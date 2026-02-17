Viuda de Miguel Uribe Turbay habló de su distanciamiento de la política: “Cuando no sabes para dónde ir...”

María Claudia Tarazona comparte su perspectiva sobre la vida pública y personal tras la pérdida de su esposo - crédito @lasaladelauraacuna/TikTok

Seis meses después de la tragedia que sacudió a Colombia, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, compartió el dolor que atraviesa desde el atentado que terminó con la vida de su esposo. En una entrevista con Laura Acuña, en su programa La sala de Laura Acuña, ella relató cómo el asesinato del senador marcó un punto de inflexión en su vida personal y política.

Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado armado el 7 de junio de 2025, luchó durante más de dos meses en cuidados intensivos. El ataque, perpetrado por un menor de edad en un mitin político en Bogotá, dejó al senador gravemente herido, y a pesar de las expectativas de recuperación iniciales, su estado de salud empeoró con el tiempo.

La noticia de su fallecimiento —el 11 de agosto— generó conmoción en el país, que perdió a uno de los aspirantes políticos más prometedores, recordando a la vez la trágica historia familiar del entonces candidato presidencial, que también vio a su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991 por el cartel de Medellín.

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, abrió su corazón, al confesar cómo la tragedia personal y familiar la alejó del mundo de la política - crédito @maclaudiat/Instagram

María Claudia Tarazona explica su alejamiento de la política

A raíz de esta pérdida irreversible, María Claudia se alejó de la política, un terreno que había sido compartido por ella y su esposo desde sus primeros años de matrimonio. En su conversación con Laura Acuña, la viuda de Uribe Turbay explicó, con voz quebrantada, por qué no considera posible involucrarse en proyectos políticos en este momento de su vida.

“Entonces mucha gente me pregunta: ‘Bueno, ¿y tú por qué no (...) por qué no haces política? ¿Por qué no (...)? ¿Por qué si hiciste tantos años política con Miguel no arrancas ahora un proceso político?’”, relató Tarazona, aludiendo a las constantes preguntas de quienes esperan verla seguir los pasos de su esposo.

A lo que la presentadora, con interés, cuestionó: “¿Por qué?”. Fue entonces cuando María Claudia, visiblemente afectada, dejó clara su postura: “Porque cuando tú no sabes para dónde ir, es mejor quedarse quieto. No hay que ir a ningún lado. Y hoy yo no sé para dónde ir”.

En una emotiva entrevista con Laura Acuña, María Claudia Tarazona reveló las razones por las que decidió apartarse de la política tras la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Laura Acuña/YouTube

Estas palabras, cargadas de incertidumbre, dan cuenta de la confusión y el dolor por el que atraviesa Tarazona. Aunque asegura que con el tiempo podrá encontrar un nuevo rumbo, no se siente capaz de tomar decisiones importantes en medio del duelo.

“Voy a ver qué pasa. Estoy segura de que voy a encontrar el camino. Bueno, ahora tampoco es responsable hacer política en el duelo, ¿no? O sea, yo digo, yo estoy nadando en arequipe. Yo me levanto y más o menos estoy, ¿no?, entre el niño, las niñas, lo que tengo que hacer, volver a enfrentarme a la vida, organizarme con todo”, compartió con sinceridad.

María Claudia Tarazona considera que no está lista para la política

María Claudia dejó claro que en este proceso de duelo no puede actuar con la responsabilidad que la política exige. Para ella, involucrarse en la arena política en estos momentos sería un acto irresponsable tanto hacia sus hijos como hacia el país.

“Uno llorando al marido y saliendo a un escenario público me parecía irresponsable con mis hijos y además irresponsable con el país, con Colombia”, explicó, al destacar lo difícil que resulta para ella la idea de aparecer en un escenario público en un momento de tanto dolor personal.

A seis meses de la muerte de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona compartió cómo enfrenta el duelo y por qué considera irresponsable involucrarse en política en este momento tan doloroso - crédito Instagram

La viuda de Miguel Uribe concluyó este aspecto de su vida con una reflexión sobre la importancia de la coherencia al tomar decisiones que afectan al país: “Yo creo que el hecho de tomar decisiones frente a un país tiene que hacerse de una manera sensata, profunda y coherente. Y yo creo que todo tiene el duelo menos coherencia”.

“No hay que tomar decisiones, no hay que cambiarse de casa, no hay que cambiarse de país”, agregó, al dejar claro que en el duelo, las decisiones deben posponerse, porque la claridad y la sensatez que exige la política no se dan en medio del sufrimiento.