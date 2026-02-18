Cambio Radical se fue lanza en ristre contra Petro tras alocución en la que defendió el salario mínimo: “Actúa con golpes de opinión”

El partido de oposición al Gobierno nacional expresó, a través del representante Julio César Triana y el senador Carlos Fernando Motoa, sus observaciones frente a la reciente alocución del jefe de Estado - crédito suministrada a Infobae Colombia

En una fuerte arremetida a las políticas económicas del presidente de la República, Gustavo Petro, el partido Cambio Radical, que hace parte de la oposición, ejerció en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su derecho a la réplica tras la alocución pregrabada del jefe de Estado, emitida el domingo 15 de febrero y en la que defendió el aumento del 23,7% en el salario mínimo. El movimiento hizo énfasis en cómo el Ejecutivo privilegia “los golpes de opinión” sobre la solución de problemas concretos para el territorio nacional.

En sus intervenciones, que se extendieron por más de cuatro minutos, el representante Julio César Triana y el senador Carlos Fernando Motoa, cuestionaron la estabililidad jurídica del país, advirtieron sobre la escalada de la corrupción y, aprovechando que se acercan los comicios al Congreso, previstos para el domingo 8 de marzo de 2026, se atrevieron a trazar un horizonte alternativo frente al rumbo del actual proyecto político, que se extenderá hasta el 7 de agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La inestabilidad jurídica de Colombia y la “priorización mediática” del Gobierno Petro

Desde Cali, Motoa destacó que, a pocos meses del cierre de mandato, “el único logro del Gobierno de Gustavo Petro ha sido hundir al país en un limbo jurídico”. El congresista remarcó la falta de seguridad respecto a reformas clave y la “ausencia de certeza sobre absolutamente nada”, pues según él “no hay claridad sobre la reforma pensional, persisten las dudas frente a la declaratoria de ‘emergencia’ económica y tampoco existe seguridad sobre el salario mínimo”.

En una alocución emitida en la noche del domingo 15 de febrero de 2026, el presidente cuestionó la decisión del Consejo de Estado frente a la suspensión del decreto que estableció el salario mínimo para 2026 - crédito Presidencia de Colombia

El senador, que ha mostrado su respaldo a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella a la presidencia, argumentó que “el Gobierno nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso, porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales para el país”. Con ello, quiso oponerse a lo que sería, en su concepto, la intención de Petro de desconocer el ordenamiento jurídico.

Motoa fue más allá. “Al presidente Petro no le interesa la justicia social, la lucha contra la pobreza ni la desigualdad. Su único interés es mantener con vida la ilusión y la expectativa de quienes continúan creyendo en un ‘cambio’ que nunca llegó”; y evidenció cómo, en época de campaña, el jefe de Estado “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos, sino como jefe de debate de un candidato a la Presidencia que es aún más fanático que él”.

Ante este escenario, el vallecaucano, que convocó a inicios de 2026 a un debate de control político al gabinete, instó a la ciudadanía a que ejerzan una visión crítica frente al balance positivo presentado por el presidente en este y otros temas. “No coman cuento ni traguen entero”, expresó Motoa, que agregó que “si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”.

El representante Julio César Triana y el senador Carlos Fernando Motoa fueron los encargados de intervenir en la réplica al presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

En este orden de ideas, reiteró que espera combatir flagelos como la inflación, la informalidad y proteger, en consecuencia, el derecho al trabajo de los colombianos.

Los fuertes reclamos por corrupción: “¿Por qué no llama a la movilización social contra el desgobierno?"

Entretanto, Triana cuestionó el método de decisión del Gobierno. “Lo que pedimos es que se haga bajo la concertación y el diálogo, no con la imposición populista que ha sido característica propia de su gobierno”, declaró el congresista huilense, que también instó a que Petro “no se valga de las causas sociales para seguir generando odio entre los colombianos, para seguir enfrentando y buscar la confrontación entre unos y otros, y para seguir generando violencia”.

Dirigiéndose al mandatario, el parlamentario opositor señaló los fines de las manifestaciones del jueves 19 de febrero. “¿Por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno? Esa corrupción que, en su Gobierno, se robó más de $8 billones de la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy servirían para atender a miles de familias afectadas en Córdoba y en los 17 departamentos y 111 municipios damnificados por la ola invernal”, remarcó Triana.

El partido Cambio Radical se refirió en su réplica en escándalos que salpican al Gobierno Petro, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) - crédito Ungrd

El representante denunció, además, el silencio presidencial sobre otros escándalos. “¿Cuándo se va a referir al cartel de títulos que involucra a varios funcionarios suyos, a la corrupción en la Dian, a la financiación ilegal de su campaña, a los más de 521.000 contratos firmados antes de la Ley de Garantías en tiempo récord o al contrato de $23.000 millones para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama? Eso también le duele al pueblo colombiano”.

La conclusión del congresista apuntó hacia la indignación ciudadana. “Los colombianos sentimos indignación frente a la corrupción, frente al despilfarro de los recursos públicos, frente al desgobierno y frente a la incapacidad para solucionar los problemas más graves del país, mientras el gobierno solo promueve discursos de odio y de confrontación”, destacó Triana, que defendió el trabajo de control político que se lleva a cabo frente a la administración Petro.

De esta manera, los congresistas de Cambio Radical reiteraron la necesidad de “medidas serias, sostenibles y jurídicamente sólidas” cuando se trata de decisiones que tienen una clara injerencia en el día a día de los colombianos. “En este país no pueden seguir haciendo carrera las medidas improvisadas. Mucho menos cuando impactan en el bolsillo de la gente y en sus oportunidades de salir adelante”, puntualizó Motoa en su postura, que conoció el país.