Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 15 de octubre

La moneda europea ha registrado un alza en la jornada de hoy

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3.552,79 pesos colombianos, lo que representa un aumento del 3,35% respecto al precio de cierre anterior de 3.437,7 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,62%, aunque su evolución interanual muestra una significativa bajada del 20%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, impulsado por un incremento en la demanda de la divisa europea. La volatilidad actual del 22,52% se mantiene por debajo de la volatilidad de referencia de 23,75%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

El equipo Tiburón quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II, luego de empatar a un gol con Deportivo Pereira y alcanzar dos victorias en 13 partidos jugados del torneo

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

General (r) Jorge Luis Vargas anunció acciones legales por seguimientos presuntamente ordenados por Petro: “Mucha preocupación”

El exdirector de la Policía Nacional indicó que varios medios de comunicación han advertido sobre perfilamientos en su contra y obtención de información financiera. Aseguró que la DNI y la Uiaf estarían involucradas

General (r) Jorge Luis Vargas anunció acciones legales por seguimientos presuntamente ordenados por Petro: “Mucha preocupación”

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 15 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 15 de octubre

Abelardo de la Espriella ordenó retirar la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos: “No permitirá apología al terrorismo”

El pronunciamiento se produjo durante una visita al Ministerio de Cultura, en donde también defendió la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia como principios de su administración

Abelardo de la Espriella ordenó retirar la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos: “No permitirá apología al terrorismo”

Sinuano Día resultados de hoy jueves 15 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 15 de octubre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Emiro Navarro lanzó fuerte comentario a Sebastián Vega en ‘MasterChef’ relacionado con el reintegro del actor: “Aquí estoy, le guste al que le guste”

Deportes

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”