios, entre ellos el de Besaile. El exsenador declaró que el exfiscal anticorrupción le explicó que parte del dinero era para “mi papá”: expresión que después identificó como una referencia al togado condenado, que aceptó el dinero ofrecido y respaldó las actuaciones que frenaron el proceso.

Los vínculos con Luis Gustavo Moreno y las grabaciones en Estados Unidos

La sentencia también ratificó la formación de la asociación criminal entre 2012 y 2013 y señaló que permaneció activa hasta 2017, cuando se conocieron grabaciones obtenidas en Estados Unidos que expusieron la red de sobornos. La providencia detalló contactos entre Bustos y Moreno, como visitas al Palacio de Justicia, negocios e vehículos, viajes a Panamá y Miami, e intercambio de mensajes.

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Luis Gustavo Moreno, hoy abogado de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la Ungrd, hizo en su momento parte del cartel de la Toga en Colombia - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

Para la Corte, esos elementos evidenciaron una “relación de confianza y accesibilidad que no encontró explicación en el ejercicio ordinario del derecho ni en los antecedentes académicos comunes”. La Sala también descartó que la difusión periodística del caso hubiera afectado la imparcialidad de los jueces. A la vez, avaló la incorporación al expediente de las grabaciones enviadas desde Estados Unidos.

En consecuencia, el alto tribunal requirió al Gobierno que impulse la extradición activa de Bustos Martínez, que se encuentra viviendo en Canadá. La Corte advirtió que su salida del país “deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado” y por ese motivo, exhortó a las autoridades a adelantar las actuaciones diplomáticas necesarias para que el exmagistrado retorne al país.

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