Registrador aclaró instrucción que, según Gustavo Petro, podría dar lugar a fraude en las próximas elecciones: “Esto no lo lee nadie”

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, se refirió a los lineamientos y medidas previstas para lo que serán las elecciones del Congreso y las consultas presidenciales que se realizarán el domingo 8 de marzo de 2026.

Una de las decisiones emitidas por el órgano electoral es que, en los formularios E-14, se dejen en blanco las casillas de los movimientos políticos que no obtengan ningun voto.

Esto provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, que por medio de su cuenta de X, señaló que esta medida pudiera facilitar fraudes electorales, especialmente en mesas que, según el mandatario, no contaría con testigos electorales.

“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. La casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La Registraduria debe impedir este tipo de estímulos la fraude”, escribió el jefe de Estado en la red social.

Frente a ese señalamiento, Penagos afirmó que la práctica no es novedosa y que se han realizado en anteriores procesos electorales en el país.

“Eso no es una decisión de esta semana ni de la semana pasada ni del año anterior. Históricamente así se ha capacitado a los jurados para diligenciar las actas electorales. De hecho, de esa manera, fue como se llevó a cabo el proceso electoral para presidencia de la República hace cuatro años”, precisó Hernán Penagos en diálogo con Caracol Radio W.

En cuanto a la petición del presidente Petro de marcar con X, tachones, círculos o rayas las casillas en los formularios, el registrador mencionó que esto podría generar varias dificultades.

“Primero, dificultades para la transmisión, porque esas actas electorales quedan prácticamente indiscertibles. Segundo, van a generar dificultades para el escrutinio. Los jueces de la República se enredan al momento de revisarlas. Y en tercer lugar la digitalización, que es la tarea que vamos a hacer de publicar todas las actas electorales, no procesa de la mejor manera (...) Esto no lo lee nadie, no aparece claro cuáles fueron los partidos que obtuvieron los votos y cuáles no. Al final es complejísimo determinar la la totalidad de sus votos”, recalcó.

Además, Penagos afirmó que la práctica de dejar espacios en blanco “no significa que existan incentivos al fraude”, y reiteró el compromiso institucional de la Registraduría Nacional para asegurar la transparencia de los comicios.

“Se autorizó a los testigos para que tomen fotos de estas actas y también a los jurados. De manera que una vez salgan estas actas para digitalización, no hay manera de que puedan ser alteradas porque deben coincidir”, manifestó.

También, recalcó que la recomendación presidencial no es nueva dentro del esquema de capacitación, puesto que los jurados ya reciben lineamientos para completar debidamente los formularios E-14.

Además, recordó que la carga de revisar y escrutar las actas pasa por diferentes instancias, incluidas la digitalización y el control judicial, procesos que se verían afectados si se obstaculiza la legibilidad.

“Cuando hay reconteo y, por cualquier casualidad, el dato no es exacto, en la parte de las observaciones, los jurados escriben: ‘hubo reconteo, el número no es cuatro sino cinco en tal partido’ y firma las actas electorales. Se los digo honestamente, por parte del acto electoral es donde menos posibilidades pueden haber de fraude”, comentó.

Penagos, en respuesta al comentario de Petro, aseveró que el fraude “está en la compra de votos, en la coacción al elector, en la destinación de recursos públicos a las campañas políticas, en la financiación ilegal de las campañas políticas, en la coacción y en el costrerimiento a las personas a la ejercer el voto”.

“Allá está verdaderamente el fraude en Colombia, pero estas actas electorales tal y como están construidas y la manera como están diligenciadas no dan lugar a que haya dificultades”, complementó el registrador.

Finalmente, recordó que el orden del preconteo de votos en las elecciones del 8 de marzo seguirá el siguiente orden:

Consultas presidenciales

Senado de la República

Cámara de Representantes