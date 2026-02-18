María Fernanda Cabal no aguantó más a Petro por sus comentarios sobre mortalidad infantil, al recordar el caso de Kevin: “¿De qué habla?”

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Petro debido al caso de la muerte del menor de edad Kevin tras no recibir sus medicamentos - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro generó polémica al elogiar los avances de su Gobierno en la reducción de la mortalidad infantil en Colombia, al asegurar que la tasa de mortalidad para menores de 5 años disminuyó a la mitad en comparación con el año anterior.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por la senadora María Fernanda Cabal, que lo acusó de ser desconectado de la realidad, recordándole una tragedia reciente que golpeó al país: la muerte del niño Kevin Arley Acosta, un caso que expone las graves falencias del sistema de salud colombiano.

Durante un evento en La Guajira, Petro celebró lo que consideró un logro histórico en salud pública, al destacar que su administración había logrado salvar la vida de más de 5.600 niños gracias a políticas de salud preventiva y la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en las zonas más empobrecidas.

Según el mandatario, estos avances se deben a la lucha contra la corrupción y la politiquería que, en el pasado, habían afectado a las comunidades más vulnerables. “Hemos logrado reducir la mortalidad infantil a la mitad. Este es un logro que no solo tiene un impacto numérico, sino que representa vidas salvadas”, afirmó Petro a través de su cuenta en X.

Además, el presidente enfatizó que, por primera vez en la historia del país, la tasa de mortalidad infantil para menores de un año había descendido a un solo dígito, lo que él calificó como un avance significativo en la salud pública del país.

En sus publicaciones, destacó que los logros de su Gobierno habían permitido que más de 4.140 niños sobrevivieran gracias a un sistema de salud fortalecido y a la atención prioritaria de las zonas históricamente marginadas.

Así fue la tajante respuesta de la senadora Cabal

Frente a estas declaraciones, la legisladora María Fernanda Cabal no dudó en criticar con dureza al presidente. En su cuenta de X, la congresista del Centro Democrático reaccionó rápidamente, al cuestionar la veracidad de los comentarios de Petro y al señalar lo que ella considera un ejemplo claro de las falencias del sistema de salud del país.

“¿De qué habla? Acaban de dejar morir al niño Kevin Arley de solo 7 años por falta de medicamento”, escribió la congresista uribista en la red social.

La senadora se refirió al caso de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia severa, que falleció el 13 de febrero. El menor había sido diagnosticado con una enfermedad rara que requería de un medicamento especializado para evitar complicaciones fatales. Sin embargo, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento en diciembre de 2025, lo que impidió que el niño recibiera el tratamiento adecuado.

La incoherencia del presidente que desató la furia de la oposición

A pesar de los esfuerzos desesperados de su madre, Katherine Pico, por conseguir el medicamento, las autoridades de salud no dieron una respuesta efectiva, lo que retrasó su atención y terminó por provocar su muerte.

La muerte de Kevin generó un intenso debate político en Colombia, opacando las declaraciones del presidente sobre los avances en la salud infantil. Este caso, que se convirtió en un tema central, fue desviado por el presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que no aceptaron sus responsabilidades al señalar que la tragedia se debió a una omisión por parte de la familia.

Por eso, la contradicción entre las declaraciones del presidente sobre la salvación de vidas infantiles y lo que ocurre en otras regiones del país generó confusión y desorden. Esto llevó a que María Fernanda Cabal se preguntara, desconcertada, cuál era el sentido real de las palabras de Petro.