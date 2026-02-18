Colombia

Marilyn Patiño reaccionó a los rumores de una relación con Renzo: “No me da miedo el embarazo ni el abandono”

Los exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ fueron vistos en medio de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla y despertaron rumores de una relación más formal

Marilyn Patiño respondió a las críticas por su relación con Renzo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

Marilyn Patiño, actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, salió al paso de los comentarios sobre su reciente relación sentimental con Renzo Meneses, modelo y también exconcursante del reality.

Su romance tomó por sorpresa a seguidores y público, ya que durante la competencia no mostraron señales de cercanía ni indicios de un vínculo amoroso.

Tras salir del programa, ambos se dejaron ver juntos y felices en el Carnaval de Barranquilla, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. La reacción del público no se hizo esperar, especialmente porque durante la emisión del reality muchos espectadores esperaban una posible relación entre Renzo y Mariana Zapata, influenciadora y principal rival de Marilyn dentro de la competencia.

Ante la ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales, Marilyn realizó una transmisión en vivo en la que respondió de manera directa a quienes la criticaron y advirtieron sobre el historial sentimental de Renzo. Algunos usuarios le sugirieron tener precaución, insinuando que el modelo podría dejarla si llegaba a embarazarse, en referencia a episodios del pasado de Renzo.

La actriz no dudó en contestar con firmeza, mostrando su carácter y experiencia personal: “A mí no me da miedo nada de eso porque yo ya he estado embarazada y he sido abandonada, así que dime algo que yo no haya vivido para asustarme. Yo sé que si me embarazo, voy a criarlo sola, todos mis hijos los crío sola, llevo tres hijos y cuando me iba a embarazar, antes de embarazarme, ya lo sabía. Dime algo que no sepa”, expresó Marilyn ante sus seguidores.

La respuesta de la actriz generó diversas reacciones, desde sorpresa hasta risas, y varios internautas destacaron la autenticidad y franqueza con la que abordó el tema.

“Jajaja No entiendo por qué sacaron a Marilyn del programa”, “esta mujer es única”, “definitivamente no debía salir”, “quien lo vive es quien lo goza. Disfruta”, “ella es random”, “ella debe volver al programa jajaja” (Sic), dicen los internautas.

Actualmente, Marilyn y Renzo continúan compartiendo su día a día y su nueva etapa juntos a través de sus redes sociales, mientras retoman sus rutinas lejos del encierro del reality.

Sin embargo, hasta ahora los famosos han asegurado que se trata de una amistad, pues no han confirmado que estén dando el paso a una relación más seria.

Marilyn Patiño y Sara Uribe expresaron su decepción por el desempeño de Karola en ‘La casa de los famosos’

Sara Uribe y Marilyn Patiño, recientemente eliminadas de La casa de los famosos Colombia 2026, compartieron sus impresiones sobre la competencia y, especialmente, sobre la participación de Karola Alcendra, una de las nuevas integrantes del reality. Tras salir juntas del programa el domingo 8 de febrero, ambas se mostraron unidas y continuaron su amistad fuera de la casa. En un live realizado por Sara Uribe en su cuenta de Instagram, invitó a Marilyn para conversar sobre sus experiencias y los momentos más comentados del reality.

Durante la transmisión, la conversación giró rápidamente hacia el desempeño de algunos de sus excompañeros, y fue entonces cuando Marilyn expresó su desilusión respecto a Karola. “Me sentí decepcionada, yo esperaba otra cosa de Karola. Pensé que iba a entrar a poner en su lugar a los ‘muebles’ de la casa, pero resultó haciéndose amiga de quienes se suponía eran sus enemigos”, comentó la actriz.

Marilyn Patiño y Sara Uribe analizaron el rol de Karola en La casa de los famosos - crédito cortesía RCN

Sara Uribe, por su parte, coincidió con Marilyn y añadió que, tras el ingreso de Karola, la expectativa era que agitara la convivencia, pero en su opinión, “causó problemas solo dos días y el resto del tiempo se la pasó siendo amiga de quienes supuestamente no se llevaría bien”. La presentadora también bromeó sobre su apodo en el programa y la manera en que Karola terminó relacionándose con los demás participantes.

Por ahora, ambas exconcursantes continúan activas en redes sociales, comentando la evolución del reality y manteniendo el interés de sus seguidores con sus opiniones y experiencias tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2026.

