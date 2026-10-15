Así fue el impresionante vendaval que dejó más de 150 casas sin techo en Funza, Cundinamarca: varios sectores quedaron sin luz

En las imágenes se observan techos levantados, escombros en la vía pública, postes de energía inclinados y objetos desprendidos sobre las aceras. La situación dejó múltiples inmuebles afectados por las intensas ráfagas de viento - crédito @PasaenBogota/X

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Un fuerte vendaval afectó la tarde del 14 de octubre a varios barrios del municipio de Funza, en Cundinamarca, y dejó más de 156 viviendas con daños en cinco sectores de la zona. Los habitantes registraron en video, a través de redes sociales, el momento en que los vientos arrancaban techos y derribaban estructuras metálicas de proyectos residenciales en construcción.

El fenómeno se presentó hacia las 3:30 p. m. y golpeó con mayor intensidad los barrios Cerrezuela, Nuevo México y Samarcanda. En uno de los sectores más afectados, las imágenes captadas por vecinos mostraron la caída de una estructura de hierro correspondiente a un aviso publicitario de un conjunto residencial en edificación.

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El reporte oficial de la Gobernación de Cundinamarca

Un video grabado en el municipio de Funza muestra el momento en que fuertes ráfagas de viento levantan y dispersan escombros, tejas y materiales por el aire - crédito @Marovaan/X

Diego Contreras, subdirector de Gestión de Riesgo de Cundinamarca, confirmó en diálogo con Noticias Caracol que la administración local activó el sistema departamental de gestión de riesgo tras los primeros llamados de la comunidad.

“Tenemos más de ciento cincuenta y seis viviendas afectadas en cinco barrios de este municipio”, precisó el funcionario, quien ubicó los sectores más golpeados en Cerrezuela y Nuevo México, con pérdidas concentradas en las cubiertas de los inmuebles.

Contreras destacó que, pese a la magnitud del vendaval, no se reportaron personas lesionadas en Funza. “Afortunadamente no tenemos personas afectadas que hayan sido afectadas directamente por las lluvias o por las pérdidas de las cubiertas”, señaló.

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El funcionario explicó que los equipos de gestión de riesgo municipal, bajo la coordinación de la alcaldesa, trabajaron hasta altas horas de la noche para retirar los escombros caídos sobre las viviendas, mientras Enel desplegó cuadrillas en el sector para restablecer el servicio eléctrico.

El balance del gobernador Jorge Emilio Rey

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, publicó en su cuenta de X un reporte complementario sobre los daños en Funza. Confirmó que dos cuadrillas de Enel Colombia trabajan en las zonas afectadas y que una tercera se sumaría a las labores de reparación.

Un vendaval causa daños en viviendas y servicios en varios barrios de Funza, Cundinamarca - crédito @PasaenBogotá/X

El gobernador anunció además que, “apoyaremos subsidiariamente al municipio para reemplazar los techos de las viviendas afectadas y suministrar los elementos que requieran los damnificados, mientras la administración municipal, bajo la coordinación de la alcaldesa Jeimmy Villamil, realiza el censo de afectados. Bomberos, los organismos de respuesta y los equipos de @grupovanti están en el sitio adelantando las verificaciones correspondientes”

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“Bomberos, los organismos de respuesta y los equipos de Vanti están en el sitio adelantando las verificaciones correspondientes”, agregó el gobernador en su publicación.

Otras emergencias por lluvias en el departamento

Fuerte vendaval en Funza, Cundinamarca dejó cientos de viviendas afectadas - crédito @JorgeEmilioRey/X

Contreras precisó que el fenómeno climático del 14 de octubre también generó afectaciones en otros tres municipios de Cundinamarca.

En Lenguazaque se registraron encharcamientos e inundaciones en el sector conocido como La Virgen, controlados en el transcurso de la tarde gracias al trabajo conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. En Cota, la administración local atendió los llamados de la comunidad y logró restablecer la normalidad.

La situación de mayor gravedad se presentó en el municipio de Soacha, donde las fuertes lluvias provocaron la acumulación de grandes caudales sobre una vía principal y afectaron la operación del sistema de Transmilenio. “Tenemos el reporte por parte del municipio donde una persona pierde la vida”, indicó Contreras, que precisó que la víctima se desplazaba en motocicleta cuando fue arrastrada por la corriente. Otras dos personas resultaron heridas en el mismo hecho.

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El gobernador Rey recomendó a las comunidades reportar de forma oportuna cualquier situación de riesgo ante las autoridades competentes. La movilidad entre Bogotá y Funza se mantiene normal, aunque persisten algunas afectaciones en las vías internas del municipio como consecuencia de los escombros dejados por el vendaval.