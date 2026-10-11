Así fue el Gran Fondo de Nairo Quintana en Cartagena: Froome, Contador, Rigoberto Urán y Egan Bernal lo acompañaron

Nairo Quintana compartió con aficionados y figuras del ciclismo durante el Gran Fondo Nairo Fest 2026, celebrado en Cartagena -crédito @dumek_turbay/X

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La última etapa de Nairo Quintana como profesional ya quedó atrás, pero el colombiano volvió a encontrarse con la bicicleta y sus seguidores en Cartagena. El pasado 3 de octubre disputó su última competencia oficial, el Giro de Emilia, en Italia. Una semana después, el Gran Fondo Nairo Fest 2026 reunió a aficionados y figuras del ciclismo para acompañarlo en una despedida multitudinaria.

Desde temprano del domingo 11 de octubre, cerca de 6.900 ciclistas de 21 países tomaron la salida en el Corredor Histórico de la ciudad. Para muchos participantes, la jornada representó la oportunidad de rodar en el mismo pelotón que el campeón boyacense, ganador del Giro de Italia en 2014, Vuelta a España en 2016 y 53 triunfos como profesional.

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Las carreteras de Bolívar recibieron a participantes de diferentes países en una de las actividades centrales del Nairo Fest 2026. -crédito @AlcaldiaCTG/X

El homenaje convocó a varios corredores que compartieron con Quintana los años más intensos de su carrera. Entre ellos estuvieron el británico Chris Froome, con quien disputó el protagonismo en el Tour de Francia durante la rivalidad entre Movistar e Ineos; los españoles Alberto Contador, Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y Samuel Sánchez; además de los colombianos Rigoberto Urán y Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019. “Es un gran homenaje que se me hace que el día de hoy todos estén presentes. Estamos emocionados”, afirmó Nairo minutos antes de iniciar la rodada.

Un recorrido por siete municipios de Bolívar

La ruta más extensa del evento fue el Gran Fondo, con 186 kilómetros por carreteras del norte de Bolívar. La organización dispuso también las modalidades Medio Fondo y Retadores para quienes preferían afrontar distancias más cortas.

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Los participantes recorrieron vías de Cartagena y otros municipios de Bolívar en las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores, con distancias adaptadas a diferentes niveles de exigencia -crédito gfnairoquintana/Instagram

Los recorridos partieron de Cartagena y atravesaron Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima. El trazado permitió llevar la actividad deportiva a municipios que no suelen formar parte de los circuitos turísticos más conocidos del departamento.

La programación del Nairo Fest incluyó más actividades, más allá de la prueba de ciclismo de ruta. En total, reunió a más de 10.600 inscritos: 6.900 ciclistas, 3.100 participantes en running, 300 niños en Nairo Kids y otros 300 competidores de ciclomontañismo.

Nairo Quintana compartió con sus seguidores en Cartagena durante una jornada que celebró su trayectoria y su aporte al ciclismo colombiano -crédito @GobDeBolivar/X

Quintana agradeció al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y al gobernador de Bolívar por hacer posible el encuentro. El mandatario local también destacó el significado de la despedida y escribió: “¡Gracias, Nairo, por enseñarnos que los sueños sobre dos ruedas no tienen límites!”

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Turismo y actividad económica alrededor del evento

Además del homenaje deportivo, la cita dejó expectativas para la economía regional. Las proyecciones divulgadas alrededor del evento estimaron un movimiento económico cercano a los 20 millones de dólares en Bolívar. La organización contempló la llegada de más de 20.000 visitantes a Cartagena y al departamento, mientras que la ocupación hotelera prevista se acercaba al 80%.

El histórico corredor británico Chris Froome, fue uno de los invitados por Nairo Quintana a Cartagena -crédito chrisfroome/Instagram

La presencia de figuras reconocidas del ciclismo internacional puso a Cartagena ante audiencias que siguen las grandes vueltas y a sus protagonistas. Las imágenes de los participantes en las murallas, junto al mar o disfrutando de la gastronomía local, también pueden dar visibilidad al destino entre quienes siguen a los deportistas en redes sociales.

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El evento reunió a campeones y referentes vinculados al Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Para la ciudad, esa concentración de nombres del ciclismo se convirtió en una vitrina turística, mientras que para los aficionados fue una ocasión de compartir carretera con atletas que han seguido durante años.

Nairo, Egan y Rigoberto Urán hacen parte de la era gloriosa del ciclismo colombiano -crédito rigobertouran/Instagram

La jornada tuvo un sentido: permitió a los aficionados acercarse a los referentes que vieron competir por televisión y ofreció a Quintana un espacio para despedirse, lejos de la presión de una carrera. En lugar de disputar puestos en la clasificación, el encuentro puso el acento en el contacto con el público y en el reconocimiento a una trayectoria que convirtió al boyacense en una de las figuras conocidas del deporte colombiano.

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