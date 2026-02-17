Colombia

Qué conductas debe evitar durante el Año Nuevo Chino para favorecer la prosperidad

Este día marca el inicio de un período de quince días de celebraciones, durante el cual las personas participan en rituales y definen sus propósitos para el nuevo año

Estas son 5 cosas que no se deben hacer en el año nuevo chino para atraer la buena suerte - crédito @soyalelam / TikTok

El Año Nuevo Chino en 2026 inicia este martes 17 de febrero y marca el comienzo del Año del Caballo bajo el calendario lunar, según esta creencia.

En China, la festividad recibe el nombre de Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar, comenzando con la segunda luna tras el solsticio de invierno, lo que puede ocurrir entre finales de enero y mediados de febrero.

Las celebraciones abarcan 15 días, no solo una jornada. Durante este periodo, las familias suelen atravesar largas distancias para poder llegar a casa a ver a sus seres queridos.

La víspera es acompañada por una cena especial, donde el menú se compone de platos asociados con la suerte. Entre ellos destacan el pescado, que simboliza “excedente”, los pudines que representan “avance”, y las bolas de masa que evocan “lingotes de oro”.

Pero en cuanto a pequeñas acciones que se pueden hacer para atraer la suerte, la creadora de contenido soyalelam comparte rituales para atraer prosperidad.

Se recomienda limpiar el hogar
Se recomienda limpiar el hogar a fondo días antes del inicio del año nuevo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda: “No barrer ni limpiar tu casa el primer día del año, porque simbólicamente estarías barriendo toda la buena suerte”. Insiste en “no prestar ni pedir prestado dinero” para evitar carencias económicas.

Además, aconseja: “No llorar, pelear o discutir”, ya que la energía del primer día marcará el resto del año. También sugiere “no lavarse el pelo” ese día y priorizar el uso de colores alegres: “de preferencia el rojo, que simboliza suerte, protección y prosperidad”.

La tradición también dicta que una limpieza profunda permite expulsar la energía negativa acumulada, abriendo paso a nuevas oportunidades. Sin embargo, es fundamental evitar cualquier limpieza durante el primer día del año: barrer o fregar podría alejar la suerte recién llegada.

La entrega de sobres rojos (Hongbao) representa uno de los gestos más emblemáticos de la festividad. Estos sobres, tradicionalmente llenos de dinero, simbolizan protección y prosperidad. Muchos optan por guardar un sobre con una moneda dorada en la cartera, con la creencia de que este pequeño acto atraerá riqueza durante todo el año.

Las decoraciones y ropa roja
Las decoraciones y ropa roja son tan importantes como la comida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de la cocina, un sencillo ritual cobra protagonismo: un cuenco de arroz crudo acompañado de monedas doradas. Esta combinación simboliza alimento, estabilidad y riqueza. Cada grano y cada moneda recuerdan que la abundancia comienza en el propio hogar, especialmente si se mantiene este altar durante los primeros quince días del ciclo lunar.

Entre los objetos más empleados para canalizar la buena fortuna, destacan los amuletos tradicionales: nudos rojos, monedas entrelazadas con cintas y figuras de caballo. Colocarlos en la entrada, el bolso o el vehículo busca potenciar la energía positiva y proteger a la familia, una práctica que cobra especial relevancia en el Año del Caballo de Fuego.

Los hogares pueden tener una decoración roja y dorada que va más allá de lo estético. El rojo actúa como escudo contra la mala suerte y el dorado invita a la prosperidad.

Farolillos, banderines y el carácter 福 (fu) —que a menudo se coloca invertido para indicar que “la suerte ha llegado”— llenan los ambientes de vitalidad y armonía.

Tener o regalar mandarinas y
Tener o regalar mandarinas y naranjas es señal de buena suerte - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mandarinas y naranjas adquieren un papel simbólico en la mesa festiva. Disponer 8 o 9 frutas en un plato, o regalarlas, se asocia con la atracción de riqueza y buenos augurios, ya que la pronunciación de sus nombres en chino se relaciona con la fortuna.

El ambiente se completa con incienso y velas. Encenderlos favorece la armonía, protege el hogar y honra a los antepasados, recordando la conexión entre generaciones y la importancia de mantener viva la memoria familiar. Entre las precauciones, destaca evitar el número cuatro, por su semejanza fonética con la palabra “muerte”.

El Caballo, séptimo animal del zodiaco chino, protagoniza el nuevo ciclo y representa vitalidad y movimiento. Este animal corresponde a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026, ubicándose entre la Serpiente y la Oveja en el calendario zodiacal.

