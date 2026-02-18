Colombia

Registrador aclaró instrucción que, según Gustavo Petro, podría dar lugar a fraude en las próximas elecciones: “Esto no lo lee nadie”

Hernán Penagos explicó que implementar tachaduras o marcas adicionales en las actas podría obstaculizar la revisión judicial y digitalización, lo que afectaría la transparencia y el proceso de escrutinio

Guardar
El registrador nacional, Hernán Penagos,
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseveró que el proceso no significa que se generaría fraude - crédito Registraduría

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, se refirió a los lineamientos y medidas previstas para lo que serán las elecciones del Congreso y las consultas presidenciales que se realizarán el domingo 8 de marzo de 2026.

Una de las decisiones emitidas por el órgano electoral es que, en los formularios E-14, se dejen en blanco las casillas de los movimientos políticos que no obtengan ningun voto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, que por medio de su cuenta de X, señaló que esta medida pudiera facilitar fraudes electorales, especialmente en mesas que, según el mandatario, no contaría con testigos electorales.

Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. La casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La Registraduria debe impedir este tipo de estímulos la fraude”, escribió el jefe de Estado en la red social.

El presidente alertó presunto fraude
El presidente alertó presunto fraude en las elecciones, de llegar a dejar en blanco las casillas de los formularios E-14 - crédito @petrogustavo/X

Frente a ese señalamiento, Penagos afirmó que la práctica no es novedosa y que se han realizado en anteriores procesos electorales en el país.

“Eso no es una decisión de esta semana ni de la semana pasada ni del año anterior. Históricamente así se ha capacitado a los jurados para diligenciar las actas electorales. De hecho, de esa manera, fue como se llevó a cabo el proceso electoral para presidencia de la República hace cuatro años”, precisó Hernán Penagos en diálogo con Caracol Radio W.

En cuanto a la petición del presidente Petro de marcar con X, tachones, círculos o rayas las casillas en los formularios, el registrador mencionó que esto podría generar varias dificultades.

“Primero, dificultades para la transmisión, porque esas actas electorales quedan prácticamente indiscertibles. Segundo, van a generar dificultades para el escrutinio. Los jueces de la República se enredan al momento de revisarlas. Y en tercer lugar la digitalización, que es la tarea que vamos a hacer de publicar todas las actas electorales, no procesa de la mejor manera (...) Esto no lo lee nadie, no aparece claro cuáles fueron los partidos que obtuvieron los votos y cuáles no. Al final es complejísimo determinar la la totalidad de sus votos”, recalcó.

Un error en el diseño
Un error en el diseño del formulario habría ocasionado un gran problema en los resultados del preconteo en las elecciones. Foto: Colprensa

Además, Penagos afirmó que la práctica de dejar espacios en blanco “no significa que existan incentivos al fraude”, y reiteró el compromiso institucional de la Registraduría Nacional para asegurar la transparencia de los comicios.

“Se autorizó a los testigos para que tomen fotos de estas actas y también a los jurados. De manera que una vez salgan estas actas para digitalización, no hay manera de que puedan ser alteradas porque deben coincidir”, manifestó.

También, recalcó que la recomendación presidencial no es nueva dentro del esquema de capacitación, puesto que los jurados ya reciben lineamientos para completar debidamente los formularios E-14.

Imagen de referencia de los
Imagen de referencia de los formularios E-14 de las elecciones al Congreso de Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Además, recordó que la carga de revisar y escrutar las actas pasa por diferentes instancias, incluidas la digitalización y el control judicial, procesos que se verían afectados si se obstaculiza la legibilidad.

“Cuando hay reconteo y, por cualquier casualidad, el dato no es exacto, en la parte de las observaciones, los jurados escriben: ‘hubo reconteo, el número no es cuatro sino cinco en tal partido’ y firma las actas electorales. Se los digo honestamente, por parte del acto electoral es donde menos posibilidades pueden haber de fraude”, comentó.

Penagos, en respuesta al comentario de Petro, aseveró que el fraude “está en la compra de votos, en la coacción al elector, en la destinación de recursos públicos a las campañas políticas, en la financiación ilegal de las campañas políticas, en la coacción y en el costrerimiento a las personas a la ejercer el voto”.

Hernán Penagos, registrador nacional -
Hernán Penagos, registrador nacional - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Allá está verdaderamente el fraude en Colombia, pero estas actas electorales tal y como están construidas y la manera como están diligenciadas no dan lugar a que haya dificultades”, complementó el registrador.

Finalmente, recordó que el orden del preconteo de votos en las elecciones del 8 de marzo seguirá el siguiente orden:

  • Consultas presidenciales
  • Senado de la República
  • Cámara de Representantes

Temas Relacionados

RegistraduríaElecciones 2026Elecciones CongresoConsultas presidencialesFormulario E-14Gustavo PetroEscrutinioFraude electoralColombia-Noticias

Más Noticias

Petro propuso cambiar la producción agrícola en Valle del Cauca tras protestas por la crisis del etanol: “Por mal uso de la tierra hoy hay hambre”

La advertencia sobre los posibles efectos de la sobreoferta de biocombustibles se produjo tras la movilización de trabajadores en el Cauca, donde se discuten cambios en el uso agrícola y nuevas directrices para el crédito rural

Petro propuso cambiar la producción

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Fiscalía británica confirmó a las autoridades colombianas la ‘jugadita’ de la defensa de Zulma Guzmán para evitar su extradición

La Fiscalía afirmó que se presentaron recursos que alegan riesgos relacionados con las condiciones carcelarias de la ciudadana colombiana vinculada al caso de envenenamiento con talio en frambuesas consumidas por menores de edad en Bogotá

Fiscalía británica confirmó a las

Procuraduría exige a la Policía explicar el retiro de seguridad al coronel Jorge Mora por amenazas ligadas al caso Ungrd

El ente de control pidió razones jurídicas y fácticas por el desmonte del esquema de protección del exjefe anticorrupción de la Dijín

Procuraduría exige a la Policía

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Un momento de química genuina entre el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y la presentadora se robó el foco del público, llevando las risas y la complicidad más allá de la conversación en vivo

Jay Torres le hizo sorprendente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres le hizo sorprendente

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Juanes anuncia su ‘World Tour 2026’ con más de 50 conciertos internacionales: esta es la fecha en la que estará en Colombia

El final de ‘Desafío Siglo XXI’ barrió en el rating, mientras que ‘La casa de los famosos’ volvió a salir del listado

La rapera estadounidense Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico

Esta es la canción de J Balvin y Ryan Castro con la participación estelar del pequeño Río: “No se pueden decir groserías”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

Richard Ríos opinó sobre el comentario racista de Prestianni que denunció Vinicius Jr.: “Esos minutos afectan mucho”

Luis Díaz, hoy figura de la Bundesliga, recordó el día en que un periodista criticó su fichaje por el Bayern Múnich: “Me confrontó por el precio de mi traspaso”

Así fue la insólita expulsión del técnico del Medellín Alejandro Restrepo en la Copa Libertadores: terminó en el piso