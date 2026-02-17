Colombia

Tres exfuncionarios serán juzgados por presunta corrupción en el Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero

Nuevos hallazgos judiciales enlazan presuntos esquemas de manejo irregular y recargos injustificados en seis convenios públicos

Los implicados permanecerán bajo medida
Los implicados permanecerán bajo medida privativa tras las imputaciones formuladas en torno al manejo irregular de contratos firmados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí entre 2020 y 2023 - crédito Colprensa

Dos exfuncionarios permanecerán bajo medida de aseguramiento intramural en el marco de la investigación por corrupción en Medellín vinculada a la administración de Daniel Quintero.

De acuerdo con lo informado por El Tiempo, la juez Séptima Penal con función de control de garantías ordenó la detención preventiva tras las imputaciones de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con la asignación directa de seis convenios entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Los contratos alcanzan un valor cercano a 18.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, los investigados asignaron estos contratos de manera irregular entre 2020 y 2023. Por estos hechos fueron privados de la libertad Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exrepresentante de los bomberos, y María Yaneth Rúa García, quien ocupó funciones técnicas en el Área Metropolitana.

En el mismo proceso figura Elkin de Jesús González Correa, suplente de los bomberos de Itagüí, quien podrá enfrentar el caso en libertad, ya que el tribunal no acreditó riesgos de obstrucción a la justicia en su contra.

Las autoridades imputaron a los tres por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Los bomberos lograron terminar sus labores de control del fuego en las horas de la madrugada - crédito Bomberos de Bogotá

La investigación indica que la adjudicación de los convenios se efectuó sin cumplir con los requisitos de pluralidad y selección objetiva, lo que permitió direccionarlos para beneficiar directamente al Cuerpo de Bomberos.

Además, la Fiscalía sostiene que parte de los recursos, concretamente 2.481 millones de pesos, fue apropiada mediante sobrecostos y pagos por bienes y servicios sin el respaldo documental correspondiente.

Del total apropiado, 1.212 millones derivarían de sobreprecios en insumos y servicios, mientras que alrededor de 1.268 millones se habrían desembolsado para compras no justificadas documentalmente.

El análisis de pruebas revela recargos por servicios de transporte inexistentes y recargas a líneas celulares no identificadas, lo que generó un detrimento patrimonial considerable.

Los datos judiciales también señalan que parte de los fondos desviados acabó financiando la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022. La Fiscalía relaciona estos hechos con un entramado de contratos irregulares y uso ilegal de recursos durante la administración anterior, donde resultan mencionados Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y Álvaro Villada, exsubdirector financiero del área metropolitana.

Las recientes detenciones vinculadas al desvío de fondos en la administración anterior evidencian desafíos estructurales en la gestión pública y sus repercusiones en la credibilidad de las instituciones y la administración de recursos colectivos - crédito Google Mpas y Misael Cadavid/Facebook

Durante una de las audiencias, el fiscal Rafael Sánchez detalló la actuación de Quintero y Villada en tareas de mando y coordinación para facilitar el esquema ilícito.

El expediente judicial apunta también a intentos de encubrimiento, con grabaciones en las que se instruye a personal de los bomberos y proveedores sobre cómo sobrevalorar facturas y responder ante indagaciones de la Fiscalía.

El material de la Fiscalía incluye testimonios, interceptaciones telefónicas, documentos y registros de adquisiciones inmobiliarias presuntamente realizadas por Cadavid en municipios de Antioquia, a la par de los desembolsos de los contratos en cuestión.

Los investigadores encontraron diferencias notables en los valores pagados por servicios similares, como casos donde el mismo servicio fue cotizado por siete millones de pesos más sin justificación técnica.

La defensa de Cadavid y Rúa pidió a la jueza medidas menos restrictivas, argumentando que Rúa no tenía potestad para ordenar gastos ni existen pruebas suficientes en su contra. Presentaron 25 elementos probatorios y solicitaron la libertad o alguna medida no privativa de la libertad.

Sin embargo, la jueza concluyó que el acervo probatorio de la Fiscalía justificaba la prisión preventiva de ambos. Por su parte, González Correa permanecerá en libertad tras no considerarse que represente un peligro para el proceso. Las partes anunciaron recursos de apelación contra la decisión, lo que abre una nueva fase en el esclarecimiento de estos hechos, según constató el medio mencionado

En el frente político, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, valoró las actuaciones judiciales y detalló a El Tiempo la profundidad del “saqueo” sufrido por la ciudad. Gutiérrez consideró este caso como evidencia del avance de las investigaciones sobre corrupción administrativa y reclamó la necesidad de profundizar en la identificación de todos los responsables involucrados en el entramado económico.

El avance judicial en la persecución de prácticas corruptas impulsa una revisión sobre la vigilancia, la rendición de cuentas y las medidas necesarias para restaurar la confianza social en la administración local - crédito Colprensa

Las autoridades continúan revisando contratos y la gestión de bienes, sin descartar nuevas capturas ni la posibilidad de ampliar la investigación a otros funcionarios y exfuncionarios. La Fiscalía analiza la posible vinculación de más actores y contratos en diferentes entidades públicas del Valle de Aburrá.

Finalmente, desde la administración local se espera que la justicia siente un precedente en la gestión de los recursos públicos y que los responsables respondan plenamente ante la ley por los delitos señalados.

La indignación social ante este caso es notoria. El alcalde Gutiérrez recalcó que los dineros públicos son inviolables y advirtió que solo se está ante el primer capítulo de una ofensiva legal más amplia contra quienes se beneficiaron del desvío de fondos en Medellín.

