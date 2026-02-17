Colombia

Vía a El Aro en Ituango avanza tras destrabarse permiso ambiental para intervenir 9,75 hectáreas

La Procuraduría acompañó el trámite ante Corantioquia para autorizar a Hidroeléctrica Ituango S. A. la intervención de 9,75 hectáreas protegidas y permitir la construcción de la vía al corregimiento El Aro en Ituango, Antioquia

La Procuraduría intervino en el proceso ambiental necesario para habilitar la construcción de la vía que conectará el corregimiento El Aro con el casco urbano de Ituango, en el norte de Antioquia. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el acompañamiento permitió destrabar el permiso que debía otorgar la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S. A.

El trámite estaba relacionado con la autorización para intervenir 9,75 hectáreas de área protegida ubicadas en zona ribereña del río Cauca. Esta gestión era indispensable para viabilizar el desarrollo del tramo vial proyectado hacia el corregimiento, cuya comunidad ha esperado durante años la ejecución de la obra.

La actuación del Ministerio Público se dio en ejercicio de su función de control de gestión, acompañando el procedimiento ambiental requerido por la empresa ante la autoridad competente. La intervención institucional facilitó que el trámite concluyera y que el proyecto pudiera avanzar conforme a los acuerdos establecidos con la comunidad.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia y la Procuraduría Delegada para los Acuerdos de Paz participaron en el proceso que permitió finalizar con éxito el permiso ambiental. Este paso era considerado clave para que la construcción de la vía avanzara con prioridad, en cumplimiento de compromisos adquiridos con habitantes del corregimiento.

La comunidad de El Aro fue reconocida como víctima en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, en relación con la masacre perpetrada en 1997 por un grupo de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). Ese hecho generó múltiples desplazamientos forzados y derivó en medidas orientadas a la reparación colectiva.

En este contexto, la vía proyectada constituye uno de los compromisos asociados a dichos procesos de reparación. La construcción busca conectar el corregimiento con el casco urbano de Ituango, facilitando la movilidad de los habitantes en una zona históricamente afectada por hechos de violencia.

La autorización para intervenir el área protegida era un requisito previo para ejecutar la obra, dado que el trazado contempla sectores ubicados en la franja ribereña del río Cauca. Corantioquia debía evaluar la solicitud presentada por Hidroeléctrica Ituango S. A., empresa responsable de adelantar el trámite ambiental correspondiente.

Según lo informado, el acompañamiento de la Procuraduría permitió que se diera viabilidad a la intervención sobre las 9,75 hectáreas señaladas, destrabando así un proceso que resultaba determinante para el avance del proyecto vial. Con este paso, se habilita la continuidad de las etapas necesarias para su ejecución.

La reparación colectiva de los corregimientos de El Aro, La Granja y Fraguas (Machuca) forma parte de un plan piloto coordinado por la Unidad para las Víctimas. Este programa se desarrolla en territorios que requieren acciones urgentes y contempla medidas orientadas a restituir derechos y fortalecer condiciones de vida.

En el marco de ese plan, la construcción de la vía representa una de las iniciativas priorizadas para garantizar el acceso efectivo a servicios y medidas contempladas dentro de la reparación. La conectividad terrestre ha sido señalada como un elemento relevante para integrar a la comunidad con el resto del municipio.

La Procuraduría indicó que la obra tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de la zona al reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso a derechos, servicios y medidas de reparación colectiva para la población de la región. La entidad destacó que el avance del trámite ambiental contribuye al cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Con la finalización del procedimiento ante Corantioquia, se despeja un obstáculo administrativo que impedía continuar con el proyecto. La intervención institucional se enmarcó en las funciones de vigilancia y control para garantizar que el trámite avanzara conforme a las disposiciones vigentes.

El desarrollo de la vía hacia El Aro se vincula así a los compromisos derivados de la sentencia internacional y a las acciones coordinadas por la Unidad para las Víctimas en el territorio. La autorización ambiental sobre las 9,75 hectáreas en la zona ribereña del río Cauca marca un paso dentro del proceso necesario para ejecutar la infraestructura proyectada.

