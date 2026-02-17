Colombia

Video | Ladrón se salvó de morir por descarga eléctrica en intento de robo a una vivienda en Bogotá: dejó sin luz a los vecinos

Funcionarios de Enel Colombia tuvieron que realizar la reparación, que se extendió casi medio día, afectado a los residentes y empleados en la zona, ubicada en la localidad de Puente Aranda

El accidente dejó por varias horas sin el servicio de energía a los vecinos en la zona - crédito @pasa_enbogota/IG

Un delincuente que buscaba ‘hacer de las suyas’ en Bogotá recibió una segunda oportunidad por parte la vida para que salga del mal camino.

Así lo señalaron algunos usuarios en redes sociales, al difundir el video que registró el momento en que un ladrón intentó ingresar a una de las habitaciones del segundo piso de una vivienda en el barrio La Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con los detalles que se conocieron por parte del portal Pasa en Bogotá, el caso se presentó la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, cuando aún los inquilinos de la casa que avistó el ladrón seguían pernoctando.

Minutos antes de que reloj marcara las 2:00 a. m., una de las cámaras de seguridad del sector que da frente a la fachada de la casa afectada.

El ratero se encaramó hasta el segundo piso de la casa, y cuando ya estaba viendo cómo hacer para desenredar el cableado eléctrico, el bandido se llevó el susto que por poco le cuesta la vida.

Debido al robo de cableado por el cobre, las empresas de telefonía han tenido que cambiar los métodos de conexión - crédito Sala de Prensa de Diana Diago

Todo porque mientras manipulaba los elementos, el ladrón de cable (cuyo objetivo es el cobre que se vende en el mercado negro) sufrió una descarga eléctrica, pero alcanzó a soltarlos y esto favoreció que no terminara electrocutándose.

El hecho causó de inmediato la suspensión del servicio de energía en varios inmuebles alrededor de la casa, y por culpa del bandido terminaron sin luz por casi medio día los vecinos de la zona.

Funcionarios de Enel Codensa acudieron al punto, y alrededor de las 3:00 p. m., según reportes preliminares, se logró restablecer el flujo eléctrico.

El paradero del ladrón es un misterio, y como se puede observar en la grabación, en medio de las detonaciones que dejó el accidente, el sujeto tuvo tiempo de bajarse y emprender la huida.

El delincuente trató de ingresar por una ventana del segundo piso de la vivienda que tenía como objetivo, pero el corto circuito provocó una detonación que por poco lo deja electrocutado - crédito @pasa_enbogota/IG

El ladrón de cables en Bolívar que no corrió con la misma suerte que el bandido en Bogotá: se electrocutó

Un presunto ladrón falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba sustraer cables de cobre en el antiguo edificio de Telecom, ubicado en el municipio de Magangué (Bolívar).

El caso se reportó la noche del martes 3 de febrero de 2026, momento en el que habitantes de la zona, que identificaron a la víctima como Eduardo Luis Atencia, alias El Chibolo, relataron que el hombre intentaba vender los cables hurtados en una chatarrería motivado por el precio del cobre.

Vecinos advirtieron la situación luego de escuchar gritos y notar una caída repentina en el suministro eléctrico de varias viviendas cercanas.

El hecho tuvo lugar en el parque Las Américas, una de las zonas de mayor afluencia del poblador.

El cobre es el objetivo de los ladrones de cableado en Bogotá y demás poblaciones de Colombia, como ocurrió en Magangué (Bolívar) - crédito Pexels

Según versiones de testigos y residentes, Atencia logró ingresar al edificio y comenzó a cortar cables eléctricos, momento en el que recibió la fuerte descarga que lo dejó herido de gravedad.

Personas en el lugar lo trasladaron a un centro médico, donde falleció pocos minutos después por la gravedad de las lesiones sufridas.

El fallecido también por el apodo de “Pelo de zorra”, y residía en el barrio Dos de Noviembre.

Dentro de los detalles que se conocieron días después de su trágico deceso, se confirmó que había enfrentado dificultades personales y de adicción.

Familiares y allegados señalaban que, en los últimos años, había sido visto con frecuencia en diferentes espacios públicos de Magangué.

La víctima del caso que se presentó en Magangué (Bolívar), Eduardo Luis Atencia, alias el Chibolo - crédito Magangue Hoy y sus Regiones/Facebook

En marzo de 2021, por ejemplo, su nombre quedó registrado en medios luego de ser señalado por el robo de las ofrendas en la Basílica Menor del Santísimo Cristo Milagroso en Mompox, hecho por el que fue captado en cámaras de seguridad y, tras quedar en libertad, volvió a ser detenido días después por tenencia de base de coca, señaló Publimetro Colombia.

Las autoridades locales comenzaron una investigación para determinar las condiciones del incidente y establecer si el sitio contaba con la señalización y medidas de seguridad obligatorias pese a su aparente estado de abandono.

