Colombia

Honorio Henríquez, presidente del Senado, pedirá a la Fiscalía acelerar investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay tras nuevos chats revelados

El congresista pidió determinar quién envió las conversaciones conocidas recientemente y verificar su autenticidad mediante pruebas técnicas antes de establecer posibles responsabilidades

Honorio Henríquez anunció que solicitará que se tmene medidas y aclaraciones en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay tras nuevas revelaciones - crédito @honohenriquez/X
Guardar

El presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, anunció que aprovechará el desarrollo del Consejo de Política Criminal convocado para la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 con el fin de dialogar de manera directa con el fiscal general encargado sobre el avance de las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Las declaraciones se conocieron luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre los avances de las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del ataque sicarial, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

PUBLICIDAD

Honorio Henríquez anunció este nuevo diálogo tras la divulgación de nuevos chats y conversaciones por parte de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que aportarían elementos sobre los determinadores de la acción criminal.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló detalles inéditos sobre los 65 días que su esposo permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el atentado del 7 de junio de 2025 - crédito @elrincondeloserrores - @maclaudiat/Instagram
Los mensajes revelados por la viuda de Miguel Uribe Turbay y entregados a la Fiscalía contienen referencias a una posible alerta previa al atentado - crédito @elrincondeloserrores - @maclaudiat/Instagram

Las declaraciones oficiales del presidente del Senado

En atención a los medios de comunicación en las instalaciones del Capitolio Nacional, Henríquez calificó como altamente delicados los elementos revelados en las últimas horas y solicitó celeridad en la identificación de los autores intelectuales del homicidio.

“Sí, es muy grave lo que seguimos conociendo en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. He solicitado, y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal, que está citado para esta tarde, el dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y que se aclare esta situación, que insisto, es de toda la gravedad”, señaló el senador en un video que compartió en su cuenta de X en donde habla frente a los micrófonos de la prensa.

PUBLICIDAD

Honorio Henríquez señaló: “Lo que se necesita más es que se defina la certeza de quién envió el mensaje. Eso le corresponde a la Fiscalía y, de ser así, tiene que proceder de conformidad con lo que ustedes indican”.

El dirigente del Congreso enfatizó que la justicia colombiana debe establecer con rigor y pruebas técnicas la procedencia de los mensajes de texto conocidos en el expediente para proceder a las capturas correspondientes.

- crédito @honohenriquez -@SenadoGovCo/X
El presidente del Senado solicitó una investigación rigurosa para establecer quiénes pudieron planear o determinar el magnicidio, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá - crédito @honohenriquez -@SenadoGovCo/X

María Claudia Tarazona fue quien reveló mensajes y chats inéditos que entregó a la Fiscalía General de la Nación. En las conversaciones se advertía sobre un posible atentado y, después del crimen, se cuestionaba la seguridad del dirigente político.

Tarazona afirmó que la información recibida apuntaría a que la orden de asesinar a Uribe Turbay habría salido del Senado y que la financiación del crimen habría provenido de Venezuela; también señaló a Luis Alberto Albán, conocido como “Marcos Calarcá”, y mencionó presuntos vínculos de la Segunda Marquetalia con labores de inteligencia y logística. Estas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser verificados por las autoridades.

La Fiscalía recibió el material y deberá evaluar su autenticidad y veracidad para determinar si aporta pruebas a la investigación. Por su parte, el presidente del Senado solicitó esclarecer si el crimen fue ordenado desde el Congreso, mientras que exintegrantes de las Farc y miembros del partido Comunes rechazaron las acusaciones.

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
Henríquez solicitó establecer si personas vinculadas al Legislativo tuvieron alguna participación en la planificación del crimen, sin dar por probadas las versiones divulgadas - crédito Colprensa

La solicitud de investigación desde la Presidencia del Congreso

A raíz de las declaraciones y las hipótesis sobre presuntas conexiones políticas en el crimen, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, informó que remitió un oficio formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando celeridad en los despachos judiciales.

El congresista del Centro Democrático requirió al ente juzgador establecer de forma urgente la veracidad de las versiones que vinculan a sectores del parlamento con la planificación del atentado contra Uribe Turbay.

Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, sostuvo Henríquez.

El titular de la corporación añadió que la administración del Congreso y los legisladores de las diferentes bancadas se encuentran prestos a colaborar con el material probatorio, documentos y testimonios que requiera el cuerpo de investigadores asignado al expediente.

Temas Relacionados

Honorio HenríquezMiguel Uribe TurbayMagnicidio ColombiaCongresoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La defensa anunció acciones ante la Fiscalía para esclarecer la información entregada por María Claudia Tarazona. Además, rechazó las acusaciones que vinculan a sus representados con el crimen

Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

La notificación se conoce después de que el presidente colombiano anunciara el respaldo jurídico y económico para los detenidos y sus familias

Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

Juez habría dejado en libertad a Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

La captura sucedió 24 horas antes de que el señalado saliera libre. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la decisión judicial

Juez habría dejado en libertad a Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

La Cámara de Representantes sigue sin aprobar el Presupuesto de 2027: la discusión cambió de fecha y debe recibir el visto bueno a contrarreloj

La plenaria del organismo retomará el 19 de octubre el segundo debate del proyecto de ley luego de una jornada limitada a los impedimentos y sin examen de fondo de la ponencia

La Cámara de Representantes sigue sin aprobar el Presupuesto de 2027: la discusión cambió de fecha y debe recibir el visto bueno a contrarreloj

Excongresista arremetió contra ‘Matador’ por sus comentarios hacia la primera dama Ana Lucía Pineda: “Humillarla no es crítica, es cobardía”

En un video publicado en sus redes sociales, Lina María Becerra condenó las burlas dirigidas contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella y pidió dejar de normalizar las ofensas contra las mujeres en las discusiones públicas

Excongresista arremetió contra ‘Matador’ por sus comentarios hacia la primera dama Ana Lucía Pineda: “Humillarla no es crítica, es cobardía”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Esposa de Carlos Calero publicó emotivo mensaje en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: “Dejé de guardar la vida para después”

Karina García avivó dudas sobre su relación con Kris R: “Quiero que hablemos”

Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Fonseca anunció su gira ‘Antes que el tiempo se vaya’ por Latinoamérica después de su presentación en ‘El Campín’: estas son los países confirmados

Deportes

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Yerry Mina recibió apoyo de un referente del Cagliari por las críticas del DT Luciano Spaletti: lo llamó “un verdadero defensor”

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, se mostró preocupado por el presente del equipo: “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos”

Once Caldas demandaría el partido contra Millonarios, aplazado por el mal estado de la grama de El Campín: por qué motivo

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”