En imágenes: recuperan la mansión del exgobernador ‘Kiko’ Gómez en La Guajira que era ocupada por sus familiares

Así se registró el operativo en la vivienda que perteneció al exgobernador de La Guajira - crédito SAE

En la tarde del 18 de febrero, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó una diligencia de desalojo y recuperación material de una vivienda ubicada en Barrancas, La Guajira, que perteneció al exgobernador de este departamento Francisco “Kiko” Gómez.

Este acto fue liderado por el director territorial de la SAE en el Caribe, Jaime Avendaño, que estuvo acompañado por uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la álcaldía municipal, buscando garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos de los ocupantes.

El predio, con una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados, se encontraba ocupado por la esposa y otros familiares del exmandatario; este fue recuperado en desarrollo de las acciones de administración y protección de los bienes que hacen parte del patrimonio del Estado.

Cabe recordar que el exgobernador fue condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, así como sus vínculos con estructuras armadas ilegales que operaron en el departamento de La Guajira. “Kiko” Gómez actualmente cumple una condena en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Gómez fue condenado por sus nexos con paramilitares y su participación en asesinatos en la región - crédito SAE

En el informe difundido por la SAE se confirmó que la diligencia se desarrolló de manera ordenada y conforme a los protocolos legales vigentes. Una vez recuperado, el inmueble quedó bajo custodia de la Policía Nacional mientras se define su destinación final, de acuerdo con los procedimientos establecidos para los bienes sometidos a extinción de dominio.

“Con esta acción, la Sociedad de Activos Especiales reafirma su compromiso de proteger los bienes vinculados a economías ilícitas, garantizar su adecuada administración y avanzar en su transformación en activos al servicio del interés público y la legalidad en los territorios”, se lee en el comunicado oficial.

¿Quién es Francisco ‘Kiko’ Gómez?

Mansión de 'Kiko' Gómez quedará en poder de la Policía Nacional de manera momentánea - crédito SAE

Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko” Gómez, nació en 1958 en Barrancas, La Guajira. Proviene de una familia tradicional con influencia política y económica en la región. Inició su carrera pública como concejal y luego fue alcalde de Barrancas en dos periodos. En 2011 resultó elegido gobernador del departamento tras ser el candidato del partido Cambio Radical.

Durante su gestión, Gómez fue señalado por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, en especial con Marcos “Marquitos” Figueroa, figura clave del crimen organizado en la región. Las autoridades lo relacionaron con el tráfico de drogas, contrabando y el uso de la violencia para consolidar poder político y territorial.

La Fiscalía General de la Nación capturó a Gómez en octubre de 2013, cuando aún ejercía la gobernación. La detención se realizó tras una serie de investigaciones que lo vinculaban como determinador de múltiples homicidios, incluyendo el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, su esposo Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca. También fue procesado por los asesinatos de líderes políticos y sociales, y por concierto para delinquir con grupos armados ilegales y paramilitares.

En la vivienda estaba la esposa del exgobernador y otros familiares - crédito SAE

En 2017, la justicia lo condenó a 55 años de prisión. Cabe recordar que en su momento a “Kiko” Gómez se le atribuyeron medidas de aseguramiento por nueve homicidios y se le investigó por su presunta participación intelectual en más de un centenar de asesinatos cometidos en la región del Caribe.

Además de las condenas penales, la Procuraduría lo inhabilitó por 17 años para ejercer cargos públicos debido a irregularidades administrativas. La JEP ha evaluado su caso por los vínculos con grupos ilegales durante su periodo como alcalde y gobernador, pero hasta el momento no se le ha vinculado de alguna forma para que declare.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del 18 de febrero - crédito SAE