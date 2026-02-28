El queso baja su precio al por mayor en el norte de Colombia, pero no en tiendas: productores advierten crisis lechera

El precio del queso cayó en bodegas del Caribe, pero en tiendas de barrio aún no se refleja la misma reducción -crédito Carolina Arias/Colprensa/VisualesIA

En varios departamentos del Caribe colombiano, el precio del queso comenzó a descender en las bodegas y centrales de abasto. Sin embargo, ese movimiento no se ha traducido con la misma intensidad en las tiendas de barrio ni en las plazas minoristas, donde las familias continúan pagando cifras similares a las de semanas anteriores.

Detrás de esta aparente contradicción hay un remezón en la cadena láctea regional. La menor compra de leche por parte de una de las principales industrias de la zona, sumada a un incremento en la producción estacional, generó una mayor disponibilidad de materia prima. Parte de ese volumen terminó desplazándose hacia canales no formales, impulsando la fabricación de queso fuera de las cooperativas tradicionales.

En entrevista con la Emisora Atlántico, Jorge Rodríguez, director de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), explicó que el comportamiento actual rompe con la tendencia habitual del primer trimestre del año.

“En esta época, por lo general, el precio está al alza, pero este año se ha disminuido. En este momento, la industria que recopilaba la mayor cantidad de materia prima a nivel regional, unos 300 mil litros, ya no funciona y se están yendo al mercado informal”, afirmó.

Los ganaderos estarían pagando 50.000 por Ganaderos del norte del país advierten que la baja en el valor de la leche está afectando sus ingresos - crédito Fedegan

La salida de ese volumen del circuito formal alteró el equilibrio entre oferta y demanda. Con más queso disponible en el mercado mayorista, los precios comenzaron a ceder. No obstante, el traslado de esa reducción al consumidor final no ha sido automático.

Rodríguez detalló que, tras un seguimiento reciente, el kilo de queso en bodegas se ubicaba entre 16.000 y 17.000 pesos. Pero aclaró que el panorama cambia en el comercio minorista.

“En el chequeo de precios que se hizo este fin de semana, encontramos que el mayorista está recibiendo queso entre 16.000 y 17.000 pesos el kilo. Pero eso realmente todavía no se ve reflejado en el consumidor final. Aún en las tiendas de nuestros barrios hemos encontrado precios del queso a 12.000 a 14.000 pesos la libra, lo que equivale a 28.000 pesos el kilo”, precisó.

Para las familias, esto significa que el alivio en el mercado semanal aún es limitado. Aunque el producto cuesta menos en el canal mayorista, el valor que llega al mostrador mantiene un margen que no ha disminuido en la misma proporción.

El kilo de queso se comercializa entre 16.000 y 17.000 pesos al por mayor, mientras en el comercio minorista supera los 28.000 pesos- crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A

En paralelo, el impacto en el campo es inmediato. La caída en el precio pagado por litro de leche reduce los ingresos de los productores, especialmente de pequeños y medianos ganaderos que dependen de ese flujo para cubrir gastos básicos.

“Los ganaderos en general tenían un precio un poco más alto de la leche, la cual ayudaba a contrarrestar los gastos de sal mineralizada y alimento para sus ganados. Sin embargo, en este momento la leche se viene pagando a la baja”, sostuvo Rodríguez.

Los costos de alimentación, suplementos y mantenimiento de las fincas continúan presionando las cuentas, lo que estrecha el margen de rentabilidad. Desde el gremio estiman que la mayoría de sus afiliados está sintiendo el efecto del desajuste en la cadena comercial.

La sobreoferta de leche y el traslado hacia el mercado informal presionaron a la baja el precio mayorista del queso en la región - crédito Colprensa

A este escenario se suma la llegada de queso procedente de otras regiones e incluso del exterior, lo que incrementa la competencia y contribuye a mantener la presión sobre los precios mayoristas.

El desafío, según advierten los ganaderos, es evitar que la actual coyuntura se convierta en un problema estructural. Si la producción local pierde sostenibilidad, la región podría enfrentar en el mediano plazo una reducción de oferta formal, con consecuencias tanto para el empleo rural como para la estabilidad de precios.

Por ahora, el consumidor del Caribe observará que el queso se abarata en las bodegas, pero su bolsillo aún no percibe plenamente esa disminución. El desenlace dependerá de cómo se reacomode la cadena láctea en las próximas semanas y de si el mercado logra trasladar el ajuste mayorista hasta el mostrador.