Deportaron de México a un colombiano por molestar borracho a transeúntes en Morelia, Michoacán: el hombre se encontraba acompañado de su pareja y su hijo

El connacional se encontraba acompañado de su pareja y su hijo cuando fue detenido por las autoridades mexicanas - créditos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Imagen ilustrativa Infobae

Guardar

Un ciudadano de Colombia fue trasladado de regreso a su país luego de que autoridades de México detectaran que se encontraba en situación migratoria irregular tras su detención en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán.

El hombre había sido interceptado luego de intimidar a otras personas mientras consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, y lo más bochornoso de la situación es que esto sucedió en presencia de su pareja y su hijo.

PUBLICIDAD

El caso comenzó como una intervención por una presunta falta administrativa, destacó el portal mexicano MiMorelia.com.

Por este motivo, miembros de la Guardia Civil acudieron al lugar luego de recibir el aviso sobre un hombre que, según el reporte, había generado molestias entre transeúntes durante el consumo de alcohol en una zona pública de la capital michoacana.

Los agentes trasladaron al ciudadano colombiano ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, donde debía definirse la sanción correspondiente por los hechos atribuidos. No obstante, el personal de la dependencia detectó que el hombre no contaba con una situación migratoria regular dentro del territorio mexicano.

PUBLICIDAD

La revisión migratoria derivó la entrega del colombiano al Instituto Nacional de Migración

Las autoridades locales iniciaron las gestiones para poner al detenido a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo encargado de verificar y resolver los procedimientos relacionados con la estancia de extranjeros en México, y con esto, cambió el curso del expediente.

El ciudadano colombiano enfrentaba en principio un proceso por una falta administrativa, pero la revisión posterior abrió un trámite migratorio que concluyó con su retorno a Colombia.

Las autoridades no precisaron si los familiares fueron incluidos en algún procedimiento administrativo o migratorio.

La presencia de bebidas alcohólicas en la vía pública fue uno de los elementos que motivaron el traslado del hombre ante la instancia de Justicia Cívica. El reporte también señala que el detenido habría intimidado a otras personas, aunque no se detalló si existieron denuncias formales, amenazas directas o lesiones.

PUBLICIDAD

Las normas migratorias mexicanas contemplan procedimientos administrativos para las personas extranjeras cuya situación de estancia no se ajusta a las disposiciones vigentes. Las decisiones pueden incluir la regularización, la salida voluntaria o el retorno al país de origen, según cada expediente y las resoluciones de la autoridad competente.