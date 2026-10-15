Colombia

Jerome Sanabria le contestó al sindicato de Colpensiones por marchar en su contra: “Muy listos no son”

En un video publicado en X, la joven de 20 años afirmó que Sintracolpen había advertido antes sobre las limitaciones tecnológicas de la entidad para atender a 19 millones de afiliados

La respuesta de Jerome Sanabria a las críticas en la marcha contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @SoyJerome__/X

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Jerome Sanabria, integrante del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, respondió este miércoles 14 de octubre de 2026 a través de un video publicado en X a la movilización organizada por el principal sindicato de Colpensiones, que incluyó pancartas con críticas dirigidas directamente contra ella.

En su mensaje, la joven de 20 años sostuvo que la protesta convocada por sectores de la izquierda en contra de las políticas del Ejecutivo, terminó por beneficiarla en términos de reconocimiento público y le agradeció a los manifestantes de manera irónica por lo que calificó como una exposición mediática gratuita.

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“Qué pena con las personas que hoy salieron a marchar y se encontraron con esto”, comenzó Sanabria en la grabación, al referirse al pasacalles de gran tamaño exhibido por los manifestantes con su nombre.

“Imagínense que el sindicato principal de Colpensiones salió a marchar en contra mía, muy listos no son”, añadió, en alusión a una convocatoria que, según su relato, se concentró en su figura en lugar de abordar reivindicaciones laborales generales o cuestionar directamente al Gobierno.

Jerome Sanabria rechazó ser “marioneta” de fondos privados tras protesta de trabajadores de Colpensiones - crédito @SoyJerome__/X
Jerome Sanabria rechazó ser “marioneta” de fondos privados tras protesta de trabajadores de Colpensiones - crédito @SoyJerome__/X

La funcionaria agradeció lo que llamó “campaña gratis”

Sanabria cuestionó el costo del material desplegado durante la protesta y afirmó sentirse favorecida por la atención recibida de parte de Sintracolpen, el sindicato de la entidad pensional, y de la dirigente Ana Bejarano.

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“Me siento honrada, pero de verdad, honrada de todo corazón”, expresó, al tiempo que vinculó ese despliegue con un eventual beneficio político futuro.

“Si siguen así entre Sintracolpen y Ana Bejarano me van a hacer presidente de Colombia”, sostuvo, en tono irónico, antes de agregar: “Gracias por la campaña gratis que me están haciendo”.

La funcionaria también planteó un reclamo sobre el desempeño histórico de la organización sindical. Según dijo, hubiera preferido presenciar movilizaciones previas orientadas a denunciar las deficiencias operativas de Colpensiones, entidad que administra el régimen público de pensiones en el país.

“Me hubiera gustado verlos marchar en estos últimos cuatro años”, señaló, al diferenciar esa hipotética protesta de la registrada este miércoles.

Jerome Sanabria cuestionó las fallas tecnológicas de Colpensiones tras las críticas en la marcha - crédito @SoyJerome__/X
Jerome Sanabria cuestionó las fallas tecnológicas de Colpensiones tras las críticas en la marcha - crédito @SoyJerome__/X

Citó cifras de solicitudes pendientes en la entidad

Sanabria recurrió a datos atribuidos a la Procuraduría General de la Nación para sustentar sus críticas al funcionamiento interno de Colpensiones. Afirmó que existen “más de 70 mil solicitudes” de ciudadanos sin respuesta por parte de la entidad, de las cuales “más de 18 mil” ya se encuentran vencidas según los plazos legales establecidos.

Con base en esas cifras, cuestionó la prioridad asignada a la jornada sindical frente a la atención de los trámites pendientes.

“¿Por qué no se dedican a trabajar en vez de estar marchando en contra mía?”, preguntó, al insistir en que la misma organización había reconocido públicamente limitaciones tecnológicas internas, entre ellas el uso de hojas de cálculo y procesos manuales para la gestión de solicitudes pensionales.

“Ustedes mismos han dicho en varias ocasiones que Colpensiones los tiene haciendo trabajos con lápiz y papel”, afirmó.

Rechazó ser calificada como “marioneta” de fondos privados

Uno de los elementos centrales del pasacalles exhibido por los manifestantes la representaba como una figura manejada por los fondos privados de pensiones, en referencia a sus advertencias sobre la capacidad de Colpensiones para absorber nuevos afiliados tras la reforma pensional vigente.

- crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube
Jerome Sanabria cuestionó a Sintracolpen por marchar en su contra y citó trámites pendientes - crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

Sanabria calificó esa caracterización como contradictoria, dado que, según argumentó, el propio sindicato había reconocido antes limitaciones similares respecto a la preparación tecnológica de la entidad frente a la llegada de 19 millones de afiliados.

“Colpensiones es una pirámide, que no funciona, que se va a caer, que no está preparado”, repitió, al atribuir esa descripción a declaraciones previas del propio gremio sindical. “Pero cuando lo digo yo, yo soy la marioneta de los fondos privados”, agregó, en tono de reproche hacia la organización convocante.

Frente a la imagen difundida en las pancartas, respondió: “Como si a mí me pasaran un libreto, como si a mí me dijeran qué decir”. En el mismo mensaje, sostuvo que la organización sindical, a su juicio, sí opera bajo lineamientos predefinidos en sus comunicaciones públicas. “

A ellos sí los manejan como una bodega”, afirmó, al describir lo que consideró un ejercicio de proyección por parte de sus críticos.

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