Colombia

Una feria laboral con más de 18.000 vacantes realiza la Alcaldía de Bogotá este jueves 15 de octubre: así puede participar

El encuentro se llevará a cabo en Corferias, donde más de 180 compañías ofrecerán puestos en sectores como salud, transporte, tecnología y comercio, entre otros

La convocatoria contempla oportunidades para personas sin experiencia previa, jóvenes, mujeres y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria contempla oportunidades para personas sin experiencia previa, jóvenes, mujeres y mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
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La Megaferia de Empleo de Bogotá ofrecerá oportunidades para jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, personas con discapacidad y población migrante y refugiada. La jornada reunirá a compañías de distintos sectores que buscan cubrir puestos para perfiles con o sin experiencia laboral.

La convocatoria, organizada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde), tendrá lugar este jueves 15 de octubre en Corferias, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.. La entidad habilitó más de 18.000 vacantes laborales mediante la participación de más de 180 empresas.

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La feria está dirigida a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado. También contempla opciones para quienes buscan su primer empleo o pretenden cambiar de puesto, con ofertas distribuidas en varios pabellones del recinto ferial.

Detalles de las vacantes

La oferta laboral incluye puestos en comercio, construcción, sector financiero, industrias creativas, manufactura, logística y transporte. También habrá opciones en salud, servicios, empresas temporales, tecnologías de la información y las comunicaciones, turismo y gastronomía.

La oferta de trabajo abarca perfiles profesionales con formación básica, técnica, universitaria y de posgrado-crédito @DesarrolloBta/X
La oferta de trabajo abarca perfiles profesionales con formación básica, técnica, universitaria y de posgrado-crédito @DesarrolloBta/X

Los interesados podrán revisar los cargos antes de la feria mediante la plataforma de la SDDE. Para hacerlo, deberán ingresar nuevamente al banner de la Megaferia y seleccionar el botón “Consulta las vacantes disponibles”.

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El sistema permitirá filtrar las ofertas de acuerdo con el sector, la población a la que están dirigidas, el nivel educativo, el salario, el tipo de contrato y la experiencia requerida. De ese modo, los aspirantes podrán identificar las alternativas que se ajusten a su perfil.

Una vez seleccionada una vacante, la plataforma mostrará el punto de Corferias en el que deberá presentarse el candidato. Allí también estarán disponibles datos complementarios sobre el cargo elegido.

La consulta previa de las oportunidades permitirá que cada asistente llegue al pabellón correspondiente con una búsqueda definida. La jornada concentrará las ofertas de las empresas en diferentes áreas del recinto.

Más de 180 empresas participarán en la jornada laboral coordinada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico- crédito @DesarrolloBta/X
Más de 180 empresas participarán en la jornada laboral coordinada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico- crédito @DesarrolloBta/X

La inscripción previa es obligatoria para asistir a Corferias

Las personas interesadas deben registrarse antes de acudir a la Megaferia de Empleo. El proceso se realiza en el sitio web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde deberán seleccionar el banner de la campaña y pulsar la opción “Inscríbete ahora”.

Luego, los aspirantes deberán completar un formulario con información personal, académica y profesional. Tras finalizar el registro, recibirán un correo electrónico de confirmación con instrucciones para la jornada.

El mensaje también incluirá recomendaciones para actualizar la hoja de vida y prepararse para una entrevista laboral. La información enviada permitirá a los participantes conocer las condiciones previstas antes de presentarse en Corferias.

La SDDE dispuso esta inscripción para organizar la llegada de los solicitantes y facilitar el acceso a las ofertas disponibles. Cada persona deberá seguir las indicaciones recibidas por correo electrónico antes de asistir al evento.

La Alcaldía de Bogotá ofrece más de 18.000 vacantes en la megaferia de empleo del 15 de octubre en Corferias - crédito @DesarrolloBta/X
La Alcaldía de Bogotá ofrece más de 18.000 vacantes en la megaferia de empleo del 15 de octubre en Corferias - crédito @DesarrolloBta/X

La recomendación para quienes participen en la feria es llevar una hoja de vida actualizada en formato digital. Este documento será necesario para presentar la experiencia, la formación y las capacidades de cada candidato ante las empresas participantes.

También deberán contar con documentos que acrediten estudios, empleos anteriores, conocimientos y habilidades. El listado de requisitos incluye el documento de identidad para completar los procesos que soliciten los empleadores.

La SDDE aconsejó asistir con ropa y calzado cómodos, debido a que la jornada se desarrollará durante varias horas y en distintos pabellones. Los solicitantes podrán desplazarse dentro de Corferias según la ubicación asignada a cada oferta en la feria.

La iniciativa busca conectar a las empresas con ciudadanos que están en búsqueda de una oportunidad laboral. La diversidad de sectores y perfiles incluidos amplía las opciones para personas con distintos niveles de formación y trayectorias profesionales.

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