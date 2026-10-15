Abelardo de la Espriella hizo advertencia al Congreso ante “presiones” que se lleguen a ejercer: “Será castigada con toda severidad”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no permitirá que la interlocución entre el Gobierno y el Congreso sea irregular - crédito Joel González/Presidencia/Flickr y Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que durante su Gobierno no se permitirá que existan irregularidades entre el Legislativo y el Ejecutivo. Según detalló en declaraciones públicas realizadas el 15 de octubre de 2026, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, deberá informarle de manera oportuna sobre cualquier anomalía que detecte o de la cual sea notificado.

“Si llegaran a presentarse, y quiero ser muy claro en esto, solicitudes improcedentes, condicionamientos o presiones, el Gobierno tendrá que hacerlo público y ustedes tendrán que informarle al ministro y el ministro me informará”, precisó el jefe de la cartera en su declaración pública.

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De acuerdo con su explicación, las decisiones tomadas en el Congreso deben ser transparentes y públicas, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber “los motivos por los cuales determinados legisladores se oponen a la agenda legislativa”.

Asimismo, indicó que la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República debe estar sostenida en la normativa vigente, por lo que no permitirá que se gestionen irregularmente contratos, cargos o dinero entre funcionarios de su administración y congresistas.

“El Ministerio del Interior tiene que separar con absoluta claridad la interlocución política legítima de cualquier intento de convertir esa interlocución en cargos, contratos o recursos públicos como si fuesen moneda de cambio. Esa práctica no tendrá cabida en mi gobierno y será castigada con toda severidad”, señaló el mandatario.

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