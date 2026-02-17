Presidencia envió carta a la Fiscalía sobre presunto complot en contra de Gustavo Petro: “Adelantar las actuaciones que se consideren pertinentes”

Presidencia de Colombia advierte sobre supuesto complot en contra del presidente Gustavo Petro - crédito José Luis Magaña/AP

Una alerta sobre una posible conspiración contra el Presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, movilizó a la Jefatura para la Protección Presidencial en Colombia.

En una carta remitida a la Fiscalía General de la Nación, el mayor General Humberto Guatibonza Carreño reportó que, según una denuncia anónima, se estaría contruyendo el complot en contra del jefe de Estado y el jefe de cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el documento conocido en horas de la mañana del 17 de febrero de 2026, que fue revelado por Caracol Radio, se pueder leer:

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con políticos de derecha como Char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá siendo el enlace”.

Carta de Presidencia a la Fiscalía sobre presunto complot en contra del presidente - crédito redes sociales/X

La comunicación, que aterrizó en la casilla oficial de contacto de la Presidencia el 29 de octubre de 2025, y fue enviada por una persona que utilizó el seudónimo PACO bajo el correo electrónico pacosecretariatransparencia@gmail.com, motivó un pedido inmediato de acciones legales.

El jefe de seguridad presidencial solicitó a la Fiscalía “adelantar las actuaciones que se consideren pertinentes en el contexto penal y de investigación criminal, con el fin de evitar una afectación al ordenamiento constitucional y democrático, que pueda incidir en materia de seguridad y protección presidencial, afectando la vida e integridad del señor Presidente de la República y su familia; así como del señor Ministro en mención”.

El documento hace especial mención al “principio de reserva legal” que resguarda la información, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015.

Una alerta sobre una posible conspiración contra el Presidente de la República y el ministro del Interior movilizó a la Jefatura para la Protección Presidencial en Colombia - crédito redes sociales/X

Abogado mencionado en complot afirmó ser suplantado

El abogado José Fernando Picalúa Ochoa denunció ante la Fiscalía General de la Nación que fue suplantado en un documento anónimo que, en octubre de 2025, circuló entre la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, en el que se mencionan supuestos señalamientos de corrupción contra altos oficiales de la policía.

Como parte de la investigación en curso, la Fiscalía examina el texto que incluye el correo de Picalúa Ochoa y declaraciones sobre la presunta participación del coronel Óscar Moreno en el tráfico de estupefacientes en Barranquilla, especialmente hacia Sabanilla y Las Flores.

El abogado reiteró en un oficio: “Utilizaron el nombre de mi correo en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo”, según información citada por El Tiempo.

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali es el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza - crédito redes sociales

Al respecto, el presidente Gustavo Petro ordenó el retiro de un general de la Policía tras haber detectado un plan para involucrarlo en el uso de sustancias psicoactivas en el interior de su vehículo antes de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una misión extraña: alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra”, afirmó el mandatario en un consejo de ministros que tuvo lugar en Córdoba.

Fuentes citadas por Caracol Radio señalan que el general retirado, Edwin Masleider Urrego Pedraza, fungía como comandante de la Policía de Cali al momento de su salida, tras haberse desempeñado previamente al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Urrego se encontraba al frente de la policía local cuando fue allanada, en noviembre de 2025, la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos del Caujaral, episodio que Petro vinculó directamente con la supuesta conspiración.