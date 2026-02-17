Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 17 de febrero 2026

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Cartagena informó sobre la aplicación del Pico y Placa para hoy 17 de febrero en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa hoy.

Pico y placa hoy

Motos: 7, 8.

Particulares: 7, 8.

Taxis: No aplica.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos : de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares : de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

Pico y Placa 2026

El Distrito de Cartagena implementa un nuevo esquema de Pico y Placa para vehículos particulares a partir del 16 de enero de 2026, medida que se mantendrá vigente hasta el 22 de enero de 2027, de acuerdo con el Decreto 0015 de 2026.

La decisión, adoptada por la Alcaldía Mayor en coordinación con el DATT, busca mejorar la movilidad urbana y responde a los resultados positivos observados durante anteriores temporadas turísticas.

La restricción aplicará a automóviles particulares y motocicletas, con un sistema de rotación por número de placa. De manera regular, el pico y placa operará de lunes a viernes, entre 7:00 y 9:00 de la mañana y 6:00 y 8:00 de la noche, en todas las vías del Distrito, mientras que los días festivos quedarán exentos.

En el caso de las motocicletas, se mantendrá además una restricción nocturna, que irá de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

Durante las temporadas de mayor afluencia turística, la medida se intensificará y se aplicará las 24 horas del día, de lunes a viernes, específicamente en:

Semana Santa: del 27 de marzo al 7 de abril de 2026.

Temporada de mitad de año: entre el 12 de junio y el 7 de agosto de 2026.

Temporada de fin de año: desde el 11 de diciembre de 2026 hasta el 22 de enero de 2027.

El decreto también contempla excepciones para trabajadores vinculados a empresas formalmente constituidas, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el DATT y realicen los pagos correspondientes.

De igual forma, se mantienen restricciones especiales para motocicletas en el Centro Histórico y se refuerzan medidas de seguridad vial, como la prohibición del transporte de menores de 12 años y mujeres embarazadas en motocicletas y vehículos similares.

El incumplimiento de estas disposiciones acarreará las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el auto con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.