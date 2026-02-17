Colombia

Pipe Bueno puso en venta su lujosa camioneta y busca “ofertas serias” en Bogotá: “No es cualquier carro”

El cantante sorprendió a sus fanáticos al poner en venta una de sus adquisiciones más exclusivas, una camioneta Mercedes-Benz que ha acompañado sus viajes familiares

Pipe Bueno anuncia la venta
Pipe Bueno anuncia la venta de su lujosa camioneta y detalla el precio a sus seguidores - crédito @pipebueno/ Instagram

Pipe Bueno, uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en Colombia, sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar la venta de una de sus pertenencias más exclusivas: una camioneta Mercedes-Benz Clase G500, modelo 2017, color blanco, con apenas 42.000 kilómetros recorridos.

La noticia fue confirmada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió un video detallando las características y el valor del vehículo.

En el video publicado en Instagram, Pipe Bueno aseguró: “No es cualquier carro... Soy el único dueño de este carro que, a diferencia de la mayoría, no pierde valor con el tiempo; por el contrario, lo sostiene muy bien”, reveló el cantante.

Bueno aseguró que el modelo que está ofreciendo ya no se consigue en Colombia y detalló el precio que está pidiendo por el automóvil. “Este carro no se consigue en Colombia. Cuando salió al mercado, me costó alrededor de 580 millones de pesos, y hoy la estoy vendiendo en 530 millones, pero estoy dispuesto a escuchar ofertas serias. Tiene todo al día, para aquel que quiera una camioneta exclusiva y elegante”.

Con un mensaje directo en Instagram, Pipe Bueno confirmó que está buscando comprador para su camioneta de lujo en Bogotá, destacando el excelente estado del vehículo y la singularidad de su modelo en el país - crédito @pipebueno/ Instagram

El cantante agregó que solo evalúa propuestas formales para la adquisición y que el vehículo se encuentra en excelentes condiciones, con motor V8 original, sonido Premium Harman Kardon, asientos eléctricos y calefaccionados, además de techo corredizo.

El automóvil, que Pipe Bueno adquirió en 2017, ha sido utilizado principalmente en planes familiares y, según el propio artista, representa una “oportunidad poco frecuente” en el mercado colombiano por su exclusividad y el buen estado de conservación. Para los interesados, el cantante dejó disponible el correo ventamercedespipebueno@gmail.com, reiterando que solo tomará en cuenta ofertas serias.

“Camioneta impecable, cuidada con extremo detalle, tanto estética como mecánicamente. Una Clase G difícil de encontrar en este estado, kilometraje y configuración”, añadió el cantante en la descripción de la venta.

Aunque hoy reside en México junto a su familia y su pareja, la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W, Pipe Bueno mantiene un vínculo permanente con Colombia, tanto por sus compromisos musicales como por sus negocios, incluido el restaurante Rancho MX, ubicado a las afueras de Bogotá. El éxito comercial y artístico del caleño le ha permitido adquirir bienes de alto valor, como la camioneta que ahora busca vender.

Entre los atributos de la
Entre los atributos de la camioneta, Pipe Bueno destacó el motor V8, sonido Premium Harman Kardon, asientos eléctricos con calefacción y techo corredizo - crédito @pipebueno/ Instagram

Pipe Bueno revela la promesa que lo llevó a abstenerse de sexo y licor durante un año por la salud de su abuelo

Pipe Bueno compartió recientemente una experiencia personal que marcó un antes y un después en su vida.

El cantante caleño reveló en entrevista con el programa La Red, del Canal Caracol, que atravesó uno de los momentos más difíciles cuando su abuelo estuvo al borde de la muerte por una grave complicación de salud.

El intérprete explicó que su abuelo debió someterse a una cirugía de alto riesgo debido a una trombosis, problemas en la arteria mesentérica, un intestino roto y peritonitis. El panorama médico era incierto y el cirujano, cercano a la familia, les advirtió: “Básicamente nos dijo: ‘parce yo voy a abrirlo para ver qué puedo hacer, pero lo más seguro es que por la edad que él tiene, la trombosis, la arteria mesentérica y el intestino roto con una peritonitis y por la edad, este man se nos va a chulear’”.

El cantante recordó que el
El cantante recordó que el difícil momento familiar lo llevó a buscar apoyo espiritual y cumplir su promesa de abstinencia durante 365 días - crédito @luisafernandaw/IG

Ante la gravedad de la situación, Pipe Bueno tomó una decisión personal. Se dirigió a la capilla de la clínica y, en un acto de fe, hizo una promesa a Dios: “Me fui para la capilla de la clínica y dije: ‘si Dios me cumple que quede vivo, pues lo voy a cumplir a cabalidad’. Entonces prometí que no tenía sexo por un año, ni consumía licor por un año y lo prometí y efectivamente, pues me cumplieron”.

El cantante cumplió su promesa con rigor durante 365 días. “Mi abuelo todavía está vivo, ahorita otra vez está un poco malo de salud y pasé un año así, parce, o sea, eso estuvo áspero. Sin licor y sin sexo un año entero, 365 días. Eso sí, llegó el día 365 a la medianoche y yo estaba con todos los poderes, parce”, relató entre risas.

