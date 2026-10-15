Más del 50% de los trabajadores en Colombia no acceden a seguridad social porque trabajan en la informalidad, según informe del Dane

La Reforma Laboral de 2025 no dispuso artículos para atacar la informalidad laboral en Colombia - crédito Esteban Biba/EFE

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Más de la mitad de las personas ocupadas en Colombia permanecía en la informalidad laboral (no tenían acceso a seguridad social, por lo que no pagan ni salud ni pensión) durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la proporción nacional de ocupados informales fue de 54,8%, frente al 55,2% registrado en el mismo trimestre de 2025, una reducción de 0,4 puntos porcentuales (pp).

De acuerdo con el boletín técnico de la entidad, la reducción acumulada en cinco años fue considerablemente mayor. Entre junio y agosto de 2021, la informalidad alcanzaba el 59,7%, de modo que el indicador bajó 4,9 pp hasta el nivel de 2026. Sin embargo, el descenso reciente fue notablemente más moderado que el observado durante ese periodo completo.

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El informe reveló contrastes profundos entre ciudades y zonas rurales, entre empresas de distinto tamaño y entre grupos de población, además de una reducción de jóvenes ocupados y amplias brechas laborales para las mujeres campesinas.

Más de la mitad de la población trabajadora en Colombia se desempeña en condiciones informales - crédito Dane

Informalidad en zonas rurales y algunas ciudades

Las diferencias territoriales superaron ampliamente el promedio nacional. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el 40,7% de las personas ocupadas trabajaba de manera informal; en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción fue de 42,0%.

Mientras que en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, la informalidad llegó a 83,1%, una proporción que más que duplicó la registrada en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas.

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Entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, Sincelejo registró la mayor proporción de ocupados informales, con 65,4%. Le siguieron:

Cúcuta A.M.: 62,4%

Riohacha: 61,6%.

En el otro extremo, Bogotá D.C. tuvo la tasa más baja, de 34,1%. Le siguieron:

Tunja: 34,7%.

Manizales A.M.: 35,3%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Los resultados por ciudades tuvieron similitudes con el periodo junio-agosto de 2025. Para entonces, las ciudades de mayor informalidad fueron:

Sincelejo: 69,1%.

Valledupar: 64,9%.

Montería: 64,1%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 34,0%.

Manizales A.M.: 37,2%.

Medellín A.M.: 39,9%.

Diferencia entre hombres y mujeres

La desagregación nacional por sexo mostró una mayor incidencia de informalidad entre los hombres. El 57,1% de los hombres ocupados estaba en esa condición, frente al 51,7% de las mujeres; un año antes, las proporciones eran de 57,8% y 51,6%, respectivamente.

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En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el 39,5% de las mujeres ocupadas trabajaba informalmente, frente al 41,8% de los hombres. En el mismo trimestre de 2025, las tasas habían sido de 40,6% para las mujeres y de 43,0% para los hombres.

Informalidad en las empresas

El tamaño de la empresa también marcó una diferencia amplia, según lo reportado por el Dane. El boletín técnico de la entidad dice que el 85,1% de quienes trabajaban en microempresas era informal, mientras que la proporción bajó a 19,0% en empresas pequeñas, a 5,4% en medianas y a 2,5% en grandes.

Las microempresas son las principales generadoras de empleo informal en Colombia - crédito Dane

Mujeres campesinas enfrentan la mayor brecha de ocupación

La brecha laboral por sexo también se reflejó en el conjunto de la población ocupada. La tasa de ocupación de los hombres fue de 70,9%, frente a 47,6% entre las mujeres, y el país tenía 1,19 millones de mujeres desempleadas, por encima de los 1,05 millones de hombres sin trabajo.

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El Dane contabilizó 11,89 millones de personas campesinas de 15 años o más. Dentro de esa población, la tasa de ocupación fue de 56,5% y la de desocupación llegó a 7,2%, un nivel inferior al registrado entre la población no campesina. La diferencia se amplió al separar los resultados por sexo. Los hombres campesinos registraron una tasa de ocupación de 73,9% y una desocupación de 4,9%, mientras que las mujeres campesinas tuvieron una ocupación de 38,5% y una desocupación de 11,3%, más del doble que la de sus pares masculinos.

La actividad de las personas campesinas ocupadas se concentró principalmente en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que reunían al 39,1% del total. El comercio representaba otro 12,6% de esa población trabajadora. En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde la informalidad supera al 83% de los ocupados, acceder a un trabajo no garantiza por sí solo estabilidad ni protección social.

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La mayoría de jóvenes en Colombia ahora prefieren trabajar por cuenta propia - crédito John Paz/Colprensa

Empleo juvenil disminuye mientras aumenta el trabajo por cuenta propia

El mercado laboral juvenil perdió ocupados entre junio y agosto de 2026. El Dane contabilizó que:

5,17 millones de jóvenes ocupados de entre 15 y 28 años, frente a 5,22 millones en el mismo periodo de 2025, lo que supone una reducción cercana a 52.000 personas.

La tasa de desocupación de este grupo pasó de 14,8% a 15,2% en un año.

La tasa de ocupación descendió de 46,9% a 46,7%, mientras que la participación laboral tuvo un leve aumento, de 55,0% a 55,1%.

La industria manufacturera redujo su número de jóvenes ocupados de 585.000 a 553.000. Transporte y almacenamiento avanzó en sentido contrario y sumó cerca de 19.000 trabajadores jóvenes, hasta llegar a 390.000.

Cambió la posición ocupacional de los jóvenes que permanecieron vinculados al mercado de trabajo. Los empleados particulares disminuyeron en alrededor de 43.000, mientras que el trabajo por cuenta propia aumentó en 28.000 personas.

2,33 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, grupo equivalente al 21,1% de la población de entre 15 y 28 años durante el trimestre analizado.